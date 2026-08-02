Gautami Patil: वादग्रस्त गाण्यानंतर गौतमीचा नवा धमाका! सुपरहिट गाण्यावरच्या डान्सने वेधलं लक्ष

Gautami Patil New Song: मराठी मनोरंजन विश्वात आपल्या खास नृत्यशैलीमुळे वेगळी ओळख निर्माण करणारी गौतमी पाटील पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे. तिच्या प्रत्येक नव्या व्हिडिओची चाहत्यांमध्ये उत्सुकता असते आणि यावेळीही तिने शेअर केलेल्या डान्स व्हिडिओने इंटरनेटवर चांगलाच गाजावाजा केला आहे.
यावेळी गौतमीने लोकप्रिय हिंदी गाणे ‘सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया’ यावर नृत्य सादर केले आहे. पावसाळी वातावरणात, हिरवाईने नटलेल्या ठिकाणी केलेला तिचा परफॉर्मन्स अनेकांच्या पसंतीस उतरला आहे. व्हिडिओमध्ये तिचा आत्मविश्वास, चेहऱ्यावरील भाव आणि नृत्याच्या स्टेप्स यामुळे चाहत्यांचे विशेष लक्ष वेधले जात आहे.(Gautami Patil:)
या व्हिडिओमध्ये गौतमी गुलाबी रंगाच्या आकर्षक पोशाखात दिसत आहे. निसर्गरम्य पार्श्वभूमी आणि हलक्या पावसाची साथ यामुळे व्हिडिओ अधिक उठून दिसत आहे. गाण्याच्या तालावर तिने केलेल्या सादरीकरणामुळे सोशल मीडियावर अनेकांनी तिचे कौतुक केले आहे.
गौतमी सोशल मीडियावर सातत्याने सक्रिय असते. नवनवीन गाणी, वेगवेगळे लूक आणि डान्स व्हिडिओ यांच्या माध्यमातून ती चाहत्यांशी जोडलेली असते. त्यामुळे तिची प्रत्येक पोस्ट काही वेळातच व्हायरल होताना दिसते. यावेळीही तिच्या नव्या व्हिडिओला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे.
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चाहत्यांनी कमेंट्सच्या माध्यमातून तिच्या सादरीकरणाचे भरभरून कौतुक केले आहे. “नेहमीप्रमाणे जबरदस्त”, “डान्स अप्रतिम आहे”, “ऊर्जा आणि आत्मविश्वास कमाल आहे”, अशा अनेक प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहेत. व्हिडिओला हजारो लाईक्स मिळाले असून तो वेगाने शेअरही केला जात आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून ‘सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया’ हे गाणे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहे. अनेक कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएन्सर्स आणि तरुण या गाण्यावर रील्स तयार करताना दिसत आहेत. विशेषतः पावसाळी वातावरणात हे गाणे वापरून बनवलेले व्हिडिओ प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.
अशा परिस्थितीत गौतमीनेही याच गाण्यावर वेगळ्या अंदाजात नृत्य सादर केल्याने तिचा व्हिडिओ अधिक चर्चेत आला आहे. तिच्या चाहत्यांबरोबरच इतर सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनीही हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात पाहिला आहे.
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गौतमी पाटीलने आपल्या कारकिर्दीत अनेक स्टेज शो आणि डान्स परफॉर्मन्समधून लोकप्रियता मिळवली आहे. तिची ऊर्जा, आत्मविश्वास आणि प्रेक्षकांशी सहज संवाद साधण्याची शैली यामुळे ती कायम चर्चेत राहते. प्रत्येक नवीन व्हिडिओमध्ये काहीतरी वेगळं करण्याचा तिचा प्रयत्न चाहत्यांना आवडतो.
दरम्यान, या नव्या डान्स व्हिडिओमुळे गौतमी पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर ट्रेंड होताना दिसत आहे. पावसाच्या सरी, सुंदर लोकेशन आणि तिचा उत्साही डान्स यामुळे हा व्हिडिओ अनेकांच्या पसंतीस उतरला असून, पुढील काही दिवसही त्याची चर्चा कायम राहण्याची शक्यता आहे.