Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Kamali : प्रेमासाठी ‘त्याने’ बदलला अवतार, कमळीला भेटण्यासाठी ‘तो’ कोल्हापुरात पोहोचला; मालिकेत मोठा ट्विस्ट, पाहा प्रोमो

Updated On: Jun 10, 2026 | 08:45 AM IST
जाहिरात
सारांश

कमळीला मुंबईला घेऊन जाण्याचा हृषीचा मोठा निश्चय! तिच्या स्वप्नांना साथ देण्यासाठी तो गावात राहतो, शेतात कष्ट करतो आणि आपला लूकही बदलतो. प्रेम आणि संघर्षाने भरलेली ही कथा पुढे काय वळण घेणार?

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Zee Marathi वाहिनेवरील ‘कमळी’ मालिका प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय आहे. या मालिकेची विशेष गोष्ट म्हणजे यात दर आठवडण्यात नवीन काही गोष्टी पाहायला मिळतात.कमळीने मोठ्या जिद्दीने अभ्यास करत मुंबई विद्यापीठात पहिला क्रमांक पटकावला. या यशानंतर ती आनंदाने आपल्या गावाकडे परतली. गावात तिच्या यशाचा जल्लोष करत भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. मात्र या आनंदाच्या वातावरणात एक धक्कादायक सत्य समोर आले. गावात लावलेल्या पोस्टरमधून कमळीला कळले की तिचे आजोबा आता हयात नाहीत आणि त्यांचे पुण्यस्मरण सुरू आहे. या बातमीने कमळी पूर्णपणे हादरली आणि ती मानसिक धक्क्यात गेली. आबांच्या निधनांनतर कमळी मुंबईला जाणार नाही, ती गावीच राहिल. या निर्णायामुळे तिच्या शिक्षणात अडथळा निर्माण होईल, असं तिच्या आईला वाटत असतं.

आपल्या लाडक्या आजोबांच्या अचानक जाण्याने कमळी प्रचंड खचते. कमळी आबांना आता पुन्हा कधीच भेटणार नाही, याचे दु: ख तिला होत असतं. या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करत कमळी गाव सोडून जाण्यास नकार देते. तिला आता पुन्हा मुंबईला जाण्यात काहीच रस नसतो. पण, यामुळे तिचे मोठे नुकसान होईल शिक्षण पुन्हा एकदा थांबणार.. त्यामुळे तु हा चुकीचा निर्णय घेऊ नकोस असं निंगी तिला बजावून सांगत असते. मात्र, कमळी कोणाचंही ऐकत नाही. शेवटी कमळीची मनधरणी करण्यासाठी हृषी कोल्हापूरला जाणार असल्याचे कळत आहे.

Jayant Mainkar : ज्येष्ठ पत्रकार जयंत माईणकर यांना ‘मधुसूदन रावकर स्मृती पुरस्कार’ जाहीर! २२ जूनला मुंबईत वितरण

नुकताच झी मराठीने एक प्रोमो शेअर केला आहे, ज्यात दाखवले आहे की, हृषी कोल्हापूरला पोहोचला आहे. कमळीची मानसिक अवस्था बिकट असून यातूनच ती चुकीचा निर्णय घेणार याची त्याला खात्री असते. त्यामुळे आता तो स्वत: तिला परत आणण्यासाठी कोल्हापुरला गेला आहे. कमळी हृषीला सांगते, “मी आता माझं गाव सोडून कुठेही जाणार नाही.”

 

View this post on Instagram

 


Aishwarya Khare : ‘स्वप्न पाहिलं आणि सत्यातही आणलं’ भोपाळच्या राणीचा मुंबईप्रवास! मराठमोळ्या अभिनेत्रीने मुंबईत घेतले हक्काचे घर

कमळीच्या निर्णयानंतर हृषीनेही ठाम भूमिका घेतली आहे. “तू गाव सोडणार नाहीस तर मीही इथेच राहणार,” असा निर्धार त्याने व्यक्त केला आहे. तसेच, कमळीला उद्देशून तो म्हणतो, “माझं हे गावात राहण्याचं खूळ तेव्हाच जाईल, जेव्हा तू माझ्यासोबत मुंबईला येशील.” हृषीच्या या वक्तव्यामुळे कथेत नवा ट्विस्ट निर्माण झाला असून पुढील घडामोडींकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

 

Web Title: Kamali serial hrishis new look he arrives in kolhapur to meet kamali

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 10, 2026 | 08:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Slumdog Teaser: विजय सेतुपतीचा रहस्यमय आणि धडकी भरवणारा अंदाज, तब्बूची पोलिस भूमिका ठरतेय आकर्षण
1

Slumdog Teaser: विजय सेतुपतीचा रहस्यमय आणि धडकी भरवणारा अंदाज, तब्बूची पोलिस भूमिका ठरतेय आकर्षण

