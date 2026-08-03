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Madhyapradesh Crime: पाण्याच्या ड्रममध्ये सापडला 5 दिवसांच्या चिमुकलीचा मृतदेह, तपासात आईच निघाली आरोपी; कारण धक्कादायक

Updated On: Aug 03, 2026 | 11:48 AM IST
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सारांश

मध्य प्रदेशातील सीधी जिल्ह्यात पाच दिवसांच्या नवजात बालिकेचा मृतदेह घरातील पाण्याच्या ड्रममध्ये आढळला. पोलिसांच्या तपासात बालिकेच्या आईनेच दुसऱ्यांदा मुलगी झाल्याच्या मानसिक व कौटुंबिक तणावातून हत्या केल्याची कबुली दिली. आरोपी महिलेविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  •  पाच दिवसांच्या नवजात बालिकेचा मृतदेह घरातील पाण्याच्या ड्रममध्ये आढळला.
  •  पोलिसांच्या चौकशीत आईनेच हत्या केल्याची कबुली दिल्याचा दावा.
  •  आरोपी महिलेविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल; पोलिसांचा पुढील तपास सुरू.
मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ५ दिवसांच्या चिमुकलीची हत्या तिच्याच आईने केल्याचे समोर आले आहे. चिमुकल्या बालिकेचा मृतदेह घरातील पाण्याच्या एका निळ्या ड्रममध्ये आढळून आला. या घटनेने खळबळ उडाली आहे. सुरुवातील हा एखादा अपघात किंवा एखाद्या बाहेरील व्यक्तीने हे कृत्य केले असावे असा संशय होता. मात्र पोलिसांनी तपास सुरु केला तेव्हा संशयाची सुई थेट बाळाच्या आईकडे वळली. तेव्हा हा संपूर्ण प्रकार समोर आला. मात्र तिने हे कृत्य का केले? जाणून घ्या?

काय घडलं नेमकं?

घडलेली घटना मध्यप्रदेशातील सिधी जिल्ह्यातील भेलकी गावात घडली. पाण्याने भरलेल्या ड्रममध्ये पाच दिवसांच्या नवजात बाळाचा मृतदेह आढळल्याचे समोर आले. ही घटना गावात वाऱ्यासारखी पसरली. या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच घटनास्थळी पोलिसांनी धाव घेतली. पोलिसांनी या प्रकरणाच्या तपासाला सुरुवात केली. तेव्हा पोलीस आणि गावकऱ्यांना वेगवेगळ्या गोष्टी सांगून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात होता, ज्यामुळे ही घटना अत्यंत गूढ वाटत होती.

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मिळालेले पुरावे आणि संबंधित महिलेच्या जबाबात मोठी तफावत आढळून आल्याने पोलिसांना घरच्यांवर संशय बळावला. पोलिसांनी बाळाच्या आईची कसून चौकशी केली तेव्हा तिने केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. या महिलेला आधीपासूनच एक मुलगी होती. मुलगीच झाल्याने तिच्या संगोपनाची आणि जबाबदाऱ्यांची भीती तिला वाटत होती. या मानसिक आणि कौटुंबिक तणावातूनच तिने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पोलिसांनी महिलेला अटक केली असून, संबंधित महिलेविहृद हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे.

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मागील काही काळापासून प्रियकर-प्रेयसीच्या हत्याकांडाचे प्रकार फार जास्त वाढत चालले आहे. नात्यातील मदभेद विकोपाला जातात आणि संताप हाताबाहेर गेला की सामान्य व्यक्तीचे गुन्हेगारात रुपांतर व्हायला वेळ लागत नाही. ही घटना मध्य प्रदेशच्या इंदूरमधील खजराना परिसरातून समोर येत आहे. २६ जुलै रोजी तपेश्वरी बाग कॉलोनीत भाड्याने राहणाऱ्या पलक काशिवचा अर्धवट जळालेला मृतदेह सापडला. तरुणी बँकेत काम करत असून सुरुवातीला ही घटना अनेकांना आत्महत्या असल्याचे वाटले. परंतु पोलिसांनी मृतदेहाला रुग्णालयात पाठवताच पोस्टमार्टम रिपोर्टमधून खरं सत्य बाहेर आलं.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: मध्य प्रदेशातील सीधी जिल्ह्यातील भेलकी गावात.

  • Que: पोलिसांच्या तपासात काय उघड झाले?

    Ans: नवजात बालिकेची हत्या तिच्या आईने केल्याचे समोर आले.

  • Que: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?

    Ans: आरोपी महिलेविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

Web Title: Madhya pradesh crime body of 5 day old baby girl found in water drum investigation reveals mother as the accusedshocking motive

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Published On: Aug 03, 2026 | 11:48 AM

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