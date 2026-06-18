गुरुवार, 18 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Prasad Sawkar : संगीत रंगभूमीचा सुवर्णस्वर हरपला; ज्येष्ठ अभिनेते-गायक प्रसाद सावकार यांचे निधन, मराठी कलाक्षेत्रात मोठी पोकळी

Updated On: Jun 18, 2026 | 09:14 AM IST
जाहिरात
सारांश

Padma Shri पुरस्काराने सन्मानित ज्येष्ठ अभिनेते आणि गायक प्रसाद सावकार यांचे वयाच्या 98 व्या वर्षी निधन झाले. 'अवघा रंग एकचि झाला' या गाजलेल्या संगीत नाटकातील त्यांच्या भूमिकेची आजही आठवण काढली जाते.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मराठी संगीत रंगभूमी आणि कलाक्षेत्रातून एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. ज्येष्ठ अभिनेते, गायक आणि संगीत रंगभूमीचे दिग्गज कलाकार प्रसाद सावकार यांचे निधन झाले आहे. वयाच्या 98 वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला आहे.त्यांच्या निधनाने मराठी कलाविश्वावर शोककळा पसरली आहे.आपल्या दमदार अभिनयाने, मधुर आवाजाने आणि रंगभूमीवरील अजरामर कामगिरीने प्रसाद सावकार यांनी रसिकांच्या मनात वेगळे स्थान निर्माण केले होते. संगीत नाटकांच्या सुवर्णकाळातील एक महत्त्वाचा आवाज म्हणून त्यांची ओळख होती.

मराठी संगीत रंगभूमीला त्यांनी दिलेले योगदान मोठे आहे. त्यांच्या गायकीतील भावपूर्णता आणि अभिनयातील सहजता यामुळे त्यांनी अनेक पिढ्यांतील प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले.
प्रसाद सावकार हे मूळचे गोव्याचे असून त्यांनी अनेक संगीत नाटकांमध्ये काम केले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून वृध्दापकाळामुळे ते रंगभूनू आणि अभिनय क्षेत्रापासून लांब होते. प्रसाद सावकार यांच्या निधनामुळे मराठी नाट्य आणि संगीत क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. कलाकार, रसिक आणि चाहत्यांकडून सोशल मीडियावर त्यांना श्रद्धांजली वाहिली जात आहे.

प्रसाद सावकार यांच्या कलाक्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेत भारत सरकारने त्यांना २००६ साली पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केले होते. तत्कालीन राष्ट्रपती A. P. J. Abdul Kalam यांच्या हस्ते त्यांना हा मानाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता.प्रसाद सावकार यांनी आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत अनेक गाजलेल्या संगीत नाटकांमध्ये काम केले. त्यापैकी ‘अवघा रंग एकचि झाला’ हे संगीत नाटक विशेष लोकप्रिय ठरले. जुन्या आणि नव्या पिढीतील रसिकांनी या नाटकाला भरभरून प्रतिसाद दिला होता. आपल्या प्रभावी अभिनयाने आणि गायकीने प्रसाद सावकार यांनी या नाटकाला वेगळी उंची मिळवून दिली होती.

दरम्यान, या नाटकातील त्यांचे सहकलाकार Amol Bawdekar यांनी प्रसाद सावकार यांच्या निधनानंतर सोशल मीडियावर भावुक पोस्ट शेअर करत त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. सावकार यांच्या आठवणींना उजाळा देताना त्यांनी त्यांच्यासोबत घालवलेल्या क्षणांचा उल्लेख केला असून, त्यांच्या जाण्याने मराठी संगीत रंगभूमीने एक मोठा कलाकार गमावल्याची भावना व्यक्त केली आहे.

प्रसाद सावकार यांच्या निधनानंतर अभिनेते आणि गायक Amol Bawdekar यांनी सोशल मीडियावर अत्यंत भावुक शब्दांत श्रद्धांजली वाहिली आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले, “एक अवलिया गेला, एका संगीत युगाचा अंत झाला… भावपूर्ण श्रद्धांजली! आज संगीत नाट्य रंगभूमीचा एक दैदिप्यमान तारा, एक लिजेंड आदरणीय श्री. प्रसाद सावकार (माझे लाडके आप्पा) वयाच्या ९८ व्या वर्षी अनंतात विलीन झाले. आज त्यांचा शेवटचा सूर लागला आणि संगीत रंगभूमी पोरकी झाली.”

पुढे त्यांनी प्रसाद सावकार यांच्याशी असलेल्या वैयक्तिक नात्याचाही उल्लेख केला. “माझे वडील आप्पांची गाणी ऐकायचे आणि मलाही ऐकवायचे. ते मला नेहमी म्हणायचे, ‘अमोल, गायचं असेल तर यांच्या सारखं गाणं गा.’ माझं भाग्य असं की, मला ‘अवघारंग’ या नाटकात स्वतः आप्पांसोबत काम करण्याची सुवर्णसंधी मिळाली,” असे त्यांनी म्हटले.

Chetan Bhagat : पोरं मोठी झाली! जुळ्या मुलांच्या पदवीप्राप्तीनंतर चेतन भगत भावूक; सोशल मीडियावरील पोस्टची जोरदार चर्चा

त्यांनी पुढे लिहिले, त्यांनी लिहिले, “नाटकात त्यांनी माझ्या वडिलांची भूमिका केली होती—ते बाप आणि मी मुलगा! हे माझ्या आयुष्यातलं सगळ्यात मोठं संचित आहे. पण हे नातं फक्त नाटकापुरतं किंवा रंगमंचापुरतं मर्यादित राहिलं नाही. नाटक बंद झालं, वर्षं सरली, पण आप्पांनी माझ्यावरचं प्रेम कधीच कमी होऊ दिलं नाही.”

पुढे ते म्हणाले, “जरी नाटकात ते माझे वडील होते, तरी माझ्यावर माया मात्र त्यांनी अगदी एका आजोबांसारखी केली. मला नेहमीच भरभरून प्रेम आणि आशीर्वाद दिले आणि ते आशीर्वाद माझ्यासोबत कायम राहतील.”

 

View this post on Instagram

 

 

‘इस्त्रीने चटके, बेडवर ढकललं अन्..’, मालिकेत रोमान्सच्या नावाखाली घरगुती हिंसाचार; प्रेक्षकांचा संताप!

प्रसाद सावकार यांच्या निधनाने झालेल्या वैयक्तिक दुःखाचाही त्यांनी उल्लेख केला. “आज आप्पा गेले… माझ्या डोक्यावरचा एक हक्काचा, मायेचा हात हरपला. संगीत रंगभूमीचा हा सुवर्णकाळ आता केवळ स्मृतींमध्ये जिवंत राहील. आप्पा, तुमच्या चरणी साष्टांग प्रणिपात आणि भावपूर्ण श्रद्धांजली! तुमच्या आठवणी आणि तुम्ही दिलेली माया माझ्या मनात आयुष्यभर कायम राहील. ओम शांती!” अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

अमोल बावडेकर यांच्या या भावनिक श्रद्धांजलीतून प्रसाद सावकार यांचं व्यक्तिमत्त्व, त्यांचा मोठेपणा आणि सहकलाकारांशी असलेला जिव्हाळा अधोरेखित होतो. त्यांच्या निधनाने मराठी संगीत रंगभूमीतील एका सुवर्ण पर्वाचा अंत झाल्याची भावना अनेक कलाकार आणि रसिक व्यक्त करत आहेत.

Web Title: Prasad sawkar death marathi theatre veteran actor singer passes away

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 18, 2026 | 09:12 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘इस्त्रीने चटके, बेडवर ढकललं अन्..’, मालिकेत रोमान्सच्या नावाखाली घरगुती हिंसाचार; प्रेक्षकांचा संताप!
1

‘इस्त्रीने चटके, बेडवर ढकललं अन्..’, मालिकेत रोमान्सच्या नावाखाली घरगुती हिंसाचार; प्रेक्षकांचा संताप!

