Hrithik Roshan Post: ”किती दुःखद..”, एवढा मोठा बॉलिवूड स्टार, तरीही सोशल मीडियावर मागतोय काम? हृतिक रोशनची पोस्ट चर्चेत

बॉलिवूडचा लोकप्रिय अभिनेता Hrithik Roshan पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यावेळी त्याच्या आगामी चित्रपटांमुळे नव्हे, तर सोशल मीडियावरील एका पोस्टमुळे. चित्रपटांच्या ऑफर्स मिळत असूनही मनासारख्या आणि दर्जेदार भूमिका मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करत हृतिकने सोशल मीडियावर कामाची मागणी केली असल्याची चर्चा रंगली आहे. त्याच्या या वक्तव्यामुळे चाहत्यांमध्येही उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
४ जूनच्या रात्री, हृतिक रोशनने एका परदेशी देशाच्या रस्त्यावर सेल्फी काढतानाचा स्वतःचा एक फोटो शेअर केला. पांढरी दाढी आणि टोपी घातलेल्या या सुपरस्टारची नजर काहीतरी शोधत असल्याचे दिसत होते. हृतिकच्या फोटोवरून नजर हटवणे कठीण होते, पण त्यासोबत त्याने लिहिलेले कॅप्शन त्याहूनही अधिक अस्वस्थ करणारे आहे.
हृतिक लिहितो, “मला नुकतेच विचारण्यात आले की मला कोणत्या प्रकारची भूमिका साकारायला आवडेल. पण माझे उत्तर काय असेल याचा मी विचार करत आहे. ‘लक बाय चान्स’मधील माझी झफरची भूमिका तुम्हाला आठवते का? मला तशा प्रकारची भूमिका साकारायला आवडेल. पण दिग्दर्शकांना मला फक्त चांगल्या भूमिकांमध्येच पाहायचे आहे. किती दुःखद आहे हे.”
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हृतिक रोशनला एक अधिक नकारात्मक भूमिका साकारायची आहे, पण त्याची रोमँटिक आणि दयाळू प्रतिमा त्याला सतत सतावत आहे. त्याच्या या पोस्टमुळे त्याचे चाहते नाराज झाले आहेत. सिद्धार्थ आनंदने सुपरस्टारच्या पोस्टवर “चला तर मग” अशी कमेंट केली आहे. हृतिक रोशन आणि सिद्धार्थ आनंद लवकरच एकत्र काहीतरी भव्य करणार असल्याचा अंदाज चाहते लावत आहेत.
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हृतिक रोशन शेवटचा ‘वॉर २’ मध्ये दिसला होता. हा चित्रपट मोठ्या पडद्यावर फारसा यशस्वी झाला नाही. तो सध्या ‘क्रिश ४’ या सुपरहिरो चित्रपटावर काम करत आहे, ज्याचे दिग्दर्शनही तोच करत आहे. तो ‘स्टॉर्म’मध्येही दिसणार आहे.
हृतिकच्या आगामी चित्रपटाबद्दल चाहते उत्सुक आहेत. येत्या काळात त्याची नकारात्मक भूमिका साकारण्याची इच्छा पूर्ण होते की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.