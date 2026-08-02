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CJP News: ‘दोन महिन्यांत CJP…’; कॉकरोच जनता पार्टीच्या प्रवक्त्याचा जोरदार हल्लाबोल, सरकारला दिला पुन्हा थेट इशारा

Updated On: Aug 02, 2026 | 06:42 PM IST
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सारांश

Cockroach Janata Party: सीजेपीचे प्रवक्ते आशुतोष रांका एका टीव्ही चॅनलवर म्हणाले, "सीजेपी दोन महिन्यांत काय करू शकते हे आम्ही दाखवून दिले आहे." त्यांनी सरकारला उर्वरित तीन वर्षांत व्यवस्थित काम करण्याचा आणि तरुणांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचा सल्ला दिला.

CJP News: 'दोन महिन्यांत CJP...'; कॉकरोच जनता पार्टीच्या प्रवक्त्याचा जोरदार हल्लाबोल (Photo Credit- X)

CJP News: 'दोन महिन्यांत CJP...'; कॉकरोच जनता पार्टीच्या प्रवक्त्याचा जोरदार हल्लाबोल (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘दोन महिन्यांत CJP…’
  • कॉकरोच जनता पार्टीच्या प्रवक्त्याचा जोरदार हल्लाबोल
  • सरकारला दिला पुन्हा थेट इशारा
Cockroach Janata Party on Government: एका टीव्ही वाहिनीशी बोलताना CJP चे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी सरकारला थेट इशारा दिला. आपल्या पक्षाची ताकद अधोरेखित करताना त्यांनी सांगितले की, CJP ने अवघ्या दोन महिन्यांत आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. तसेच, त्यांनी सरकारला इशारा दिला की, आपली कार्यपद्धती सुधारण्याची आणि प्रभावीपणे काम करण्यास सुरुवात करण्याची अजूनही वेळ आहे.

सरकारला आवाहन केले की…

बोलताना आशुतोष रांका यांनी नमूद केले की, देशातील व्यवस्था सुधारणे हे त्यांचे उद्दिष्ट होते आणि त्यांनी ते साध्यही केले आहे. देशातील तरुण काय साध्य करू शकतात, याची सरकारला आता चांगलीच जाणीव झाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी सरकारला आवाहन केले की, आपल्या कार्यकाळातील उर्वरित तीन वर्षांत देशाचा कारभार योग्य प्रकारे चालवावा आणि तरुणांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे; तसेच, या काळात सरकारने चांगली कामगिरी न केल्यास, आणखी मोठी पावले उचलण्यास ते सज्ज आहेत.

CJP कडून सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे सुरूच

शिवाय, NEET मुद्द्याबाबतच्या मागण्या यशस्वीपणे मान्य करून घेतल्यावर आणि आपली आंदोलने मागे घेतल्यानंतरही, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) ‘X’ (ट्विटर) वर सक्रिय असून सरकारचे अपयश चव्हाट्यावर आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. याच अनुषंगाने, CJP ने आपल्या अधिकृत ‘X’ खात्यावरून देशातील वाढती गरिबी, महागाई आणि बेरोजगारी यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

या पोस्टमध्ये असे अधोरेखित करण्यात आले आहे की, निवडणुकांदरम्यान मोठी आश्वासने दिली जात असली, तरी सरकार स्थापन झाल्यानंतर सामान्य जनतेला अपेक्षित लाभ अनेकदा मिळत नाहीत. मतदानापूर्वी, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी दिलेली आश्वासने कितपत पाळली आहेत, याचे मूल्यमापन करण्याचे आवाहन या संघटनेने नागरिकांना केले आहे.

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या पोस्टमध्ये देशातील पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा, शैक्षणिक संस्था, रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा आणि पर्यावरण संवर्धन यांबाबत ठोस पावले उचलण्याच्या गरजेवरही भर देण्यात आला आहे. तसेच, जग ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI) च्या क्षेत्रात वेगाने प्रगती करत असताना, भारतानेही या क्षेत्रातील प्रगतीला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे यात नमूद केले आहे. CJP ने आरोप केला की, बहुतेक राजकारणी सत्तेवर आल्यानंतर आपली आश्वासने विसरतात; मात्र, जनता याकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि योग्य वेळी आपला निर्णय (कौल) देईल.

धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता लागणार गडकरींचा नंबर?

दरम्यान सीजेपी पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील निवासस्थानी बुधवारी पक्षाच्या कोअर कमिटीची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असून, आगामी राजकीय आणि सामाजिक भूमिका निश्चित करण्यासाठी ही बैठक निर्णायक मानली जात आहे. या बैठकीला देशभरातील सुमारे १५ ते २० प्रमुख सदस्य उपस्थित राहणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. बैठकीसाठी संबंधित सदस्यांना निमंत्रण आणि संदेश पाठवण्यात आल्याचेही सांगितले जात आहे. जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर पक्षाची ही पहिली मोठी संघटनात्मक बैठक असल्यामुळे तिच्याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

E20 इंधनासह राष्ट्रीय मुद्द्यांवर CJPची रणनीती

दरम्यान, आजच्या बैठकीत पक्षाच्या भविष्यातील धोरणांवर, संघटन विस्तारावर आणि आगामी आंदोलनांच्या आराखड्यावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः E20 इंधन या मुद्द्यावर पक्ष आक्रमक भूमिका घेणार असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजिनाम्यानंतर आता नितीन गडकरींचा नंबर लागतो कायअसा सवाल उपस्थित होत आहे.

अभिजीत दिपके यांच्या निवासस्थानी CJP कोअर कमिटीची महत्त्वपूर्ण बैठक; धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता लागणार गडकरींचा नंबर?

Web Title: Cjp spokesperson strong warning to government in two months marathi news

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Published On: Aug 02, 2026 | 06:42 PM

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