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Shravan 2026: श्रावणातील दानाचे महत्त्व! ‘या’ वस्तू अर्पण केल्याने मिळतो लाभ

Updated On: Jul 28, 2026 | 05:32 PM IST
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सारांश

Sawan 2026:: श्रावण महिना हा भगवान शिवाच्या उपासनेसाठी अत्यंत पवित्र मानला जातो. या काळात अनेक भाविक पूजा, अभिषेक, जप, उपवास आणि दानधर्म करतात. धार्मिक श्रद्धेनुसार, श्रावणात सात्विक भावनेने आणि निस्वार्थपणे केलेल्या दानाला विशेष महत्त्व आहे.

Shravan 2026: श्रावणातील दानाचे महत्त्व! ' ( Photo सौजन्य- सोशलमीडिया)

Shravan 2026: श्रावणातील दानाचे महत्त्व! ' ( Photo सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • श्रावणातील दानाचे महत्त्व
  • आध्यात्मिक लाभाची मान्यता
  • दिखावा नव्हे, सेवाभाव महत्त्वाचा

Sawan 2026:  श्रावण महिना सुरू झाला की वातावरणात भक्तीची एक वेगळीच भावना निर्माण होते. या संपूर्ण महिन्यात भगवान शिवाची पूजा, अभिषेक, जप आणि विविध धार्मिक विधी केले जातात. अनेक भाविक सोमवारी उपवास करतात, तर काहीजण गरजू लोकांना दानधर्मही करतात. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या महिन्यात केलेले दान केवळ गरजूंच्या मदतीसाठीच नसून त्याला आध्यात्मिक महत्त्वही दिले जाते.

अनेक धर्मग्रंथांमध्ये श्रावण महिन्यात सात्विक भावनेने दान करण्याचे महत्त्व सांगितले आहे. श्रद्धेनुसार, योग्य व्यक्तीला योग्य वस्तू दान केल्यास मनःशांती मिळते आणि जीवनातील काही अडचणी कमी होण्यास मदत होते, अशी अनेकांची धारणा आहे. मात्र दान करताना दिखावा न करता, निस्वार्थ भावनेने मदत करणे अधिक महत्त्वाचे मानले जाते.

तांदळाचे दान शुभ मानले जाते

श्रावण महिन्यात तांदूळ दान करण्याची परंपरा अनेक भागांत आजही पाळली जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, पांढऱ्या रंगाशी संबंधित वस्तू दान केल्याने मन शांत राहण्यास मदत होते. काहीजण तांदळासोबत साखर किंवा पांढरे वस्त्रही गरजूंना देतात. हे दान श्रद्धा आणि सद्भावनेचे प्रतीक मानले जाते.

काळे तीळ अर्पण आणि दान

भगवान शिवाच्या पूजेमध्ये काळ्या तिळाला विशेष स्थान दिले जाते. अनेक भक्त शिवलिंगावर जल अर्पण करताना त्यात काळे तीळ मिसळतात. त्यानंतर गरजूंना काळे तीळ दान करण्याचीही परंपरा आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, यामुळे नकारात्मक विचार कमी होतात आणि जीवनात सकारात्मक ऊर्जा वाढते, अशी श्रद्धा आहे.

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शनिदेवांशी संबंधित वस्तूंचे दान

श्रावण महिन्यात काही भक्त काळी उडीद डाळ, काळे तीळ, छत्री, घोंगडी किंवा मीठ यांसारख्या वस्तूंचे दान करतात. धार्मिक परंपरेनुसार, अशा वस्तू दान केल्याने भगवान शिव आणि शनिदेव या दोघांची कृपा मिळते, असे मानले जाते. विशेषतः शनिवारी गरजू लोकांना या वस्तू देण्याची प्रथा अनेक ठिकाणी दिसून येते.

हिरव्या वस्तूंचेही आहे महत्त्व

श्रावण म्हणजे हिरवाईचा महिना. त्यामुळे हिरव्या भाज्या, अख्खे मूग किंवा हंगामी फळे दान करण्यालाही विशेष महत्त्व दिले जाते. काही धार्मिक मान्यतांनुसार, अशा वस्तूंचे दान केल्याने शिक्षण, व्यवसाय आणि करिअरमध्ये प्रगतीसाठी शुभ वातावरण तयार होते. यामागे श्रद्धेचा भाव अधिक महत्त्वाचा मानला जातो.

दान करताना ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा

दान हे नेहमी स्वेच्छेने आणि मनापासून केले पाहिजे. केवळ परंपरा म्हणून किंवा प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी दान करण्यापेक्षा, खऱ्या गरजूंना मदत करणे अधिक पुण्यकारक मानले जाते. शक्य असल्यास अन्नधान्य, कपडे किंवा दैनंदिन गरजेच्या वस्तू गरजू कुटुंबांना देण्याचा प्रयत्न करावा. त्यातून समाजात मदतीची भावना वाढते.

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श्रावण महिना हा भक्ती, सेवा आणि दान यांचा सुंदर संगम मानला जातो. भगवान शिवाची पूजा करण्यासोबतच एखाद्या गरजू व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर आनंद आणणे, हेही तितकेच मोठे पुण्य मानले जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, मनात अहंकार न ठेवता केलेले दान अधिक फलदायी ठरते. त्यामुळे या श्रावणात आपल्या क्षमतेनुसार मदतीचा हात पुढे करा आणि भक्तीबरोबरच समाजसेवेचाही संकल्प करा.

Web Title: Sawan 2026 donating these items during shravan may bring peace and positivity

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Published On: Jul 28, 2026 | 05:15 PM

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