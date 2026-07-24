‘टीव्ही इंडस्ट्रीत सगळेच ड्रग्स घेतात’; टीव्ही अभिनेत्रीचा धक्कादायक खुलासा, स्वतः कोकेन घेतल्याचीही कबुली

Narayani Shastri: टेलिव्हिजन विश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री नारायणी शास्त्री हिने टीव्ही इंडस्ट्रीबाबत एक धक्कादायक दावा केला आहे. ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’, ‘पिया का घर’, ‘कुसुम’ आणि ‘कोई अपना सा’ यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांमध्ये काम केलेल्या नारायणीने इंडस्ट्रीतील ड्रग्ज संस्कृतीवर भाष्य करत स्वतःही आयुष्यात एकदा कोकेन आणि इतर अंमली पदार्थांचा प्रयोग केल्याची कबुली दिली आहे.
सिद्धार्थ कन्ननच्या यूट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत नारायणी म्हणाली की, पूर्वी पार्ट्यांमध्ये दारूसाठी बजेट असायचं, पण आता ड्रग्जसाठी बजेट ठेवलं जातं. त्यामुळेच आपण अनेक वर्षांपूर्वी अशा पार्ट्यांना जाणं बंद केल्याचंही तिने सांगितलं.
“पूर्वी पार्ट्यांमध्ये दारूसाठी बजेट असायचं, पण आता ड्रग्ससाठी बजेट असतं. हे पाहून मला धक्का बसला. आता त्या पार्ट्यांमध्ये नाच-गाणं किंवा मजा नसते, तर काहीतरी वेगळंच सुरू असतं,” असं नारायणीने सांगितलं.
‘कोकेन आणि एमडीएमए वापरलं होतं’
मुलाखतीदरम्यान नारायणीने स्वतः अंमली पदार्थांचा वापर केल्याची कबुली दिली. मात्र, हे केवळ प्रयोग म्हणून केल्याचं तिने स्पष्ट केलं.
ती म्हणाली, “मी आयुष्यात अनेक गोष्टी फक्त त्यांचे परिणाम जाणून घेण्यासाठी करून पाहिल्या. कोकेन आणि एमडीएमएसारखे ड्रग्जही एकदाच वापरून पाहिले. मात्र मला कधीच कोणत्याही गोष्टीचं व्यसन लागलं नाही.”
तिने पुढे सांगितलं की, जर कोणी पेयामध्ये काही मिसळलं तर त्याचा शरीरावर काय परिणाम होतो, हे समजून घेण्यासाठी तिने एकदा दारूचाही प्रयोग केला होता.
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‘ड्रग्जमुळे शूटिंगही रद्द व्हायचं’
नारायणीने इंडस्ट्रीतील परिस्थितीबाबत आणखी एक धक्कादायक दावा केला. तिच्या म्हणण्यानुसार, काही कलाकार ड्रग्जच्या प्रभावामुळे शूटिंग करण्याच्या स्थितीत नसत आणि त्यामुळे अनेकदा शूटिंग रद्द करावं लागायचं.
“असे अनेक प्रसंग आले आहेत, जेव्हा कलाकार शूटिंग करण्याच्या स्थितीत नव्हते. आम्ही चार-चार तास वाट पाहायचो. काही कलाकारांना उभंही राहता येत नव्हतं, तर काही जण त्यांच्या खोलीतून बाहेरही येऊ शकत नव्हते,” असा दावा अभिनेत्रीने केला.
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नव्या वादाला तोंड
‘कोई अपना सा’, ‘कुसुम’, ‘पिया का घर’ आणि ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ यांसारख्या मालिकांमधून लोकप्रिय झालेल्या नारायणी शास्त्रीच्या या वक्तव्यांमुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. टीव्ही इंडस्ट्रीतील अंमली पदार्थांच्या वापराबाबत केलेल्या तिच्या दाव्यांमुळे नव्या वादाला तोंड फुटलं असून, तिच्या वक्तव्यावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.