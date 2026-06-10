Lock Upp Season 2: रिलीज डेट जाहीर! OTT प्लॅटफॉर्म बदलला, कंगना राणौत नाही तर ‘हा’ मराठमोळा अभिनेता करणार होस्ट

Lock Upp Season 2 संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. २०२२ मध्ये, आपल्या तीव्र नाट्यमयतेसाठी ओळखला जाणारा ‘लॉक अप’ हा रिॲलिटी शो त्याच्या दुसऱ्या पर्वासह परत येत आहे. निर्माती एकता कपूरच्या ‘लॉक अप सीझन २’ या शोच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. निर्मात्यांनी एका विशेष सोशल मीडिया उपक्रमाद्वारे नवीन पर्वाची घोषणा केली. शोची संकल्पना आणि वातावरण दर्शवण्यासाठी, विविध शहरांमध्ये मुखवटा घातलेले कैदी दिसले, तसेच ‘लॉक अप सीझन २’ चा प्रीमियर याच महिन्यात, २७ जून २०२६ रोजी होईल, अशी घोषणाही करण्यात आली. यामुळे शोमधील स्पर्धकांविषयीची उत्सुकता वाढली आहे. पण सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, या वेळी शोचे सूत्रसंचालन कोण करणार?
कंगना रणौतने २०२२ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘लॉक अप’च्या पहिल्या पर्वाचे सूत्रसंचालन केले होते. मात्र, आता ती या कार्यक्रमाचा भाग असणार नाही. कंगना रणौत सध्या १२ जून रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या तिच्या ‘भारत भाग्य विधाता’ या चित्रपटाच्या प्रसिद्धीमध्ये व्यस्त असली तरी, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर ती हिमाचल प्रदेशातील मंडी मतदारसंघातून खासदार होणार आहे. यापूर्वीचे पर्व स्टँड-अप कॉमेडियन आणि अभिनेता मुनवर फारुकीने जिंकले होते.
Kamali : प्रेमासाठी ‘त्याने’ बदलला अवतार, कमळीला भेटण्यासाठी ‘तो’ कोल्हापुरात पोहोचला; मालिकेत मोठा ट्विस्ट, पाहा प्रोमो
OTT प्लॅटफॉर्म बदलेले
यावेळी ‘लॉक अप’च्या नवीन सीझनमध्ये अनेक बदल पाहायला मिळतील. पहिला मोठा बदल म्हणजे, मागील सीझन ALTT या OTT प्लॅटफॉर्मवर स्ट्रीम झाला होता, तर यावेळी हा शो नेटफ्लिक्सवर स्ट्रीम होणार आहे. होय, तुम्ही ‘लॉक अप सीझन २’ २७ जून २०२६ पासून नेटफ्लिक्सवर पाहू शकता.
View this post on Instagram
Aishwarya Khare : ‘स्वप्न पाहिलं आणि सत्यातही आणलं’ भोपाळच्या राणीचा मुंबईप्रवास! मराठमोळ्या अभिनेत्रीने मुंबईत घेतले हक्काचे घर
Lock Upp Season 2 चा होस्ट कोण?
गेल्या काही दिवसांपासून ‘लॉक अप सीझन २’ च्या सूत्रसंचालकाबाबत बरीच चर्चा सुरू आहे. गोविंदा, अनिल कपूर आणि रितेश देशमुख यांच्या नावांची चर्चा सुरू आहे. मात्र, सूत्रसंचालनाच्या शर्यतीत अखेरीस रितेश देशमुखने बाजी मारली असल्याचे मानले जात आहे. कंगना रणौतच्या जागी रितेश देशमुख प्रामुख्याने सूत्रसंचालक आणि मार्गदर्शक म्हणून काम पाहणार आहे, तर फराह खान देखील जेलरच्या भूमिकेतून या शोच्या ‘बॅडॲस जेल’मध्ये सामील होणार आहे.