‘ब्राऊन’च्या शूटिंगदरम्यान काय घडलं? करिश्मा कपूरच्या एका कृतीने दिग्दर्शक अभिनय देव यांचा दृष्टिकोनच बदलला
2

‘ब्राऊन’च्या शूटिंगदरम्यान काय घडलं? करिश्मा कपूरच्या एका कृतीने दिग्दर्शक अभिनय देव यांचा दृष्टिकोनच बदलला

Sayaji Shinde Emotional Story : आईला दिलेलं वचन, 6.5 लाख झाडांमध्ये फुललं; आईसाठी सयाजी शिंदेंचा अनोखा संकल्प, भावुक पोस्ट चर्चेत
3

Sayaji Shinde Emotional Story : आईला दिलेलं वचन, 6.5 लाख झाडांमध्ये फुललं; आईसाठी सयाजी शिंदेंचा अनोखा संकल्प, भावुक पोस्ट चर्चेत

Eetha Release Date: श्रद्धा कपूरच्या ‘ईठा’ची प्रतीक्षा संपली; रिलीज डेट आली समोर, ‘या’ दिवशी होणार चित्रपटगृहांत प्रदर्शित
4

Eetha Release Date: श्रद्धा कपूरच्या ‘ईठा’ची प्रतीक्षा संपली; रिलीज डेट आली समोर, ‘या’ दिवशी होणार चित्रपटगृहांत प्रदर्शित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kamali : प्रेमासाठी ‘त्याने’ बदलला अवतार, कमळीला भेटण्यासाठी ‘तो’ कोल्हापुरात पोहोचला; मालिकेत मोठा ट्विस्ट, पाहा प्रोमो

Kamali : प्रेमासाठी ‘त्याने’ बदलला अवतार, कमळीला भेटण्यासाठी ‘तो’ कोल्हापुरात पोहोचला; मालिकेत मोठा ट्विस्ट, पाहा प्रोमो

Jun 10, 2026 | 08:45 AM
World Blood Donor Day: जागतिक रक्तदाता दिवस का साजरा केला जातो? जाणून घ्या रक्तदान केल्यास शरीराला होणारे प्रभावी फायदे

World Blood Donor Day: जागतिक रक्तदाता दिवस का साजरा केला जातो? जाणून घ्या रक्तदान केल्यास शरीराला होणारे प्रभावी फायदे

Jun 10, 2026 | 08:45 AM
15 व्या वर्षी घर सोडलं, 50 वर्षांनंतर भिक्षूच्या रुपात घरी परतला अन् पाहून आईला अश्रू झाले अनावर; हृदयद्रावक घटनेचा Video Viral

15 व्या वर्षी घर सोडलं, 50 वर्षांनंतर भिक्षूच्या रुपात घरी परतला अन् पाहून आईला अश्रू झाले अनावर; हृदयद्रावक घटनेचा Video Viral

Jun 10, 2026 | 08:45 AM
Dinvishesh : भारतीय बॅडमिंटनचे माजी दिग्गज खेळाडू प्रकाश पादुकोण यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या १० जूनचा इतिहास

Dinvishesh : भारतीय बॅडमिंटनचे माजी दिग्गज खेळाडू प्रकाश पादुकोण यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या १० जूनचा इतिहास

Jun 10, 2026 | 08:44 AM
Share Market Today: गुंतवणूकदारांसाठी अलर्ट! सेन्सेक्स-निफ्टीवर दबाव कायम; बाजाराची लाल रंगात सुरुवात होण्याची शक्यता

Share Market Today: गुंतवणूकदारांसाठी अलर्ट! सेन्सेक्स-निफ्टीवर दबाव कायम; बाजाराची लाल रंगात सुरुवात होण्याची शक्यता

Jun 10, 2026 | 08:37 AM
धक्कादायक ! नर्सिंगच्या फीसाठी पैसे नाहीत म्हणून विद्यार्थिनी नैराश्येत; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

धक्कादायक ! नर्सिंगच्या फीसाठी पैसे नाहीत म्हणून विद्यार्थिनी नैराश्येत; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

Jun 10, 2026 | 08:36 AM
Mumbai Crime: दादरमध्ये बेस्ट बसचा भीषण अपघात; नियंत्रण सुटलेल्या बेस्ट बसने चिरडली ५ वाहने; एका तरुणाचा मृत्यू, सहा जखमी

Mumbai Crime: दादरमध्ये बेस्ट बसचा भीषण अपघात; नियंत्रण सुटलेल्या बेस्ट बसने चिरडली ५ वाहने; एका तरुणाचा मृत्यू, सहा जखमी

Jun 10, 2026 | 08:34 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
ऐप में पढ़ें