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Rules Change: सर्वसामान्यांना दणका? 1ऑगस्टपासून बदलणार हे नियम! LPG सिलिंडरपासून बँकिंगपर्यंत थेट खिशावर होणार परिणाम

Updated On: Jul 28, 2026 | 04:28 PM IST
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सारांश

दर महिन्याच्या १ तारखेप्रमाणेच १ ऑगस्टपासूनही देशामध्ये अनेक महत्त्वाचे आर्थिक आणि नियमविषयक बदल होणार आहेत. यामध्ये LPG गॅस सिलिंडरचे सुधारित दर, क्रेडिट कार्डवरील नवीन चार्जेस, बँक सुट्ट्या आणि ITR संबंधित नियमांचा समावेश आहे. या बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या महिन्याच्या बजेटवर आणि रोजच्या व्यवहारांवर पडू शकतो.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • सर्वसामान्यांना दणका?
  • 1 ऑगस्टपासून बदलणार नियम!
  • LPG सिलिंडरपासून बँकिंगपर्यंत खिशावर परिणाम
Rules Changing From August 1: प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला बरेच नियम बदलतात. त्याप्रमाणे, १ ऑगस्ट २०२६ पासून अनेक नियम बदलणार आहेत. यामध्ये एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींपासून ते बँकांच्या सुट्ट्यांपर्यंतच्या बदलांचा समावेश आहे. या बदलांचा सर्वसामान्य लोकांच्या खिशावर आणि दैनंदिन व्यवहारांवर थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे, नवीन महिना सुरू होण्यापूर्वी या बदलांविषयी माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. नेमका काय बदल होणार ? आणि सामान्यांवर त्याचा नेमका काय परिणाम होणार ? याची सविस्तर माहिती घेऊयात.

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१. LPG सिलेंडर

प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला, तेल विपणन कंपन्या घरगुती (१४.२ किलो) आणि व्यावसायिक (१९ किलो) LPG सिलेंडरचे नवीन दर जाहीर करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील बदल आणि खर्चानुसार सिलेंडरच्या किमती वाढू किंवा कमी होऊ शकतात. त्यामुळे, १ ऑगस्ट रोजीच्या नवीन दरांवर सर्वांचे बारकाईने लक्ष असेल.

२. तत्काळ तिकीट

तत्काळ तिकिटांमध्येही एक महत्त्वपूर्ण बदल झाला आहे. आता रेल्वे आरक्षण काउंटरवर टोकन उपलब्ध असतील आणि तुमचा टर्न आल्यावर तिकीट बुक केले जाईल. यामुळे काउंटरवरील धक्काबुक्की कमी होईल.

३. बँकेच्या सुट्ट्या

RBI चे नवीन बँक सुट्ट्यांचे कॅलेंडर ऑगस्ट महिन्यापासून लागू होईल. विविध राज्यांमधील बँका स्वातंत्र्य दिन, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रविवार आणि दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारसह अनेक दिवस बंद राहतील. बँकेच्या शाखेत तुम्हाला काही तातडीचे काम करायचे असल्यास, आधी सुट्ट्यांची यादी नक्की तपासा.

४. ATM आणि डिजिटल बँकिंग सेवा

ATM, UPI, मोबाईल बँकिंग आणि इंटरनेट बँकिंग सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील, तरीही काही बँका वेळोवेळी त्यांचे सेवा शुल्क, मोफत व्यवहारांची मर्यादा किंवा इतर नियम बदलू शकतात. त्यामुळे, तुमच्या बँकेच्या अधिकृत माहितीवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

५. क्रेडिट कार्ड

प्रत्येक महिन्याच्या सुरुवातीला, अनेक बँका आणि कार्ड जारी करणाऱ्या कंपन्या रिवॉर्ड पॉइंट्स, शुल्क, पेमेंटच्या अटी किंवा इतर वैशिष्ट्यांमध्ये बदल करतात. जर तुमच्या बँकेने १ ऑगस्टपासून कोणतेही नवीन नियम लागू केले, तर आधीच तपशील तपासा.

६. इंधनाच्या किमती

एलपीजी व्यतिरिक्त, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीनुसार एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल ATF आणि इतर इंधनांच्या किमती देखील बदलू शकतात. याचा परिणाम विमान कंपन्या आणि प्रवासाच्या खर्चावर होऊ शकतो.

७. ITR भरणे आवश्यक

पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी ITR भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै आहे, तर ज्या करदात्यांची खाती ऑडिटच्या अधीन नाहीत, त्यांच्यासाठी ITR -३ आणि ITR -४ फॉर्म भरण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत ITR भरण्यात अयशस्वी झाल्यास, आयकर कायद्याच्या कलम २३४एफ अंतर्गत ₹५,००० पर्यंत विलंब शुल्क आकारले जाऊ शकते.

८. गृहकर्ज आणि EMI

RBI १ ऑगस्टनंतर कोणत्याही दिवशी बैठक घेण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे रेपो दरावर निर्णय होऊ शकतो. याचा गृहकर्ज, वाहन कर्ज, EMI आणि मुदत ठेवींच्या व्याजदरांवर लक्षणीय परिणाम होईल.

जर तुम्हाला ऑगस्ट महिन्यात बँकिंग, गॅस बुकिंग किंवा इतर संबंधित कामे करायची असतील, तर १ ऑगस्टपासून लागू होणारे नवीन नियम आणि दर नक्की तपासा. यामुळे तुमचा कोणताही त्रास किंवा अतिरिक्त खर्च वाचेल.

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Web Title: Rules changing from august 1 lpg cylinder price banking changes marathi news

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Published On: Jul 28, 2026 | 04:28 PM

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