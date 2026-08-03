Madhyapradesh Crime: पाण्याच्या ड्रममध्ये सापडला 5 दिवसांच्या चिमुकलीचा मृतदेह, तपासात आईच निघाली आरोपी; कारण धक्कादायक

काय घडलं नेमकं?
घडलेली घटना मध्यप्रदेशातील सिधी जिल्ह्यातील भेलकी गावात घडली. पाण्याने भरलेल्या ड्रममध्ये पाच दिवसांच्या नवजात बाळाचा मृतदेह आढळल्याचे समोर आले. ही घटना गावात वाऱ्यासारखी पसरली. या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच घटनास्थळी पोलिसांनी धाव घेतली. पोलिसांनी या प्रकरणाच्या तपासाला सुरुवात केली. तेव्हा पोलीस आणि गावकऱ्यांना वेगवेगळ्या गोष्टी सांगून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात होता, ज्यामुळे ही घटना अत्यंत गूढ वाटत होती.
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मिळालेले पुरावे आणि संबंधित महिलेच्या जबाबात मोठी तफावत आढळून आल्याने पोलिसांना घरच्यांवर संशय बळावला. पोलिसांनी बाळाच्या आईची कसून चौकशी केली तेव्हा तिने केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. या महिलेला आधीपासूनच एक मुलगी होती. मुलगीच झाल्याने तिच्या संगोपनाची आणि जबाबदाऱ्यांची भीती तिला वाटत होती. या मानसिक आणि कौटुंबिक तणावातूनच तिने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पोलिसांनी महिलेला अटक केली असून, संबंधित महिलेविहृद हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे.
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मागील काही काळापासून प्रियकर-प्रेयसीच्या हत्याकांडाचे प्रकार फार जास्त वाढत चालले आहे. नात्यातील मदभेद विकोपाला जातात आणि संताप हाताबाहेर गेला की सामान्य व्यक्तीचे गुन्हेगारात रुपांतर व्हायला वेळ लागत नाही. ही घटना मध्य प्रदेशच्या इंदूरमधील खजराना परिसरातून समोर येत आहे. २६ जुलै रोजी तपेश्वरी बाग कॉलोनीत भाड्याने राहणाऱ्या पलक काशिवचा अर्धवट जळालेला मृतदेह सापडला. तरुणी बँकेत काम करत असून सुरुवातीला ही घटना अनेकांना आत्महत्या असल्याचे वाटले. परंतु पोलिसांनी मृतदेहाला रुग्णालयात पाठवताच पोस्टमार्टम रिपोर्टमधून खरं सत्य बाहेर आलं.
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Ans: मध्य प्रदेशातील सीधी जिल्ह्यातील भेलकी गावात.
Ans: नवजात बालिकेची हत्या तिच्या आईने केल्याचे समोर आले.
Ans: आरोपी महिलेविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.