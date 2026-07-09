UP Gangster Act : गँगस्टर विजय मिश्राला मोठा दणका; महाराष्ट्रातील १००.२५ कोटींची मालमत्ता कुर्क, उमरग्यात कारवाई

उमरगा : उत्तर प्रदेशातील भदोही जिल्ह्याच्या जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या (जिल्हा मॅजिस्ट्रेट) आदेशानुसार, कुप्रसिद्ध गँगलीडर विजय मिश्रा याच्या बेकायदेशीर कमाईतून उभारण्यात आलेली महाराष्ट्रातील तब्बल १०० कोटी २५ लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त (कुर्क) करण्यात आली आहे. त्यापैकी उमरगा-लातूर रस्त्यावरील जकेकुर औद्योगिक वसाहत, (लातूर रोड) येथील प्लॉट नंबर बी-१०२(एकूण क्षेत्रफळ ५,०५० चौरस मीटर) या जागेवर ‘लल्ली ॲग्रो इंडस्ट्रीज एल.एल.पी.’नावाचा पल्स (दाल) मिल प्रकल्प सुरू आहे. याची एकूण अंदाजित किंमत सुमारे २०-२५ कोटी रुपये आहे.
(ता. उमरगा) येथील औद्योगिक वसाहती परिसरातील एका दाल मिल कंपनीवर मंगळवारी(दि ७) रोजी जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशातील गोपीगंज पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यान्वये (मु.अ.सं. १०९/२२), गँगलीडर विजय रामदेव मिश्रा (रा. खपटिहा, जि. प्रयागराज) याच्याविरुद्ध ‘यूपी गँगस्टर ॲक्ट’च्या कलम ३(१) नुसार कारवाई सुरू आहे. विजय मिश्रा याने गुन्हेगारीच्या माध्यमातून आणि बेकायदेशीर मार्गाने अफाट संपत्ती गोळा केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते.
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उत्तर प्रदेश येथील जिल्हा मॅजिस्ट्रेट भदोही यांच्या आदेशानुसार, विजय मिश्रा याने गुन्हेगारीच्या पैशातून आपला जावई मुकेश तिवारी आणि मुलगी गरीमा तिवारी (दोघे रा.विलेपार्ले, मुंबई) यांच्या नावावर ही मालमत्ता खरेदी केली होती.जकेकुर औद्योगिक वसाहत, (लातूर रोड) येथील प्लॉट नंबर बी-१०२(एकूण क्षेत्रफळ ५,०५० चौरस मीटर) या जागेवर ‘लल्ली ॲग्रो इंडस्ट्रीज एल.एल.पी.’नावाचा पल्स (दाल) मिल प्रकल्प सुरू आहे. याची एकूण अंदाजित किंमत सुमारे २०-२५ कोटी रुपये आहे.उत्तर प्रदेशातील भदोही (उ.प्र.) च्या जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ०२ जुलै २०२६ च्या आदेशानुसार यूपी गँगस्टर ॲक्टच्या कलम १४(१) अंतर्गत ही अवाढव्य मालमत्ता जप्त (कुर्क) करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार या कंपनीच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर मंगळवारी प्रशासनाचा अधिकृत नोटीस बोर्ड (बॅनर) लावून ही मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.या धडक कारवाईमुळे उमरगा औद्योगिक वसाहतीत गुन्हेगारी कारवाया व अवैध धंद्याची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहेच व बेकायदेशीर मार्गाने मालमत्ता गोळा करणाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
“संबंधित आरोपीवर उत्तर प्रदेशात ‘गुंडा ॲक्ट’ अंतर्गत गंभीर गुन्हे असल्याने, तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. या कायदेशीर आदेशाच्या अनुषंगाने, लातूर एमआयडीसी विभागांतर्गत त्याची मालमत्ता सील करण्याचे निर्देश होते. त्यानुसार, उत्तर प्रदेश पोलीस पथक, स्थानिक महसूल प्रशासन (तहसीलदार) आणि आमच्या पोलीस प्रशासनाने संयुक्तपणे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत ही मालमत्ता यशस्वीरित्या सील केली आहे.” पोलिस निरीक्षक उमरगा प्रल्हाद सूर्यवंशी यांनी माहिती दिली.
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