सोमवार, 3 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Sanjay Raut Statement: म्हसवडमध्ये संजय राऊत यांच्याविरोधात भाजपचा एल्गार; प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन

Updated On: Aug 03, 2026 | 12:02 PM IST
जाहिरात
सारांश

Sanjay Raut Statement: म्हसवड शहरात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांच्या विरोधात भाजप कार्यकर्त्यांनी निषेध आंदोलन करत त्यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन केले. त्यांच्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले.

म्हसवडमध्ये संजय राऊत यांच्याविरोधात भाजपचा एल्गार; प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन

म्हसवडमध्ये संजय राऊत यांच्याविरोधात भाजपचा एल्गार; प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • संजय राऊत यांचा म्हसवड शहरात निषेध
  • भाजप कार्यकर्त्यांकडुन खा. राऊत यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन
  • संजय राऊत यांच्या वक्तव्याचा निषेध
म्हसवड : ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याविरोधात वादग्रस्त विधान केल्याप्रकरणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात (Sanjay Raut Statement) माण आणि खटाव तालुक्यात भाजप आणि महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. यावेळी ‘निंब का पत्ता कडवा है, संजय राऊत भ** है, संजय राऊत यांचा निषेध असो, असे म्हणत म्हसवड शहरातील एस.टी. बस स्थानक चौकात भाजपा कार्यकर्त्यांनी संजय राऊत यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करुन राऊत यांचा निषेध केला. तत्पुर्वी भाजपा महिला नगरसेविकांना राऊत यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याला साडी,चोळी नेसवुन मंत्री जयकुमार गोरे यांचा जय घोष केला.

Sanjay Raut Protest In Vaduj : जयकुमार गोरे यांच्यावरील वक्तव्य संजय राऊतांना भोवले; वडूजमध्ये भाजपचे ‘जोडे मारो’ आंदोलन!

शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यावर अत्यंत खालच्या पातळीवर जावुन टिका केली होती, त्याचे तीव्र पडसाद मंत्री गोरे यांचा मतदार संघ असलेल्या माण खटावमध्ये उमटताना दिसत आहे. मंत्री गोरे यांच्यावरील ही टिका त्यांच्या कार्यकर्त्यांना सहन झाल्याने आज (२ रोजी) म्हसवडच्या बसस्थानक चौकात एकत्र येत भाजप कार्यकर्त्यांनी राऊत यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत खा. राऊत यांना मंत्री गोरे यांच्यावर केलेल्या टिकेचा खरपुस समाचार घेत यापुढे जर मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यावर बोलाल तर जशास तसे उत्तर देण्याचा इशारा दिला. तर खा. राऊत यांचा निषेध करीत त्यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन ही केले.

यावेळी भाजपच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी मंत्री गोरे हे विकास पुरुष असल्याचे सांगत खा. राऊत यांनी घरात बसुन मंत्री गोरे यांच्यावर टिका करण्यापेक्षा माण – खटावच्या भुमीत येवुन त्यांनी केलेली विकास कामे पहावीत असे आवाहन केले. तर यापुढे मंत्री गोरे यांच्यावर बोलाल तर याद राखा असा इशारा ही दिला. यावेळी अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. तर उपस्थित कार्यकर्त्यांकडुन मंत्री गोरे यांचा जय घोष करताना जय श्रीरामचा नारा देण्यात आला. सभ्य राजकारण आणि लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखण्यासाठी सर्व कार्यकर्त्यांनी एकजुटीने या अपप्रवृत्तीचा निषेध नोंदवावा, असे आवाहन भाजप आणि महायुतीच्या वतीने करण्यात आले.

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Web Title: Sanjay raut protested in mhaswad bjp workers burn effigy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 03, 2026 | 12:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sanjay Raut Protest In Vaduj : जयकुमार गोरे यांच्यावरील वक्तव्य संजय राऊतांना भोवले; वडूजमध्ये भाजपचे ‘जोडे मारो’ आंदोलन!
1

Sanjay Raut Protest In Vaduj : जयकुमार गोरे यांच्यावरील वक्तव्य संजय राऊतांना भोवले; वडूजमध्ये भाजपचे ‘जोडे मारो’ आंदोलन!

Nana Patole: नाना पटोले यांचे पाय धुतानाचा Video व्हायरल, भाजप नेत्यांचा हल्लाबोल; तर काँग्रेस पदाधिकाऱ्याने चांगलेच सुनावले
2

Nana Patole: नाना पटोले यांचे पाय धुतानाचा Video व्हायरल, भाजप नेत्यांचा हल्लाबोल; तर काँग्रेस पदाधिकाऱ्याने चांगलेच सुनावले

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!
3

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Shehzad Poonawalla Resigns: भाजपकडून राजीनामा दिल्यानंतर शहजाद पूनावाला चर्चेत! नेमके किती शिकलेत माजी राष्ट्रीय प्रवक्ते?
4

Shehzad Poonawalla Resigns: भाजपकडून राजीनामा दिल्यानंतर शहजाद पूनावाला चर्चेत! नेमके किती शिकलेत माजी राष्ट्रीय प्रवक्ते?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sanjay Raut Statement: म्हसवडमध्ये संजय राऊत यांच्याविरोधात भाजपचा एल्गार; प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन

Sanjay Raut Statement: म्हसवडमध्ये संजय राऊत यांच्याविरोधात भाजपचा एल्गार; प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन

Aug 03, 2026 | 12:02 PM
US Iran Talks: इराण-अमेरिका चर्चा आज सुरू; संपूर्ण जगाचे लक्ष होर्मुझ आणि अणुकरारावर, सौदी-कतारच्या मध्यस्थीला यश

US Iran Talks: इराण-अमेरिका चर्चा आज सुरू; संपूर्ण जगाचे लक्ष होर्मुझ आणि अणुकरारावर, सौदी-कतारच्या मध्यस्थीला यश

Aug 03, 2026 | 11:58 AM
Jalgaon News: पावसाळ्यातच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई; जळगावकरांसमोर मोठं आव्हान

Jalgaon News: पावसाळ्यातच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई; जळगावकरांसमोर मोठं आव्हान

Aug 03, 2026 | 11:55 AM
Deepika Padukone Pregnancy: दुसऱ्या प्रेग्नन्सीच्या चर्चांदरम्यान दीपिका पादुकोणची नवी पोस्ट; व्हिडिओतून सांगितलं दिवसभराचं रुटीन

Deepika Padukone Pregnancy: दुसऱ्या प्रेग्नन्सीच्या चर्चांदरम्यान दीपिका पादुकोणची नवी पोस्ट; व्हिडिओतून सांगितलं दिवसभराचं रुटीन

Aug 03, 2026 | 11:51 AM
Kalashtami 2026: मासिक कालाष्टमी कधी आहे? जाणून घ्या पूजा मुहूर्त, पूजाविधी आणि महत्त्व

Kalashtami 2026: मासिक कालाष्टमी कधी आहे? जाणून घ्या पूजा मुहूर्त, पूजाविधी आणि महत्त्व

Aug 03, 2026 | 11:50 AM
Tech Tips: फोनचं जुनं कव्हर फेकून देताय? थांबा… अशा 5 प्रकारे करा पुनर्वापर, वाचून तुम्हीही व्हाल हैराण

Tech Tips: फोनचं जुनं कव्हर फेकून देताय? थांबा… अशा 5 प्रकारे करा पुनर्वापर, वाचून तुम्हीही व्हाल हैराण

Aug 03, 2026 | 11:50 AM
Madhyapradesh Crime: पाण्याच्या ड्रममध्ये सापडला 5 दिवसांच्या चिमुकलीचा मृतदेह, तपासात आईच निघाली आरोपी; कारण धक्कादायक

Madhyapradesh Crime: पाण्याच्या ड्रममध्ये सापडला 5 दिवसांच्या चिमुकलीचा मृतदेह, तपासात आईच निघाली आरोपी; कारण धक्कादायक

Aug 03, 2026 | 11:48 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा