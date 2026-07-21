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Solapur Crime: पतीच्या छळाला कंटाळली; 10 महिन्यांच्या मुलीची हत्या करून आई थेट मृतदेह खांद्यावर घेऊन पोलीस ठाण्यात

Updated On: Jul 21, 2026 | 08:45 AM IST
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सारांश

सोलापूरच्या बार्शीत पतीच्या कथित छळाला कंटाळून एका 26 वर्षीय महिलेने आपल्या 10 महिन्यांच्या मुलीची गळा दाबून व पाण्याच्या बादलीत बुडवून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. मोठ्या मुलीचीही हत्या करण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र तिच्या आर्त विनवणीमुळे तिचा जीव वाचला. आरोपी आईने स्वतः पोलीस ठाण्यात जाऊन गुन्ह्याची कबुली दिली.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • पतीच्या कथित छळामुळे आईने 10 महिन्यांच्या मुलीची हत्या केल्याचा आरोप.
  • 6 वर्षांच्या मुलीचीही हत्या करण्याचा प्रयत्न; तिच्या विनवणीमुळे जीव वाचला.
  • आरोपी महिलेविरुद्ध BNS कलम 103(1) आणि 109 अंतर्गत गुन्हा दाखल.
सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका महिलेने आपल्याच १० महिन्यांच्या मुलीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर ६ वर्षाच्या मोठ्या मुलीलाही ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आई, मी शाळा शिकते, मला मारू नकोस, अशी आर्त हाक आणि विनवणी मुलीने करताच तिचा जीव वाचला. महिलेने हे टोकाचे पाऊल पतीच्या छळाला कंटाळून उचलल्याचे समोर आले आहे. हत्या केल्यांनतर महिला चिमुलीला खांद्यावर घेऊन थेट पोलिस ठाण्यात हजर झाली. ही घटना सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शीत घडली आहे.

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काय घडलं नेमकं?

आरोपी महिलेचे नाव पूजा योगेश खुर्दामळे (वय 26) असे आहे. पूजाने आपल्या पतीच्या छळाला कंटाळून आपल्या १० महिन्याच्या चिमुकलीची हत्या केली. तिचा गळा दाबून तिला पाण्याच्या बादलीत बुडवून ठार मारले. मृत्यू झालेल्या चिमुकलीचे नाव शक्ती असे आहे. त्यांनतर तिने आपल्या ६ वर्षाच्या मुलीला देखील गळा दाबण्याचा आणि तोंडावर उशी दाबण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आई मी शाळा शिकते, मला मारु नकोस,” असे म्हंटल आणि त्या महिलेने सोडून दिली. मोठ्या मुलीचे नाव तेजल असे आहे. धक्कादायक म्हणजे हत्या केल्यांनतर आरोपी महिला मृत चिमुकलीला खांद्यावर घेऊन थेट बार्शी शहर पोलीस ठाण्यात पोहोचली. माझ्या पतीच्या त्रासाला कंटाळून मी माझ्या मुलीची हत्या केली आहे. मला अटक करा, अशी कबुली पोलिसांसमोर तिने दिली आहे. हे भयंकर कृत्य पूजाने वडील कामावर गेल्यानंतर केले.

बार्शी शहर पोलिसांनी या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 103 (1) आणि 109 अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्ती एवढी का वाढत चालली आहे, असा प्रश्न या घटनेनंतर उपस्थित होत आहे. एका आईनेच आपल्या पोटच्या मुलीचा जीव घेणं ही अत्यंत हृदयद्रावक आणि समाजमनाला हादरवून टाकणारी घटना आहे. या प्रकरणाचा नेमका तपास सुरू असून, या टोकाच्या निर्णयामागील कारणांचा शोध पोलीस घेत आहेत.

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Web Title: Solapur crimea mother killed her 10 month old daughter

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Published On: Jul 21, 2026 | 08:45 AM

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