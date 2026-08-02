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Friendship Day Special! मैत्रीची अनोखी गोष्ट सांगणारे सुपरहिट सिनेमे

Updated On: Aug 02, 2026 | 05:06 PM IST
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सारांश

Friendship Day Special: फ्रेंडशिप डे निमित्त मैत्रीचे सुंदर नाते साजरे करणारे अनेक मराठी आणि हिंदी चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले आहेत. या चित्रपटांमधून मैत्री, विश्वास, त्याग आणि साथ यांचे विविध पैलू प्रभावीपणे मांडले गेले आहेत.

Friendship Day Special! (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Friendship Day Special! (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार

Friendship Day Special Movie List : आयुष्यात काही नाती जन्माने मिळतात, तर काही आपण स्वतः निवडतो. त्यापैकी सर्वात खास नातं म्हणजे मैत्री. आनंदाचे क्षण असोत किंवा कठीण प्रसंग, खरा मित्र नेहमी आपल्या पाठीशी उभा राहतो. म्हणूनच ‘फ्रेंडशिप डे’ हा दिवस मित्रांच्या आठवणींना उजाळा देणारा ठरतो. मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीनेही अशा अनेक कथा प्रेक्षकांसमोर आणल्या आहेत, ज्यातून मैत्रीचे वेगवेगळे रंग अनुभवायला मिळतात.

दुनियादारी

कॉलेजमधील मैत्री, कट्ट्यावरच्या गप्पा, प्रेम आणि आयुष्यातील चढ-उतार यांचा सुंदर संगम या चित्रपटात पाहायला मिळतो. आजही तरुणाईमध्ये या चित्रपटाची लोकप्रियता कायम आहे.

बनवाबनवी

हास्याचा धमाका असलेला हा मराठी चित्रपट जितका विनोदी आहे, तितकाच मैत्रीची ताकदही दाखवतो. मित्र एकमेकांसाठी कोणत्याही परिस्थितीत उभे राहू शकतात, हे यातून दिसते.

 

धडाकेबाज

कॉमेडी आणि मनोरंजनाने भरलेला हा चित्रपट मित्रांमधील विश्वास आणि साथ किती महत्त्वाची असते, हे सहजपणे सांगून जातो.(Friendship Day Special! )

फ्रेंड्स

नावाप्रमाणेच हा चित्रपट मैत्रीभोवती फिरतो. मित्रांसोबत घालवलेले क्षण, गैरसमज आणि पुन्हा एकत्र येण्याचा प्रवास यात भावनिक पद्धतीने मांडला आहे.

क्लासमेट्स

कॉलेज संपल्यानंतर पुन्हा भेटणाऱ्या मित्रांची कथा या चित्रपटात उलगडते. जुन्या आठवणी, रहस्य आणि नात्यांतील बदल यामुळे हा चित्रपट शेवटपर्यंत खिळवून ठेवतो.

क्षणभर विश्रांती

सुट्टीसाठी बाहेर पडलेल्या मित्रांच्या आयुष्यात घडणाऱ्या घटना आणि त्यातून अधिक घट्ट होणारी मैत्री या चित्रपटाचा गाभा आहे.

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बिनधास्त

स्त्री-मैत्रीवर आधारित हा चित्रपट दोन मैत्रिणींच्या भावविश्वाची वेगळी बाजू दाखवतो. एकमेकींवरचा विश्वास आणि साथ हीच या कथानकाची ताकद आहे.

वजनदार

मैत्रीसोबत आत्मविश्वास आणि स्वतःला स्वीकारण्याचा संदेश देणारा हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनाला भिडतो. दोन मैत्रिणींचा प्रेरणादायी प्रवास यात पाहायला मिळतो.

ये रे ये रे पैसा

मित्रांचा ग्रुप, मजा, गोंधळ आणि पैशांभोवती फिरणारी भन्नाट कथा यामुळे हा चित्रपट मनोरंजनाचा डोस देतो. त्याचवेळी खरी मैत्री संकटातच ओळखू येते, हेही दाखवतो.

शोले

जय आणि वीरूची मैत्री भारतीय सिनेसृष्टीतील सर्वात लोकप्रिय मैत्रींपैकी एक मानली जाते. एकमेकांसाठी जीवाची बाजी लावणारे हे दोघे आजही मैत्रीचे प्रतीक मानले जातात.

थ्री इडियट्स

शिक्षण, स्वप्नं आणि आयुष्यातील संघर्ष यांच्यामध्ये तीन मित्रांची साथ किती मोलाची असते, हे या चित्रपटातून प्रभावीपणे मांडले आहे.

दिल चाहता है

तीन मित्रांचे वेगवेगळे स्वभाव, बदलणारे आयुष्य आणि काळानुसारही न तुटणारे नाते यामुळे हा चित्रपट आजही अनेकांचा आवडता आहे.

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा

एक सहल, अनेक अनुभव आणि स्वतःला नव्याने ओळखण्याचा प्रवास या चित्रपटात पाहायला मिळतो. मैत्री फक्त एकत्र हसण्यात नसून एकमेकांना समजून घेण्यात असते, हा सुंदर संदेश हा चित्रपट देतो.

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मैत्रीचा उत्सव साजरा करा

फ्रेंडशिप डे हा फक्त शुभेच्छा देण्याचा दिवस नाही, तर जुन्या आठवणी पुन्हा जगण्याची संधी आहे. मित्रांसोबत वेळ घालवताना या चित्रपटांपैकी एखादा चित्रपट पाहिलात, तर नक्कीच हसरे आणि भावूक क्षण पुन्हा अनुभवायला मिळतील. कारण खरी मैत्री काळ बदलला तरी तशीच कायम राहते.

Web Title: Best marathi and hindi movies that celebrate true friendship

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Published On: Aug 02, 2026 | 05:06 PM

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