रविवार, 2 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Gautami Patil: वादग्रस्त गाण्यानंतर गौतमीचा नवा धमाका! सुपरहिट गाण्यावरच्या डान्सने वेधलं लक्ष

Updated On: Aug 02, 2026 | 06:50 PM IST
जाहिरात
सारांश

Gautami Patil: मराठी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय नृत्यांगना गौतमी पाटील पुन्हा एकदा तिच्या नव्या डान्स व्हिडिओमुळे चर्चेत आली आहे. सुपरहिट गाण्यावर सादर केलेल्या तिच्या दमदार स्टेप्स आणि एनर्जीने सोशल मीडियावर चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

Gautami Patil: वादग्रस्त गाण्यानंतर गौतमीचा नवा धमाका!(फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Gautami Patil: वादग्रस्त गाण्यानंतर गौतमीचा नवा धमाका!(फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Gautami Patil New Song: मराठी मनोरंजन विश्वात आपल्या खास नृत्यशैलीमुळे वेगळी ओळख निर्माण करणारी गौतमी पाटील पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे. तिच्या प्रत्येक नव्या व्हिडिओची चाहत्यांमध्ये उत्सुकता असते आणि यावेळीही तिने शेअर केलेल्या डान्स व्हिडिओने इंटरनेटवर चांगलाच गाजावाजा केला आहे.

गौतमीने लोकप्रिय हिंदी गाणे

यावेळी गौतमीने लोकप्रिय हिंदी गाणे ‘सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया’ यावर नृत्य सादर केले आहे. पावसाळी वातावरणात, हिरवाईने नटलेल्या ठिकाणी केलेला तिचा परफॉर्मन्स अनेकांच्या पसंतीस उतरला आहे. व्हिडिओमध्ये तिचा आत्मविश्वास, चेहऱ्यावरील भाव आणि नृत्याच्या स्टेप्स यामुळे चाहत्यांचे विशेष लक्ष वेधले जात आहे.(Gautami Patil:)

गौतमीने लोकप्रिय हिंदी गाणे

या व्हिडिओमध्ये गौतमी गुलाबी रंगाच्या आकर्षक पोशाखात दिसत आहे. निसर्गरम्य पार्श्वभूमी आणि हलक्या पावसाची साथ यामुळे व्हिडिओ अधिक उठून दिसत आहे. गाण्याच्या तालावर तिने केलेल्या सादरीकरणामुळे सोशल मीडियावर अनेकांनी तिचे कौतुक केले आहे.

गौतमी सोशल मीडियावर सातत्याने सक्रिय असते. नवनवीन गाणी, वेगवेगळे लूक आणि डान्स व्हिडिओ यांच्या माध्यमातून ती चाहत्यांशी जोडलेली असते. त्यामुळे तिची प्रत्येक पोस्ट काही वेळातच व्हायरल होताना दिसते. यावेळीही तिच्या नव्या व्हिडिओला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे.

Friendship Day Special! मैत्रीची अनोखी गोष्ट सांगणारे सुपरहिट सिनेमे

सादरीकरणाचे भरभरून कौतुक

चाहत्यांनी कमेंट्सच्या माध्यमातून तिच्या सादरीकरणाचे भरभरून कौतुक केले आहे. “नेहमीप्रमाणे जबरदस्त”, “डान्स अप्रतिम आहे”, “ऊर्जा आणि आत्मविश्वास कमाल आहे”, अशा अनेक प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहेत. व्हिडिओला हजारो लाईक्स मिळाले असून तो वेगाने शेअरही केला जात आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून ‘सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया’ हे गाणे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहे. अनेक कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएन्सर्स आणि तरुण या गाण्यावर रील्स तयार करताना दिसत आहेत. विशेषतः पावसाळी वातावरणात हे गाणे वापरून बनवलेले व्हिडिओ प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.

गाण्यावर वेगळ्या अंदाजात नृत्य सादर

अशा परिस्थितीत गौतमीनेही याच गाण्यावर वेगळ्या अंदाजात नृत्य सादर केल्याने तिचा व्हिडिओ अधिक चर्चेत आला आहे. तिच्या चाहत्यांबरोबरच इतर सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनीही हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात पाहिला आहे.

