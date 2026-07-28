राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते शैलेंद्र सिंग यांचे मराठी दिग्दर्शनात पदार्पण; सत्य घटनेवर आधारित ‘लाडू’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला!

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‘लाडू’ हा चित्रपट सत्य घटनेवर आधारित असून मानवी संघर्ष, भावनिक नातेसंबंध आणि वास्तववादी जीवनपट यांची प्रभावी मांडणी करतो. मुंबई, ठाणे आणि कर्जत येथे कृष्ण-धवल स्वरूपात चित्रित करण्यात आलेल्या या १०३ मिनिटांच्या चित्रपटाची दृश्यभाषा प्रेक्षकांना वेगळा अनुभव देणारी आहे. चित्रपटातील कथानक वास्तवाशी जोडलेले असून त्यात मानवी जीवनातील संघर्ष आणि भावविश्व अत्यंत संवेदनशीलपणे उलगडण्यात आले आहे. आपल्या पहिल्या मराठी दिग्दर्शकीय प्रवासाबद्दल बोलताना शैलेंद्र सिंग म्हणाले, “मी ७२ चित्रपटांची निर्मिती केली आहे आणि यापूर्वी काही चित्रपट दिग्दर्शितही केले आहेत. मात्र, दिग्दर्शक म्हणून केलेला हा माझा पहिलाच मराठी चित्रपट आहे. हा चित्रपट माझ्या हृदयाच्या अत्यंत जवळचा असून तो माझ्यासोबत कायम राहील.” त्यांनी चित्रपटातील प्रमुख कलाकार प्रदीप गोगटे यांच्या अभिनयाचेही विशेष कौतुक केले. “प्रदीप गोगटे आपल्या निःशब्द अभिनयातून एका माणसाचं संपूर्ण आयुष्य पडद्यावर जिवंत करतात,” असे ते म्हणाले.
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या चित्रपटाची निर्मिती ‘बॉस एंटरटेनमेंट’ आणि ‘ब्रेडविनर प्रोडक्शन्स’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आली असून सोनिया नासेरी कोल या सह-निर्मात्या आहेत. चित्रपटात तब्बल ९ अस्सल मराठी गाणी असून ती कथानकाच्या भावनिक प्रवासाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. या गाण्यांचा औपचारिक लॉन्च सोहळा लवकरच पार पडणार आहे. ‘पेज ३’, ‘कांचीवरम’, ‘हनुमान’, ‘कॉर्पोरेट’ आणि ‘डोर’ यांसारख्या राष्ट्रीय स्तरावर गाजलेल्या चित्रपटांची निर्मिती करणारे शैलेंद्र सिंग आता मराठी चित्रपटसृष्टीत दिग्दर्शक म्हणून नवी इनिंग सुरू करत आहेत. त्यामुळे ‘लाडू’कडून प्रेक्षकांसह चित्रपटसृष्टीलाही मोठ्या अपेक्षा आहेत.