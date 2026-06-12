Cup Bashi Trailer : पत्रिकेच्या अटीतून उलगडणार नात्यांची ट्विस्टेड गोष्ट; ‘कप बशी’चा रंजक ट्रेलर प्रदर्शित

मराठी चित्रपटसृष्टीत वेगळ्या विषयांवरील चित्रपटांना नेहमीच प्रेक्षकांची पसंती मिळत आली आहे. अशाच एका अनोख्या संकल्पनेवर आधारित ‘कप बशी’ हा चित्रपट सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या हटके कथानकामुळे चर्चेत असलेल्या या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आला. आई, मुलगा आणि होणारी सून यांच्या नात्यातील भावनिक, विनोदी आणि अनपेक्षित वळणांनी भरलेली कथा या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. येत्या 19 जून रोजी हा चित्रपट राज्यभर प्रदर्शित होणार आहे.
‘कप बशी’चे आणखी एक आकर्षण म्हणजे अभिनेता ऋषी मनोहर आणि अभिनेत्री पूजा सावंत ही नवी जोडी. या दोघांची ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री आणि त्यांच्यासोबत ज्येष्ठ अभिनेत्री निर्मिती सावंत यांची दमदार उपस्थिती चित्रपटाला वेगळी उंची देताना दिसत आहे. ट्रेलरमध्ये विनोद, भावना आणि कौटुंबिक नात्यांमधील गुंतागुंत यांचा सुरेख मिलाफ पाहायला मिळतो. या चित्रपटाची निर्मिती सुकल्प चित्रने केली असून कल्पक सदानंद जोशी हे निर्माते आहेत. बिग ब्रेन प्रॉडक्शन्सचे निलेश रामगोपाल राठी यांनी चित्रपटाची प्रस्तुती केली आहे. चेतन सैंदाणे यांनी पटकथा आणि संवादलेखनाची जबाबदारी सांभाळली असून दिग्दर्शन वैभव रामकृष्ण चिंचाळकर यांनी केले आहे.
चित्रपटाच्या संगीताची धुरा प्रसिद्ध ज्येष्ठ संगीतकार उत्तम सिंग यांनी सांभाळली आहे. विशेष म्हणजे मराठी चित्रपटसृष्टीत प्रथमच त्यांच्या संगीताचा ठसा उमटणार आहे. गीतकार गुरु ठाकूर यांच्या शब्दांना उत्तम सिंग यांच्या संगीताची साथ लाभली आहे. बाळू दहिफळे यांनी छायाचित्रण, तर आशिष म्हात्रे यांनी संकलन केले आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते मंदार कमलापूरकर यांनी ध्वनी संयोजन, तर श्रीकांत देसाई यांनी लूक डिझायनिंगचे काम केले आहे. चित्रपटात निर्मिती सावंत, पूजा सावंत, ऋषी मनोहर, नयना आपटे, अनंत जोग, राहुल रानडे, आनंद इंगळे, आनंद काळे, चिन्मय शिंत्रे आणि उमा सरदेशमुख यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. प्रत्येक कलाकाराने आपल्या भूमिकेतून कथेला अधिक रंगत आणल्याचे ट्रेलरमधून स्पष्ट दिसून येते.
‘कप बशी’ची कथा एका अनोख्या अटीभोवती फिरते. लग्न जुळवताना वधू-वरांची पत्रिका जुळवण्याची परंपरा सर्वश्रुत आहे. मात्र, या चित्रपटातील उच्चशिक्षित आणि रेडिओ जॉकी असलेली नायिका लग्नासाठी एक वेगळीच अट ठेवते. ती होणाऱ्या नवऱ्याऐवजी त्याच्या आईशी पत्रिका जुळवण्याचा आग्रह धरते. या विचित्र वाटणाऱ्या अटीमुळे पुढे अनेक गंमतीशीर, भावनिक आणि नात्यांची परीक्षा घेणारे प्रसंग घडतात.
ट्रेलरमध्ये या संकल्पनेची झलक पाहायला मिळते. एका साध्या परंपरेतून नातेसंबंधांचे विविध पैलू उलगडत जातात. सासू-सुनेचे नाते, मुलाचे द्विधा मनस्थितीत अडकणे आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या प्रतिक्रिया यामुळे कथेला वेगळीच रंगत प्राप्त होते. खुसखुशीत संवाद आणि दमदार अभिनयामुळे चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे. चित्रपटाचे शीर्षक, कथानक आणि कलाकारांची फळी यामुळे ‘कप बशी’ हा चित्रपट इतरांपेक्षा वेगळा ठरताना दिसतो. कौटुंबिक नात्यांवर भाष्य करताना विनोद आणि भावनांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न या चित्रपटात करण्यात आला आहे. त्यामुळे 19 जून रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाकडे मराठी प्रेक्षकांचे लक्ष लागले आहे. नात्यांची ही ट्विस्टेड पण मनाला भिडणारी गोष्ट बॉक्स ऑफिसवर किती जादू दाखवते, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.