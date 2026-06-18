‘इस्त्रीने चटके, बेडवर ढकललं अन्..’, मालिकेत रोमान्सच्या नावाखाली घरगुती हिंसाचार; प्रेक्षकांचा संताप!

कलर्स टीव्हीवरील ‘महादेव अँड सन्स’ या मालिकेबद्दल सध्या इंटरनेटवर प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. मालिकेच्या ताज्या एपिसोडमुळे असा वाद निर्माण झाला आहे, जो अशा अनेक मालिकांना आपल्या कवेत घेऊ शकतो. ताज्या एपिसोडमध्ये जे दाखवण्यात आले आहे, ते लोक किळसवाणे असल्याचे म्हणत आहेत.
शक्ती आनंद, गर्विता साधवानी आणि स्नेहा वाघ यांची भूमिका असलेल्या ‘महादेव अँड सन्स’ या टीव्ही मालिकेबद्दल सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला जात आहे. मालिकेचा मुख्य अभिनेता धीरजने राज्जीला कानशिलात मारून जखमी केल्यानंतर, टेलिव्हिजनवर कौटुंबिक हिंसाचाराचे उदात्तीकरण करण्याबद्दल एक चर्चा सुरू झाली आहे.
हे दृश्य पाहिल्यानंतर अनेक एक्स युझर्सनी सोशल मीडियावर आपला संताप व्यक्त केला. धीरज (असिम खान) राज्जीला (गरविता साधवानी) कानाखाली मारतो, ढकलतो आणि तिचा शारीरिक छळ करतो. तो तिला पलंगावर ढकलतो आणि गरम इस्त्रीला हात लागल्याने तिचा हातही भाजतो. जेव्हा राज्जी अखेर ओरडते, तेव्हा धीरज जाहीर करतो की त्याच्या मनात तिच्याबद्दल कधीही कोणतीही भावना असणार नाही आणि त्याच्या मनात तिच्याबद्दल फक्त द्वेष आहे.
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आता, या दृश्यामुळे संताप उसळला आहे. एका युझरने X वर नाराजी व्यक्त करत म्हटले, “हे लोक हिंसेचे उदात्तीकरण का करत आहेत? त्याने तिला ढकलले, कानशिलात लगावली, तिच्यावर बादलीभर पाणी ओतले आणि इस्त्रीने चटके दिले, आणि मग, प्रेमाच्या नावाखाली तो तिच्या किंकाळ्या दाबून टाकत आहे? हा काय मूर्खपणा आहे? हे थांबवा.” दुसऱ्या एका युझरने म्हटले, “आज मी जे पाहिलं त्यावर माझा विश्वासच बसत नाही. त्यांनी धीरज राज्जीला इजा पोहोचवताना दाखवलं आणि मग हिंसाचाराची इतकी अतिशयोक्ती केली. त्याला तुरुंगात टाकलं पाहिजे; हे किळसवाणं आहे. माझा विश्वासच बसत नाही की हा तोच माणूस आहे ज्याने तिला इजा होण्यापासून वाचवण्यासाठी हस्तक्षेप केला होता.”
They’re romanticizing abuse 🙂 – pushed her around
– slapped her
– dumped a bucket of water on her
– now burned her with an iron and he’s covering her screams in the name of romance??? End this crap !!! #MahadevandSons pic.twitter.com/qzNy2z4sQT — anj (@cokerantx) June 16, 2026
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लोकांनी प्रश्न विचारला आहे, “हा शो कोण लिहित आहे? हे खूप किळसवाणे आहे.” ते म्हणाले, “घरगुती हिंसाचार ही काही मस्करी नाही, आणि प्रेमाच्या नावाखाली त्याचे उदात्तीकरण करणे हे निर्मात्यांची निकृष्ट विचारसरणी दर्शवते. लहान मुलेसुद्धा हा शो पाहतात. हे सर्व दाखवून तुम्ही त्यांना कोणता संदेश देत आहात?” दुसरा एक म्हणाला, “या शोमधील महादेव हे सर्वात नकारात्मक पात्र आहे.”