CJP News: ‘दोन महिन्यांत CJP…’; कॉकरोच जनता पार्टीच्या प्रवक्त्याचा जोरदार हल्लाबोल, सरकारला दिला पुन्हा थेट इशारा

बोलताना आशुतोष रांका यांनी नमूद केले की, देशातील व्यवस्था सुधारणे हे त्यांचे उद्दिष्ट होते आणि त्यांनी ते साध्यही केले आहे. देशातील तरुण काय साध्य करू शकतात, याची सरकारला आता चांगलीच जाणीव झाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी सरकारला आवाहन केले की, आपल्या कार्यकाळातील उर्वरित तीन वर्षांत देशाचा कारभार योग्य प्रकारे चालवावा आणि तरुणांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे; तसेच, या काळात सरकारने चांगली कामगिरी न केल्यास, आणखी मोठी पावले उचलण्यास ते सज्ज आहेत.
शिवाय, NEET मुद्द्याबाबतच्या मागण्या यशस्वीपणे मान्य करून घेतल्यावर आणि आपली आंदोलने मागे घेतल्यानंतरही, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) ‘X’ (ट्विटर) वर सक्रिय असून सरकारचे अपयश चव्हाट्यावर आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. याच अनुषंगाने, CJP ने आपल्या अधिकृत ‘X’ खात्यावरून देशातील वाढती गरिबी, महागाई आणि बेरोजगारी यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
जिस प्रकार से गरीबी, महंगाई व बेरोजगारी बढ़ रही है,
यह बहुत ही चिंता का विषय है,
जहां एक तरफ बड़े बड़े दावे व वादे किए जाते है वही दूसरी तरफ चुनाव जीतने के बाद जनता को कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय सिर्फ जुमले के, ऐसे में अब जनता को भी सोचना चाहिए कि हमने जिनको जिसके लिए चुना था… — Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) August 2, 2026
या पोस्टमध्ये असे अधोरेखित करण्यात आले आहे की, निवडणुकांदरम्यान मोठी आश्वासने दिली जात असली, तरी सरकार स्थापन झाल्यानंतर सामान्य जनतेला अपेक्षित लाभ अनेकदा मिळत नाहीत. मतदानापूर्वी, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी दिलेली आश्वासने कितपत पाळली आहेत, याचे मूल्यमापन करण्याचे आवाहन या संघटनेने नागरिकांना केले आहे.
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या पोस्टमध्ये देशातील पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा, शैक्षणिक संस्था, रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा आणि पर्यावरण संवर्धन यांबाबत ठोस पावले उचलण्याच्या गरजेवरही भर देण्यात आला आहे. तसेच, जग ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI) च्या क्षेत्रात वेगाने प्रगती करत असताना, भारतानेही या क्षेत्रातील प्रगतीला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे यात नमूद केले आहे. CJP ने आरोप केला की, बहुतेक राजकारणी सत्तेवर आल्यानंतर आपली आश्वासने विसरतात; मात्र, जनता याकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि योग्य वेळी आपला निर्णय (कौल) देईल.
दरम्यान सीजेपी पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील निवासस्थानी बुधवारी पक्षाच्या कोअर कमिटीची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असून, आगामी राजकीय आणि सामाजिक भूमिका निश्चित करण्यासाठी ही बैठक निर्णायक मानली जात आहे. या बैठकीला देशभरातील सुमारे १५ ते २० प्रमुख सदस्य उपस्थित राहणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. बैठकीसाठी संबंधित सदस्यांना निमंत्रण आणि संदेश पाठवण्यात आल्याचेही सांगितले जात आहे. जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर पक्षाची ही पहिली मोठी संघटनात्मक बैठक असल्यामुळे तिच्याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, आजच्या बैठकीत पक्षाच्या भविष्यातील धोरणांवर, संघटन विस्तारावर आणि आगामी आंदोलनांच्या आराखड्यावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः E20 इंधन या मुद्द्यावर पक्ष आक्रमक भूमिका घेणार असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजिनाम्यानंतर आता नितीन गडकरींचा नंबर लागतो काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
अभिजीत दिपके यांच्या निवासस्थानी CJP कोअर कमिटीची महत्त्वपूर्ण बैठक; धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता लागणार गडकरींचा नंबर?