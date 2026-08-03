Sanjay Raut Statement: म्हसवडमध्ये संजय राऊत यांच्याविरोधात भाजपचा एल्गार; प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन

Sanjay Raut Protest In Vaduj : जयकुमार गोरे यांच्यावरील वक्तव्य संजय राऊतांना भोवले; वडूजमध्ये भाजपचे ‘जोडे मारो’ आंदोलन!
शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यावर अत्यंत खालच्या पातळीवर जावुन टिका केली होती, त्याचे तीव्र पडसाद मंत्री गोरे यांचा मतदार संघ असलेल्या माण खटावमध्ये उमटताना दिसत आहे. मंत्री गोरे यांच्यावरील ही टिका त्यांच्या कार्यकर्त्यांना सहन झाल्याने आज (२ रोजी) म्हसवडच्या बसस्थानक चौकात एकत्र येत भाजप कार्यकर्त्यांनी राऊत यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत खा. राऊत यांना मंत्री गोरे यांच्यावर केलेल्या टिकेचा खरपुस समाचार घेत यापुढे जर मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यावर बोलाल तर जशास तसे उत्तर देण्याचा इशारा दिला. तर खा. राऊत यांचा निषेध करीत त्यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन ही केले.
यावेळी भाजपच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी मंत्री गोरे हे विकास पुरुष असल्याचे सांगत खा. राऊत यांनी घरात बसुन मंत्री गोरे यांच्यावर टिका करण्यापेक्षा माण – खटावच्या भुमीत येवुन त्यांनी केलेली विकास कामे पहावीत असे आवाहन केले. तर यापुढे मंत्री गोरे यांच्यावर बोलाल तर याद राखा असा इशारा ही दिला. यावेळी अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. तर उपस्थित कार्यकर्त्यांकडुन मंत्री गोरे यांचा जय घोष करताना जय श्रीरामचा नारा देण्यात आला. सभ्य राजकारण आणि लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखण्यासाठी सर्व कार्यकर्त्यांनी एकजुटीने या अपप्रवृत्तीचा निषेध नोंदवावा, असे आवाहन भाजप आणि महायुतीच्या वतीने करण्यात आले.
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