Aamir Khan : एकाच कारमध्ये रीना दत्ता, किरण राव आणि गौरी स्प्रॅट; आमिर खानच्या ‘मॉडर्न फॅमिली’ची चर्चा
2

Aamir Khan : एकाच कारमध्ये रीना दत्ता, किरण राव आणि गौरी स्प्रॅट; आमिर खानच्या ‘मॉडर्न फॅमिली’ची चर्चा

Batwara 1947 : इतिहासातील सर्वात कठीण काळाची झलक, विस्कटलेल्या काळात धैर्य आणि मानवतेचे प्रतीक ठरले हे चेहरे
3

Batwara 1947 : इतिहासातील सर्वात कठीण काळाची झलक, विस्कटलेल्या काळात धैर्य आणि मानवतेचे प्रतीक ठरले हे चेहरे

अनेक MRI-CT स्कॅन, वेदनादायी उपचार, गंभीर समस्येमुळे त्रस्त Sonu Nigam; गायकाने चाहत्यांना दिली हेल्थ अपडेट
4

अनेक MRI-CT स्कॅन, वेदनादायी उपचार, गंभीर समस्येमुळे त्रस्त Sonu Nigam; गायकाने चाहत्यांना दिली हेल्थ अपडेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Prasad Sawkar : संगीत रंगभूमीचा सुवर्णस्वर हरपला; ज्येष्ठ अभिनेते-गायक प्रसाद सावकार यांचे निधन, मराठी कलाक्षेत्रात मोठी पोकळी

Prasad Sawkar : संगीत रंगभूमीचा सुवर्णस्वर हरपला; ज्येष्ठ अभिनेते-गायक प्रसाद सावकार यांचे निधन, मराठी कलाक्षेत्रात मोठी पोकळी

Jun 18, 2026 | 09:12 AM
Goa Revolution Day: ‘असा’ रचला गेला गोव्याच्या स्वातंत्र्याचा पाया; असोळणा गावातील ‘त्या’ गुप्त बैठकीने बदलला गोव्याचा इतिहास

Goa Revolution Day: ‘असा’ रचला गेला गोव्याच्या स्वातंत्र्याचा पाया; असोळणा गावातील ‘त्या’ गुप्त बैठकीने बदलला गोव्याचा इतिहास

Jun 18, 2026 | 09:00 AM
Vinayaka Chaturthi 2026: जून महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Vinayaka Chaturthi 2026: जून महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Jun 18, 2026 | 08:55 AM
Mumbai News: भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम वेळेत पूर्ण करा! गोरेगाव-मुलुंड जोडमार्गाच्या कामाचीही पालिका आयुक्तांकडून पाहणी

Mumbai News: भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम वेळेत पूर्ण करा! गोरेगाव-मुलुंड जोडमार्गाच्या कामाचीही पालिका आयुक्तांकडून पाहणी

Jun 18, 2026 | 08:52 AM
Dinvishesh : रणरागिणी राणी लक्ष्मीबाईंना इंग्रजांशी लढता लढता वीरगती; जाणून घ्या १८ जूनचा इतिहास

Dinvishesh : रणरागिणी राणी लक्ष्मीबाईंना इंग्रजांशी लढता लढता वीरगती; जाणून घ्या १८ जूनचा इतिहास

Jun 18, 2026 | 08:49 AM
खळबळजनक ! पुण्यात आयटी मॅनेजरवर भोंदूबाबाचा लैंगिक अत्याचार; 25 वर्षांपासून प्रकार होता सुरु, व्हिडिओ-फोटो काढले अन्…

खळबळजनक ! पुण्यात आयटी मॅनेजरवर भोंदूबाबाचा लैंगिक अत्याचार; 25 वर्षांपासून प्रकार होता सुरु, व्हिडिओ-फोटो काढले अन्…

Jun 18, 2026 | 08:30 AM
Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jun 18, 2026 | 08:22 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा