Shravan 2026: श्रावणातील दानाचे महत्त्व! ‘या’ वस्तू अर्पण केल्याने मिळतो लाभ

अनेक धर्मग्रंथांमध्ये श्रावण महिन्यात सात्विक भावनेने दान करण्याचे महत्त्व सांगितले आहे. श्रद्धेनुसार, योग्य व्यक्तीला योग्य वस्तू दान केल्यास मनःशांती मिळते आणि जीवनातील काही अडचणी कमी होण्यास मदत होते, अशी अनेकांची धारणा आहे. मात्र दान करताना दिखावा न करता, निस्वार्थ भावनेने मदत करणे अधिक महत्त्वाचे मानले जाते.
श्रावण महिन्यात तांदूळ दान करण्याची परंपरा अनेक भागांत आजही पाळली जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, पांढऱ्या रंगाशी संबंधित वस्तू दान केल्याने मन शांत राहण्यास मदत होते. काहीजण तांदळासोबत साखर किंवा पांढरे वस्त्रही गरजूंना देतात. हे दान श्रद्धा आणि सद्भावनेचे प्रतीक मानले जाते.
भगवान शिवाच्या पूजेमध्ये काळ्या तिळाला विशेष स्थान दिले जाते. अनेक भक्त शिवलिंगावर जल अर्पण करताना त्यात काळे तीळ मिसळतात. त्यानंतर गरजूंना काळे तीळ दान करण्याचीही परंपरा आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, यामुळे नकारात्मक विचार कमी होतात आणि जीवनात सकारात्मक ऊर्जा वाढते, अशी श्रद्धा आहे.
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श्रावण महिन्यात काही भक्त काळी उडीद डाळ, काळे तीळ, छत्री, घोंगडी किंवा मीठ यांसारख्या वस्तूंचे दान करतात. धार्मिक परंपरेनुसार, अशा वस्तू दान केल्याने भगवान शिव आणि शनिदेव या दोघांची कृपा मिळते, असे मानले जाते. विशेषतः शनिवारी गरजू लोकांना या वस्तू देण्याची प्रथा अनेक ठिकाणी दिसून येते.
श्रावण म्हणजे हिरवाईचा महिना. त्यामुळे हिरव्या भाज्या, अख्खे मूग किंवा हंगामी फळे दान करण्यालाही विशेष महत्त्व दिले जाते. काही धार्मिक मान्यतांनुसार, अशा वस्तूंचे दान केल्याने शिक्षण, व्यवसाय आणि करिअरमध्ये प्रगतीसाठी शुभ वातावरण तयार होते. यामागे श्रद्धेचा भाव अधिक महत्त्वाचा मानला जातो.
दान हे नेहमी स्वेच्छेने आणि मनापासून केले पाहिजे. केवळ परंपरा म्हणून किंवा प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी दान करण्यापेक्षा, खऱ्या गरजूंना मदत करणे अधिक पुण्यकारक मानले जाते. शक्य असल्यास अन्नधान्य, कपडे किंवा दैनंदिन गरजेच्या वस्तू गरजू कुटुंबांना देण्याचा प्रयत्न करावा. त्यातून समाजात मदतीची भावना वाढते.
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श्रावण महिना हा भक्ती, सेवा आणि दान यांचा सुंदर संगम मानला जातो. भगवान शिवाची पूजा करण्यासोबतच एखाद्या गरजू व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर आनंद आणणे, हेही तितकेच मोठे पुण्य मानले जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, मनात अहंकार न ठेवता केलेले दान अधिक फलदायी ठरते. त्यामुळे या श्रावणात आपल्या क्षमतेनुसार मदतीचा हात पुढे करा आणि भक्तीबरोबरच समाजसेवेचाही संकल्प करा.