Solapur Crime: पतीच्या छळाला कंटाळली; 10 महिन्यांच्या मुलीची हत्या करून आई थेट मृतदेह खांद्यावर घेऊन पोलीस ठाण्यात

सातारा तालुका पोलिसांची धडक कारवाई; कंटेनरमधून तब्बल 1.98 कोटींच्या बनावट गोवा दारूचा साठा जप्त
काय घडलं नेमकं?
आरोपी महिलेचे नाव पूजा योगेश खुर्दामळे (वय 26) असे आहे. पूजाने आपल्या पतीच्या छळाला कंटाळून आपल्या १० महिन्याच्या चिमुकलीची हत्या केली. तिचा गळा दाबून तिला पाण्याच्या बादलीत बुडवून ठार मारले. मृत्यू झालेल्या चिमुकलीचे नाव शक्ती असे आहे. त्यांनतर तिने आपल्या ६ वर्षाच्या मुलीला देखील गळा दाबण्याचा आणि तोंडावर उशी दाबण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आई मी शाळा शिकते, मला मारु नकोस,” असे म्हंटल आणि त्या महिलेने सोडून दिली. मोठ्या मुलीचे नाव तेजल असे आहे. धक्कादायक म्हणजे हत्या केल्यांनतर आरोपी महिला मृत चिमुकलीला खांद्यावर घेऊन थेट बार्शी शहर पोलीस ठाण्यात पोहोचली. माझ्या पतीच्या त्रासाला कंटाळून मी माझ्या मुलीची हत्या केली आहे. मला अटक करा, अशी कबुली पोलिसांसमोर तिने दिली आहे. हे भयंकर कृत्य पूजाने वडील कामावर गेल्यानंतर केले.
बार्शी शहर पोलिसांनी या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 103 (1) आणि 109 अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्ती एवढी का वाढत चालली आहे, असा प्रश्न या घटनेनंतर उपस्थित होत आहे. एका आईनेच आपल्या पोटच्या मुलीचा जीव घेणं ही अत्यंत हृदयद्रावक आणि समाजमनाला हादरवून टाकणारी घटना आहे. या प्रकरणाचा नेमका तपास सुरू असून, या टोकाच्या निर्णयामागील कारणांचा शोध पोलीस घेत आहेत.
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