Yed Lagla Premacha : मालिका क्षेत्रात सुप्रसिद्ध लावण्यवतीची एंट्री! ‘येडं लागलं प्रेमाचं’ मालिकेत झळकणार लावणी सम्राज्ञी…

नृत्यांगना तसेच अभिनेत्री मेघा घाडगे ‘येड लागलं प्रेमाचं!’ या मालिकेत झळकणार आहे. या मालिकेत अभिनेत्री पूजा बिरारी आणि अभिनेता विशाल निकम मुख्य भूमिकेत आहेत. मेघा घाडगे एंट्रीने मालिकेला कोणते वळण मिळेल? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. मुळात, या मालिकेत मेघाला अगदी तिच्याच व्यक्तिमत्वाप्रमाणे पात्र देण्यात आले आहे, असे स्पष्टीकरण स्वतः मेघाने माध्यमांशी चर्चा करताना दिले आहे.
‘येड लागलं प्रेमाचं!’ या मालिकेत अभिनेत्री व नृत्यांगना मेघा घाडगे विक्रांतिका रणशिंगे या भूमिकेत झळकणार आहे. मुळात, हे पात्र म्हणजे जळती तोफगोळे आहेत. मालिकेत मेघाला व्यावसायिका, समाजसेविका आणि नेता दाखवण्यात आले आहे. व्यक्तिमत्व असे की तिच्या एका कॉलवर निर्णय बदलतात, कुणाचे भविष्य लिहले जाते तर कुणाचं वर्तमान बिघडतं. पैसा आहे वट आहे, रुबाब आहे. गरज असली तर माणसांना विश्वासात घेणे आणि घात झाला तर कसलीही दयाकरुणा हयगय नाही दाखवणे, अशी काही मेघाची मालिकेतली व्यक्तिरेखा!
एकंदरीत, या व्यक्तिरेखेविषयी सांगतांना मेघा घाडगे म्हणते की, “”विक्रांतिका रणशिंगे ही माझ्या अभिनय कारकिर्दीतील अत्यंत वेगळी आणि तितकीच आव्हानात्मक भूमिका आहे. जवळपास दोन दशकांनंतर मी पुन्हा एकदा मालिकाविश्वात पुनरागमन करत आहे आणि त्यासाठी याहून चांगली भूमिका असूच शकत नव्हती. विक्रांतिकाच्या व्यक्तिमत्त्वातील सडेतोडपणा, आत्मविश्वास आणि करारी स्वभाव माझ्याशी बऱ्याच अंशी मिळताजुळता आहे. त्यामुळे या भूमिकेशी मी लगेच जोडली गेले. पात्राविषयी ऐकताच मी होकार दिला. विक्रांतिका ही प्रत्येक पाऊल अतिशय विचारपूर्वक उचलणारी आणि परिस्थितीनुसार डावपेच आखणारी स्त्री आहे. त्यामुळे तिचा पुढचा निर्णय काय असेल, याची उत्सुकता प्रेक्षकांमध्ये कायम राहणार आहे. विक्रांतिकाचं हे वेगळं आणि प्रभावी रूप प्रेक्षकांच्या नक्की पसंतीस उतरेल, असा मला विश्वास आहे.”