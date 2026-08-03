Deepika Padukone Pregnancy: दुसऱ्या प्रेग्नन्सीच्या चर्चांदरम्यान दीपिका पादुकोणची नवी पोस्ट; व्हिडिओतून सांगितलं दिवसभराचं रुटीन

Deepika Padukone Pregnancy: बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण आणि अभिनेता रणवीर सिंग लवकरच दुसऱ्यांदा आई-बाबा होणार आहेत. काही महिन्यांपूर्वी या स्टार जोडप्याने दुसऱ्या गरोदरपणाची आनंदाची बातमी चाहत्यांसोबत शेअर केली होती. सध्या दीपिका लाइमलाइटपासून दूर असली तरी सोशल मीडियावरील तिच्या एका पोस्टने पुन्हा एकदा चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.
दीपिकाने तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर एक रील शेअर केली आहे. या व्हिडिओत एका गर्भवती महिलेने आपल्या लहान बाळाला कुशीत घेतलेलं दिसतं. व्हिडिओवरील कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे, “गरोदरपणात २० पाउंडपेक्षा जास्त वजन उचलू नये, पण मी माझ्या संपूर्ण गरोदरपणात हेच करत आले आहे…” या पोस्टद्वारे दीपिकाने मुलगी दुआची काळजी घेताना गरोदरपणातील आव्हानांची झलक चाहत्यांना दाखवली. (Deepika Padukone Pregnancy)
दीपिका पादुकोण आणि रणवीर सिंग यांनी सप्टेंबर २०२४ मध्ये त्यांच्या मुलगी दुआचं स्वागत केलं. त्यानंतर यावर्षी एप्रिलमध्ये त्यांनी दुसऱ्या गरोदरपणाची घोषणा केली. प्रेग्नन्सी किट हातात धरलेला फोटो शेअर करत त्यांनी लवकरच दुसऱ्या बाळाचं स्वागत करणार असल्याची माहिती दिली होती. या पोस्टनंतर चाहत्यांसह अनेक बॉलिवूड कलाकारांनी त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला.
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कामाबद्दल बोलायचं झाल्यास, दीपिका पादुकोणचे दोन मोठे चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. ती शाहरुख खान आणि सुहाना खानसोबत ‘किंग’ या चित्रपटात दिसणार असून, अल्लू अर्जुनसोबतच्या ‘राका’ या चित्रपटातही तिची महत्त्वाची भूमिका आहे. दिग्दर्शक अॅटली कुमार यांच्या या चित्रपटातील तिच्या एन्ट्रीची घोषणा यापूर्वी करण्यात आली होती.
दरम्यान, ‘किंग’च्या शूटिंगदरम्यानचे दीपिका आणि शाहरुखचे काही फोटो व व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. या दोन्ही चित्रपटांबाबत चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
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