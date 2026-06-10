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Katrina Kaif Next Project: आई झाल्यानंतर कतरिना कैफचा मोठा कमबॅक? OTT वर पदार्पणाची रंगली चर्चा, चाहत्यांमध्ये उत्सुकता

Updated On: Jun 10, 2026 | 10:27 AM IST
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सारांश

कतरिना कैफ लवकरच OTT विश्वात पदार्पण करणार का? मातृत्वानंतर कमबॅकसाठी योग्य प्रोजेक्टच्या शोधात असलेल्या अभिनेत्रीबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

बॉलिवूडमधील आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक असलेली कतरिना कैफ, आई झाल्यानंतर लवकरच पुनरागमन करण्याच्या तयारीत आहे. पण यावेळी, कतरिना केवळ मोठ्या पडद्यावरच नव्हे, तर ओटीटी विश्वातही आपली छाप सोडण्याची योजना आखत आहे. ‘मेरी ख्रिसमस’ (२०२४) या चित्रपटात शेवटची दिसलेल्या कतरिनाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये तिचा मुलगा वियानला जन्म दिला. तेव्हापासून, तिने कोणताही नवीन प्रोजेक्ट साइन केल्याची बातमी आलेली नाही. आता, सूत्रांनी इंडिया टुडेला सांगितले आहे की, कतरिनाने पुन्हा स्क्रिप्ट वाचायला सुरुवात केली आहे आणि ती तिच्या पुनरागमनासाठी योग्य प्रोजेक्टच्या शोधात आहे.

सूत्राने सांगितले, “आई झाल्यानंतर कतरिना कैफने पुन्हा स्क्रिप्ट वाचायला सुरुवात केली आहे. २०२७ च्या उत्तरार्धापर्यंत सेटवर परतण्याचा तिचा विचार आहे. ती अशा कथेच्या शोधात आहे, जी तिच्या वेळेला आणि प्रयत्नांना पात्र ठरेल. कतरिना ओटीटी प्रोजेक्ट्समध्येही रस दाखवत आहे, जे आजकाल कलाकारांना चित्रपटांपेक्षा चांगल्या संधी देतात.”

बॉलिवूड अभिनेत्री कतरिना कैफ सध्या तिच्या कमबॅकच्या चर्चेमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, कतरिना कोणताही नवीन प्रोजेक्ट स्वीकारण्याची घाई करत नाही. अभिनेत्री म्हणून तिचे करिअर आणि आई म्हणून तिच्या जबाबदाऱ्या या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधता येईल, अशाच भूमिकांची ती निवड करू इच्छित आहे.

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दरम्यान, कतरिना एका OTT प्रोजेक्टसाठी चर्चेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या चर्चांना अंतिम स्वरूप मिळाल्यास, तिचे हे OTT विश्वातील पहिले पाऊल ठरू शकते. त्यामुळे चाहत्यांमध्येही उत्सुकता वाढली आहे.गेल्या काही वर्षांत अनेक बॉलिवूड कलाकारांनी चित्रपटांसोबतच OTT प्लॅटफॉर्मकडेही मोर्चा वळवला आहे. मात्र, कतरिना कैफने आतापर्यंत वेब सिरीज किंवा दीर्घ डिजिटल फॉरमॅटपासून अंतर राखले होते. त्यामुळे तिच्या संभाव्य OTT पदार्पणाकडे मनोरंजन विश्वाचे लक्ष लागले आहे.

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कतरिना शेवटची विजय सेतुपतीसोबत ‘मेरी ख्रिसमस’ या चित्रपटात दिसली होती. जानेवारी २०२४ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या त्या चित्रपटानंतर ती प्रसिद्धीपासून दूर आहे. नोव्हेंबरमध्ये तिच्या गरोदरपणाची बातमी समोर आल्यावर, चाहत्यांना खात्री पटली होती की ती लवकरच मोठ्या पडद्यावर परत येईल. आता हे पाहणे बाकी आहे की तिचे हे पुनरागमन बॉक्स ऑफिसवर आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर कशी कामगिरी करते.

Web Title: Katrina kaif next project big comeback after motherhood buzz grows around her ott debut fans excited

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Published On: Jun 10, 2026 | 10:27 AM

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