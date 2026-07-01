‘प्रेमाची गोष्ट’ फेम अभिनेत्रीच्या घरी लवकरच चिमुकल्याचं आगमन; बेबी बंप फ्लॉन्ट करत दिली गुडन्यूज

मराठी टेलिव्हिजन विश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री स्वरदा ठिगळे हिने चाहत्यांसोबत एक आनंदाची बातमी शेअर केली आहे. ‘प्रेमाची गोष्ट’, ‘माझे मन तुझे झाले’ आणि ‘स्वराज्य सौदामिनी ताराराणी’ या मालिकांमधून प्रेक्षकांची मनं जिंकणारी स्वरदा लवकरच आई होणार आहे. अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर बेबी बंप फ्लॉन्ट करत एक सुंदर व्हिडिओ शेअर केला आणि चाहत्यांना ही गोड बातमी दिली.
मार्च २०२४ मध्ये विवाहबंधनात अडकलेल्या स्वरदा आणि सिद्धार्थ यांच्या वैवाहिक आयुष्याला अलीकडेच दोन वर्षे पूर्ण झाली. आता या दोघांच्या आयुष्यात एका नव्या सदस्याचे आगमन होणार असल्याने त्यांच्या कुटुंबात आनंदाचे वातावरण आहे.
स्वरदा आणि तिचा पती समुद्रकिनाऱ्यावर फेरफटका मारत असल्याचं या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. पुढे अभिनेत्री बेबी बंप फ्लॉन्ट करत ती प्रेग्नंट असल्याची आनंदाची बातमी शेअर केली आहे. स्वरदाने या व्हिडीओच्या कॅप्शनमध्ये ‘Baby Coming Soon…’ असं म्हटलं आहे.
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स्वरदाने शेअर केलेल्या या खास व्हिडिओला चाहत्यांसह मराठी मनोरंजन विश्वातील कलाकारांकडूनही भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे. अभिनेत्री मधुरा देशपांडे, समृद्धी केळकर, पूजा बिरारी, अपूर्वा नेमळेकर, राज हंचनाळे, ऋतुजा बागवे, तितीक्षा तावडे, दीपा परब आणि प्रियांका तेंडोलकर यांच्यासह अनेक कलाकारांनी कमेंट्स करत स्वरदावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. आयुष्यातील या नव्या आणि सुंदर प्रवासासाठी सर्वांनी तिला मनापासून शुभेच्छा देत आई होण्याच्या आनंदासाठी भरभरून प्रेम व्यक्त केले आहे.
स्वरदा ठिगळेच्या कारकिर्दीबद्दल सांगायचे झाल्यास, २०१३ मध्ये प्रसारित झालेल्या ‘माझे मन तुझे झाले’ या मालिकेतून तिला मोठी लोकप्रियता मिळाली. त्यानंतर २०१७ मध्ये तिने हिंदी मालिकेतही अभिनय करून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. पुढे ‘स्वराज्य सौदामिनी ताराराणी’ या ऐतिहासिक मालिकेतील तिच्या प्रमुख भूमिकेचेही प्रेक्षकांनी भरभरून कौतुक केले. अलीकडेच ‘प्रेमाची गोष्ट’ या मालिकेतील तिच्या भूमिकेमुळे स्वरदाच्या लोकप्रियतेत आणखी भर पडली. दमदार अभिनय आणि सहजसुंदर स्क्रीन प्रेझेन्समुळे तिने मराठी टेलिव्हिजन विश्वात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
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