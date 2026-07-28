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‘विद्यार्थ्यांवरील अमानुष लाठीचार्ज विसरणार नाही; गृहमंत्र्यांनी उत्तर द्यावे’; लोकसभेत Gaurav Gogoi यांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

Updated On: Jul 28, 2026 | 04:57 PM IST
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सारांश

Gaurav Gogoi: लोकसभेत काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी अँटी पेपर लीक विधेयकावर बोलताना सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्ज प्रकरणी अमित शाह यांनी उत्तर देण्याची मागणी केली.

Gaurav Gogoi- लोकसभेत गौरव गोगोई यांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल (Photo Credit- X)

Gaurav Gogoi- लोकसभेत गौरव गोगोई यांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘विद्यार्थ्यांवरील अमानुष लाठीचार्ज विसरणार नाही; गृहमंत्र्यांनी उत्तर द्यावे’
  • लोकसभेत गौरव गोगोई यांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल
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Gaurav Gogoi on Central Goverment: मंगळवारी लोकसभेत ‘पेपर लीक’ विरोधी विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, काँग्रेसचे खासदार आणि उप-नेते (विरोधी पक्ष) गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) यांनी केंद्र सरकारवर (Central Goverment) जोरदार टीका केली. २० जुलै रोजी जंतरमंतर येथे आंदोलक आणि दिल्ली पोलीस यांच्यात झालेल्या संघर्षाचा उल्लेख करत, त्यांनी सरकारची क्रूरता कधीही विसरली जाणार नाही, असे म्हटले. विद्यार्थी, तरुण आणि महिलांवर पेलेट गन्स, अश्रूधूर आणि लाठीचार्ज करण्याचा आदेश कोणी दिला, असा सवाल गोगोई यांनी उपस्थित केला आणि या संपूर्ण घटनेबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून स्पष्टीकरणाची मागणी केली. पेपर लीकच्या विरोधात जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या युवा आंदोलनाचा उल्लेख करताना गोगोई म्हणाले की, पालकांचे आशीर्वाद घेऊनच मुले या आंदोलनात सहभागी होत आहेत, कारण हा प्रश्न त्यांच्या भविष्याशी निगडीत आहे.

आम्हाला गृहमंत्र्यांकडून उत्तर हवे

पोलिसांच्या कारवाईचा तीव्र निषेध करत ते म्हणाले, “आम्ही लोकशाहीची ताकद पाहिली, पण सरकारची क्रूरताही पाहिली. पेलेट गन्सचा वापर झाला; एका पोलीस अधिकाऱ्याने तरुणीच्या कानशिलात लगावली, तसेच महिलांना अपशब्द वापरले गेले आणि त्यांचे कपडे फाडले गेले. आम्ही हे विसरणार नाही. आम्हाला गृहमंत्र्यांकडून उत्तर हवे आहे.”


पेलेट गन्स आणि अश्रूधुराचा वापर करण्याचे आदेश कोणी दिले, असा प्रश्न गोगोई यांनी विचारला. त्यांनी बिहारमधील एके-४७ (AK-47) च्या वापराचाही उल्लेख केला. माजी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर निशाणा साधत त्यांनी आरोप केला की, त्यांच्या कार्यकाळात २१ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. गोगोई यांनी टिप्पणी केली की, राजीनामा दिल्यानंतर जेव्हा प्रधान संसद संकुलात आले, तेव्हा भाजप खासदारांनी त्यांचे असे स्वागत केले जणू काही ते पाकिस्तानविरुद्धचे युद्ध जिंकून परतले आहेत.

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ही केवळ एक दिखाऊ उपाययोजना

गोगोई म्हणाले की, सुधारणा विधेयक वाचल्यास हे स्पष्ट होते की सरकार शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांबाबत गंभीर नाही; ही केवळ एक दिखाऊ उपाययोजना आहे. त्यांनी सभागृहाला आठवण करून दिली की, सरकारने दोन वर्षांपूर्वी ‘सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) कायदा, २०२४’ आणला होता, तरीही यूजीसी (UGC) आणि नीट (NEET) २०२४ परीक्षांच्या वेळी पेपर लीकच्या मोठ्या घटना घडल्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करताना ते म्हणाले की, पंतप्रधान इन्स्टाग्राम रील्सवर लक्ष केंद्रित करतात, तर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत शिक्षण सुधारणा, पेपर लीक, कोचिंग माफिया आणि सीबीएसई (CBSE) ओएमआर (OMR) शीट्सबाबत गंभीर चर्चा व्हायला हवी होती. शिक्षण क्षेत्रातील निष्काळजीपणामुळे एक लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा गोगोई यांनी केला. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करताना त्यांनी NTA च्या अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, “NTA च्या महासंचालकांना बदलण्यात आले, परंतु अध्यक्षांना मात्र कायम ठेवण्यात आले. त्यांची पार्श्वभूमी पहा; ते एका विशिष्ट संघटनेशी संबंधित आहेत.”

गोगोई यांनी मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड लोकसेवा आयोगांमधील कार्यकाळादरम्यान अध्यक्षांवर झालेल्या कथित अनियमिततेचाही उल्लेख केला. काँग्रेस खासदारांनी विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ पुढे आलेल्या गुरुद्वारांचे व्यवस्थापक, वकील, स्विगीचे डिलिव्हरी कर्मचारी आणि सामान्य नागरिकांचे आभार मानले. गौरव गोगोई यांनी या गोष्टीवर भर दिला की, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या मुद्द्यावरून तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत आणि त्यांनी सरकारला तरुणांची व्यथा समजून घेण्याचे आवाहन केले.

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Web Title: Gaurav gogoi slams centre in lok sabha over paper leak protest demands amit shah reply

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Published On: Jul 28, 2026 | 04:56 PM

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