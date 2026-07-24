Guru Purnima 2026: ५६ वर्षांनंतर गुरुपौर्णिमेला दुर्मिळ योगायोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

आषाढ महिन्यातील पौर्णिमेचा दिवस खूप महत्त्वाचा मानला जातो. याला आषाढ किंवा आषाढी पौर्णिमा म्हणतात. हा दिवस गुरुपौर्णिमा आणि व्यास पौर्णिमा म्हणूनही साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्या गुरूंप्रति आदर आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी समर्पित आहे. यावर्षी गुरुपौर्णिमा ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातूनही खूप विशेष असणार आहे.
पंचांगानुसार, आषाढ महिन्याची पौर्णिमा तिथीची सुरुवात २८ जुलै रोजी सायंकाळी ६:१८ वाजता होईल आणि पौर्णिमा तिथीची समाप्ती २९ जुलै रोजी रात्री ८:०५ वाजता संपेल. अशा वेळी पौर्णिमा तिथी २९ जुलै रोजी येत असल्याने या दिवशी गुरुपौर्णिमा साजरी केली जाणार आहे.
पूजेसाठी सर्वोत्तम वेळ २९ जुलै रोजी सकाळी ५:४१ ते ९:४७ पर्यंत असेल. या वेळेत तुम्ही भगवान सत्यनारायणाची कथा म्हणू शकता आणि आपल्या गुरूंची पूजा करू शकता.
गुरुपौर्णिमेला एक विलक्षण ग्रहयोगही होणार आहे. ५६ वर्षांत प्रथमच असा ग्रहयोग पाहायला मिळत आहे. सूर्य आणि बुध यांच्या संयोगाने तयार झालेला बुधादित्य राजयोग गुरुपौर्णिमेला प्रभावी ठरेल. विशेष ग्रहस्थितीमुळे गुरुपौर्णिमेला हंस आणि शश राजयोगासारखे शक्तिशाली योगही तयार होतील. ज्योतिषशास्त्रानुसार, गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी होणारे ग्रहांचे हे दुर्मिळ योग मेष, वृषभ, सिंह, धनु, मकर आणि कुंभ राशीच्या लोकांसाठी विशेष लाभदायक ठरू शकतात.
गुरुपौर्णिमेला तयार होणाऱ्या बुधादित्य आणि शश राजयोगांच्या प्रभावामुळे, मेष आणि वृषभ राशीच्या व्यक्तींना त्यांच्या करिअर आणि व्यवसायात प्रगती अनुभवता येऊ शकते. या काळात प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होऊ शकतात.
सिंह आणि धनु शुभ योगांच्या प्रभावामुळे या राशींची प्रतिष्ठा वाढू शकते. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी हा काळ अनुकूल आहे.
मकर आणि कुंभ राशींच्या लोकांना या काळात अनपेक्षित आर्थिक लाभ आणि मनःशांती मिळू शकते. जुन्या गुंतवणुकीतूनही मोठा नफा मिळू शकतो. आपल्या आई-वडिलांचा आणि वडीलधाऱ्यांचा मार्गदर्शक म्हणून आदर करा.गुरुपौर्णिमेला काय करावे?
या दिवशी आपल्या गुरूंचे दर्शन घ्या, त्यांच्या चरणांना स्पर्श करा आणि त्यांचे आशीर्वाद घ्या. जीवनात मिळणाऱ्या प्रत्येक यश आणि ज्ञानाबद्दल तुमच्या गुरूंप्रति कृतज्ञता व्यक्त करा.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार, यंदा अनेक शुभ ग्रहस्थिती आणि योगांच्या संयोगामुळे ५६ वर्षांनंतर विशेष शुभ योगायोग तयार होत असल्याचे मानले जाते.
Ans: गुरुपौर्णिमेला बुधादित्य राजयोग, हंस आणि शश राजयोग तयार होत आहे
Ans: गुरुपौर्णिमेला दुर्मिळ योगांचा फायदा मेष, वृषभ, सिंह, धनु, मकर आणि कुंभ राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे