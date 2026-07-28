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पत्नी अन् तिच्या प्रियकराच्या त्रासाला कंटाळून तरुणाची आत्महत्या; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

Updated On: Jul 28, 2026 | 04:48 PM IST
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सारांश

पत्नी आणि तिच्या कथित प्रियकराकडून होत असलेल्या मानसिक त्रासाला कंटाळून तरुणाने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. मांजरी परिसरात हा प्रकार घडला आहे.

पत्नी अन् तिच्या प्रियकराच्या त्रासाला कंटाळून तरुणाची आत्महत्या; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

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विस्तार

पुणे : राज्यात आत्महत्येच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून, अशातच आता पुण्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. पत्नी आणि तिच्या कथित प्रियकराकडून होत असलेल्या मानसिक त्रासाला कंटाळून तरुणाने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. मांजरी परिसरात हा प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी पत्नी व तिच्या कथित प्रियकराविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

प्रविण दत्ता माने (वय २८, रा. मांजरी, मूळ रा. धुत्ता, जि. धाराशिव) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी त्याची आई ललिता दत्ता माने (वय ४८) यांनी मांजरी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार प्रणाली प्रविण माने आणि सुमित जाधव (रा. गाधवड, जि. लातूर) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, प्रविण एका खासगी कंपनीत नोकरी करत होता. त्याचा आणि प्रणालीचा विवाह २० मे २०२५ रोजी झाला होता. २० जुलै रोजी प्रणाली कोणालाही न सांगता घरातून निघून गेली. त्यानंतर मांजरी पोलिस ठाण्यात तिच्या बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. नंतर प्रणाली स्वतः पोलिस ठाण्यात हजर झाली. सासरच्या मंडळींकडून त्रास होत असून त्यांच्यासोबत राहायचे नसल्याचे सांगत ती आई-वडिलांसोबत निघून गेली.

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फिर्यादीनुसार, प्रणालीने प्रविणला सुमित जाधव याच्याशी प्रेमसंबंध असल्याचे सांगितले होते. त्यावरून पती-पत्नीमध्ये वारंवार वाद होत होते. पत्नी आणि तिच्या कथित प्रियकराकडून होत असलेल्या मानसिक त्रासाला कंटाळून प्रविणने २३ जुलै रोजी राहत्या घरी साडीच्या साहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. पुढील तपास सहाय्यक निरीक्षक रोकडे करीत आहेत.

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दोन चिमुकल्यांसह विवाहितेची आत्महत्या

देवळा तालुक्यातील वाखारी येथे बुधवारी (दि. २२) सायंकाळी एका तरुण विवाहित महिलेने दोन लहान मुलींसह विहिरीत उडी घेत आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. याबाबत विवाहितेच्या पतीसह पाच जणांवर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, चार जणांना देवळा पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

Web Title: A shocking incident of a young man committing suicide has occurred in pune

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Published On: Jul 28, 2026 | 04:48 PM

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