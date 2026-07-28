पोलिसांच्या कारवाईचा तीव्र निषेध करत ते म्हणाले, “आम्ही लोकशाहीची ताकद पाहिली, पण सरकारची क्रूरताही पाहिली. पेलेट गन्सचा वापर झाला; एका पोलीस अधिकाऱ्याने तरुणीच्या कानशिलात लगावली, तसेच महिलांना अपशब्द वापरले गेले आणि त्यांचे कपडे फाडले गेले. आम्ही हे विसरणार नाही. आम्हाला गृहमंत्र्यांकडून उत्तर हवे आहे.”
Anti-paper leak bill debate in Parliament- “Govt not serious, Bill just an eyewash.” – Congress MP Gaurav Gogoi pic.twitter.com/dw9JqgTnbH — News Arena India (@NewsArenaIndia) July 28, 2026
पेलेट गन्स आणि अश्रूधुराचा वापर करण्याचे आदेश कोणी दिले, असा प्रश्न गोगोई यांनी विचारला. त्यांनी बिहारमधील एके-४७ (AK-47) च्या वापराचाही उल्लेख केला. माजी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर निशाणा साधत त्यांनी आरोप केला की, त्यांच्या कार्यकाळात २१ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. गोगोई यांनी टिप्पणी केली की, राजीनामा दिल्यानंतर जेव्हा प्रधान संसद संकुलात आले, तेव्हा भाजप खासदारांनी त्यांचे असे स्वागत केले जणू काही ते पाकिस्तानविरुद्धचे युद्ध जिंकून परतले आहेत.
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गोगोई म्हणाले की, सुधारणा विधेयक वाचल्यास हे स्पष्ट होते की सरकार शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांबाबत गंभीर नाही; ही केवळ एक दिखाऊ उपाययोजना आहे. त्यांनी सभागृहाला आठवण करून दिली की, सरकारने दोन वर्षांपूर्वी ‘सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) कायदा, २०२४’ आणला होता, तरीही यूजीसी (UGC) आणि नीट (NEET) २०२४ परीक्षांच्या वेळी पेपर लीकच्या मोठ्या घटना घडल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करताना ते म्हणाले की, पंतप्रधान इन्स्टाग्राम रील्सवर लक्ष केंद्रित करतात, तर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत शिक्षण सुधारणा, पेपर लीक, कोचिंग माफिया आणि सीबीएसई (CBSE) ओएमआर (OMR) शीट्सबाबत गंभीर चर्चा व्हायला हवी होती. शिक्षण क्षेत्रातील निष्काळजीपणामुळे एक लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा गोगोई यांनी केला. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करताना त्यांनी NTA च्या अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, “NTA च्या महासंचालकांना बदलण्यात आले, परंतु अध्यक्षांना मात्र कायम ठेवण्यात आले. त्यांची पार्श्वभूमी पहा; ते एका विशिष्ट संघटनेशी संबंधित आहेत.”
गोगोई यांनी मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड लोकसेवा आयोगांमधील कार्यकाळादरम्यान अध्यक्षांवर झालेल्या कथित अनियमिततेचाही उल्लेख केला. काँग्रेस खासदारांनी विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ पुढे आलेल्या गुरुद्वारांचे व्यवस्थापक, वकील, स्विगीचे डिलिव्हरी कर्मचारी आणि सामान्य नागरिकांचे आभार मानले. गौरव गोगोई यांनी या गोष्टीवर भर दिला की, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या मुद्द्यावरून तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत आणि त्यांनी सरकारला तरुणांची व्यथा समजून घेण्याचे आवाहन केले.
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