Ramayana: ‘रामायण’मध्ये आधी ‘या’ ज्येष्ठ मराठी अभिनेत्याची झाली होती राजा दशरथसाठी निवड; ऑडिशननंतर अरुण गोविलची वर्णी

गौतमी पाटीलने आपल्या कारकिर्दीत अनेक स्टेज शो आणि डान्स परफॉर्मन्समधून लोकप्रियता मिळवली आहे. तिची ऊर्जा, आत्मविश्वास आणि प्रेक्षकांशी सहज संवाद साधण्याची शैली यामुळे ती कायम चर्चेत राहते. प्रत्येक नवीन व्हिडिओमध्ये काहीतरी वेगळं करण्याचा तिचा प्रयत्न चाहत्यांना आवडतो.

गौतमी पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर ट्रेंड

दरम्यान, या नव्या डान्स व्हिडिओमुळे गौतमी पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर ट्रेंड होताना दिसत आहे. पावसाच्या सरी, सुंदर लोकेशन आणि तिचा उत्साही डान्स यामुळे हा व्हिडिओ अनेकांच्या पसंतीस उतरला असून, पुढील काही दिवसही त्याची चर्चा कायम राहण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Gautami patils viral dance video creates buzz online

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 02, 2026 | 06:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Marathi Bhakti Geet: रूपकुमार राठोड यांच्या संगीताने सजलं ‘पालखी निघाली वारीला’; कन्या रीवा राठोडचं मराठीत पहिलंच भक्तिगीत
1

Marathi Bhakti Geet: रूपकुमार राठोड यांच्या संगीताने सजलं ‘पालखी निघाली वारीला’; कन्या रीवा राठोडचं मराठीत पहिलंच भक्तिगीत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gautami Patil: वादग्रस्त गाण्यानंतर गौतमीचा नवा धमाका! सुपरहिट गाण्यावरच्या डान्सने वेधलं लक्ष

Gautami Patil: वादग्रस्त गाण्यानंतर गौतमीचा नवा धमाका! सुपरहिट गाण्यावरच्या डान्सने वेधलं लक्ष

Aug 02, 2026 | 06:50 PM
CJP News: ‘दोन महिन्यांत CJP…’; कॉकरोच जनता पार्टीच्या प्रवक्त्याचा जोरदार हल्लाबोल, सरकारला दिला पुन्हा थेट इशारा

CJP News: ‘दोन महिन्यांत CJP…’; कॉकरोच जनता पार्टीच्या प्रवक्त्याचा जोरदार हल्लाबोल, सरकारला दिला पुन्हा थेट इशारा

Aug 02, 2026 | 06:42 PM
Royal Enfield Upcoming Bikes: नव्या ६ बाइक्ससह रॉयल एनफिल्ड बाजारात धुमाकूळ घालणार! पाहा कोणत्या असतील या दमदार बाईक्स

Royal Enfield Upcoming Bikes: नव्या ६ बाइक्ससह रॉयल एनफिल्ड बाजारात धुमाकूळ घालणार! पाहा कोणत्या असतील या दमदार बाईक्स

Aug 02, 2026 | 06:28 PM
लक्ष्मी चौकात अनधिकृत होर्डिंग हटवताना क्रेन कोसळली; PMRDA च्या अवाजवी नियोजनाचा स्थानिकांना फटका

लक्ष्मी चौकात अनधिकृत होर्डिंग हटवताना क्रेन कोसळली; PMRDA च्या अवाजवी नियोजनाचा स्थानिकांना फटका

Aug 02, 2026 | 06:19 PM
EPFO Scam Case: मोठा घोटाळा! ईपीएफओमध्ये 1816 कोटींची हेराफेरी! अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कॅपिटलविरुद्ध FIR दाखल

EPFO Scam Case: मोठा घोटाळा! ईपीएफओमध्ये 1816 कोटींची हेराफेरी! अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कॅपिटलविरुद्ध FIR दाखल

Aug 02, 2026 | 06:15 PM
बॉक्सिंग रिंगमध्ये भारताच्या ‘गोल्डन बॉईज’चे वादळ! सचिन सिवाच-अंकुश पंघालची CWG 2026 मध्ये सुवर्ण कामगिरी

बॉक्सिंग रिंगमध्ये भारताच्या ‘गोल्डन बॉईज’चे वादळ! सचिन सिवाच-अंकुश पंघालची CWG 2026 मध्ये सुवर्ण कामगिरी

Aug 02, 2026 | 06:00 PM
QR कोडच्या तीन चौकोनांचं रहस्य उलगडलं! प्रत्येक स्कॅनमध्ये असतो त्यांचा मोठा वाटा

QR कोडच्या तीन चौकोनांचं रहस्य उलगडलं! प्रत्येक स्कॅनमध्ये असतो त्यांचा मोठा वाटा

Aug 02, 2026 | 06:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा