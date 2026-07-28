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TruthSocial : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ट्रुथ सोशल पोस्टवरून नवा वाद निर्माण.

Updated On: Jul 28, 2026 | 05:56 PM IST
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सारांश

मेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी Truth Social वर केलेल्या एका पोस्टमुळे नव्या राजकीय वादाला सुरुवात झाली आहे. पोस्टमधील विधानांवर विरोधकांनी टीका केली असून, ती समाजात ध्रुवीकरण वाढवणारी असल्याचा आरोप केला आहे. दुसरीकडे, ट्रम्प समर्थकांनी त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार असल्याचे सांगत पोस्टचे समर्थन केले .

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार
  • AI चे फोटोज
  • राष्ट्राध्यक्षाला न शोभणारी पोस्ट
वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Truth Social वर केलेल्या एका नव्या पोस्टमुळे अमेरिकेत पुन्हा एकदा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. संबंधित पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी काही महत्त्वाच्या राजकीय आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांवर तीव्र भूमिका मांडल्याचे दिसून आले. त्यांच्या या विधानानंतर विरोधी पक्ष, राजकीय विश्लेषक आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांकडून विविध प्रतिक्रिया उमटत असून, या पोस्टची देशभरात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

ट्रम्प यांच्या पोस्टमधील भाषाशैली, आरोप आणि मांडणीवर विरोधी नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, अशा प्रकारची सार्वजनिक विधाने समाजात अनावश्यक ध्रुवीकरण निर्माण करू शकतात आणि संवेदनशील विषयांवर चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. काही विरोधी नेत्यांनी ट्रम्प यांनी अधिक जबाबदारीने सोशल मीडियाचा वापर करावा, अशी मागणीही केली आहे.

दुसरीकडे, ट्रम्प समर्थकांनी या पोस्टचे जोरदार समर्थन केले आहे. राष्ट्राध्यक्ष म्हणून देशाच्या हिताशी संबंधित मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका मांडण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार असल्याचे समर्थकांचे म्हणणे आहे. अनेकांनी ट्रुथ सोशलवरील पोस्टला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग मानत विरोधकांवरच राजकीय हेतूने टीका केल्याचा आरोप केला आहे.

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पोस्ट प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही तासांतच ती मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाली. हजारो वापरकर्त्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिल्या, तर अनेकांनी ती इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही शेअर केली. अमेरिकेतील प्रमुख वृत्तसंस्था, राजकीय अभ्यासक आणि डिजिटल माध्यमांनीही या पोस्टचे विविध अंगांनी विश्लेषण करण्यास सुरुवात केली आहे. आगामी राजकीय घडामोडी आणि निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या वादाकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे.

दरम्यान, या पोस्टमुळे कोणतीही अधिकृत चौकशी किंवा कायदेशीर कारवाई सुरू झाल्याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र, सोशल मीडियावरील राजकीय संवाद, सार्वजनिक नेत्यांची जबाबदारी आणि डिजिटल माध्यमांचा लोकमतावर होणारा प्रभाव याबाबत पुन्हा एकदा व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.

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तज्ज्ञांच्या मते, आजच्या डिजिटल युगात राष्ट्रप्रमुख किंवा प्रभावशाली नेत्यांनी केलेली प्रत्येक सोशल मीडिया पोस्ट काही मिनिटांत जगभर पोहोचते. त्यामुळे अशा पोस्टमधील शब्दांची निवड, त्यातील दावे आणि त्यांचा संभाव्य परिणाम याकडे बारकाईने पाहिले जाते. ट्रम्प यांच्या ताज्या ट्रुथ सोशल पोस्टने पुन्हा एकदा अमेरिकेतील राजकीय वातावरण तापवले असून, पुढील काही दिवस या विषयावर अधिक प्रतिक्रिया आणि घडामोडी पाहायला मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

 

Web Title: Truthsocial a new controversy has arisen over a post by donald trump on truth social

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Published On: Jul 28, 2026 | 04:48 PM

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