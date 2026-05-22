Maharashtra Breaking News Updates Today:सोशल मीडियावर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा धुमाकूळ; अवघ्या ८ दिवसांत १ कोटीहून अधिक फॉलोअर्स

Maharashtra Breaking News : सोशल मीडियाच्या इतिहासात इतक्या कमी वेळात एखाद्या चळवळीने किंवा पेजने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फॉलोअर्स मिळवण्याचा हा आतापर्यंतचा सर्वोच्च आणि ऐतिहासिक आकडा ठरला आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 03:15 PM
  • 22 May 2026 03:15 PM (IST)

    El Nino impact on monsoon: संकटाची चाहूल :अल निनोच्या धोक्यामुळे राज्य सरकार सतर्क, कर्जमाफी ३० जूनपूर्वी पूर्ण होणार

    महाराष्ट्रात तापमानाचा पार ४५ अंशाच्या वर गेला आहे. विदर्भात दोन दिवसांचा उष्णतेचा हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. उन्हामुळे अंगाची लाही लाही होत असताना आता हवामान खात्याने एल निनोच्या प्रभावामुळे यावर्षी सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. या संभाव्य संकटाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला परिस्थिती हाताळण्यासाठी सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत. वाचा सविस्तर

  • 22 May 2026 03:10 PM (IST)

    Crime News: सावधान! ‘ईडी’ चौकशीच्या नावाखाली ज्येष्ठ नागरिकाची फसवणूक; पोलिसांनी गुजरातून आवळल्या मुसक्या

    ‘ईडी’ (ED) आणि मुंबई पोलिसांच्या चौकशीची भीती दाखवून शहरातील एका ८४ वर्षीय निवृत्त प्राध्यापकाची ३२ लाख ५० हजार रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या आंतरराज्य सायबर टोळीचा बेगमपुरा पोलिसांनी अखेर पर्दाफाश केला आहे. नऊ महिन्यांच्या अथक आणि तांत्रिक तपासानंतर पोलिसांनी गुजरातमधील जुनागढ येथून दोन मुख्य आरोपींना बेड्या ठोकल्या आहेत. या सायबर फसवणूक रॅकेटमधील तिसरा आरोपी अद्याप फरार असून, पोलीस त्याचा कसून शोध घेत आहेत. राजेशकुमार कांजीभाई वडालिया (वय ५२) आणि कनुभाई पुनाभाई चोटानी (वय ४५, दोघे रा. जुनागढ, गुजरात) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. तर दिपेनकुमार गिरीशभाई टिलवा हा तिसरा आरोपी अद्याप फरार आहे. सहाय्यक पोलीस आयुक्त सागर देशमुख यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत या मोठ्या कारवाईची माहिती दिली. वाचा सविस्तर

  • 22 May 2026 03:05 PM (IST)

    पाकिस्तानने केली भारताची नक्कल? बनवली 'कॉकरोच अवामी पार्टी'

    भारतात सोशल मीडियावर कॉकरोज जनता पार्टी या नव्या राजकीय पक्षाची जोरदार चर्चा सुरु आहे. भारतीय तरुणांनी तयार केलेला हा ग्रुप सध्या जगभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. आता या पार्टीची क्रेझ पाकिस्तानातही पोहोचली आहे. तेथील तरुणांमध्येही प्रचंड क्रेझ पाहायला मिळत आहेत. मात्र, पाकिस्तानने भारतीयांची नक्कल करत एक मोठी चूक केली आहे. ज्यामुळे त्यांची जगभरात थट्टा उडवली जात आहे. वाचा सविस्तर

     

  • 22 May 2026 02:59 PM (IST)

    छाती बडवत ‘या’ पाकिस्तानी नेत्याने थेट आसिम मुनीरना घेरले

    शेजारील देश पाकिस्तान (Pakistan News) सध्या एकाच वेळी आर्थिक दिवाळखोरी आणि राजकीय अराजकतेच्या गर्तेत सापडला आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खान  यांच्यानंतर आता आणखी एका बड्या नेत्याने थेट पाकिस्तानी लष्कर आणि तिथली गुप्तहेर संघटना ‘ISI’ विरोधात बंड पुकारले आहे. जमियत उलेमा-ए-इस्लाम-फझलचे (JUI-F) सर्वेसर्वा मौलाना फजलुर रहमान यांनी कराचीमधील एका प्रचंड जनसभेला संबोधित करताना थेट पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर यांच्या सत्तेला हादरा दिला आहे. “जर उद्या मला ठार मारले गेले, तर त्याला सध्याचे प्रशासन आणि लष्करी यंत्रणाच जबाबदार असेल,” असा उघड इशारा देत मौलानांनी छाती बडवून थेट व्यवस्थेला ललकारले आहे. त्यांच्या या विधानामुळे संपूर्ण पाकिस्तानात खळबळ उडाली आहे.

  • 22 May 2026 02:52 PM (IST)

    चेन्नईला दुहेरी धक्का, BCCI ने ठोठावला दंड

    गुजरात टायटन्सकडून झालेल्या लाजिरवाण्या पराभवामुळे चेन्नई सुपर किंग्स आयपीएल २०२६ च्या प्लेऑफच्या शर्यतीतून अधिकृतपणे बाहेर पडली आहे. या पराभवातून संपूर्ण संघ सावरण्याआधी त्यांना चेन्नईला आणखी एक धक्का बसला आहे. गुजरातविरुद्धच्या सामन्यानंतर, बीसीसीआयने कठोर कारवाई करत चेन्नई सुपर किंग्सच्या कर्णधारासह संपूर्ण संघाला २४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या सामन्यात संघाने स्लो ओव्हर रेटचा नियम मोडल्यामुळे ही शिक्षा देण्यात आली.

  • 22 May 2026 02:40 PM (IST)

    व्हेनेझुएलाबाबतच्या गुपितावरून भारतात राजकीय वाद, नेमकी काय अमेरिकेची रणनीती?

    जागतिक राजकारणात आणि ऊर्जा क्षेत्रात सध्या मोठी खळबळबळ उडाली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या आगामी भारत दौऱ्यापूर्वी त्यांनी केलेल्या एका दाव्याने आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या वर्तुळात नवा वाद पेटवला आहे. अमेरिका भारताला हवी तेवढी ऊर्जा आणि तेल पुरवण्यास तयार असल्याचे सांगतानाच, रुबियो यांनी व्हेनेझुएलाच्या (Venezuela) हंगामी राष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्ज पुढील आठवड्यात भारत दौऱ्यावर येत असल्याचा मोठा खुलासा केला. विशेष म्हणजे, भारत किंवा व्हेनेझुएला या दोन्ही देशांनी या दौऱ्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नव्हती. अमेरिकेने भारताच्या परराष्ट्र धोरणा संदर्भातील गुप्त माहिती आधीच उघड केल्यामुळे भारतातील विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

  • 22 May 2026 02:31 PM (IST)

    फुरसुंगी-उरूळी कचरा डेपोविरोधात आंदोलन तापले

    पुण्यातील फुरसुंगी-उरूळी येथील कचरा डेपोचा प्रश्न पुन्हा पेटला आहे स्थानिकांनी कचऱ्याच्या गाड्या अडवून आंदोलन सुरू केले आहे. जोपर्यंत ओपन डंपिंग बंद होत नाही तो पर्यंत कचऱ्याच्या गाड्या जाऊन देणार नाही असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला आहे

  • 22 May 2026 02:19 PM (IST)

    दिल्ली दंगलीतील आरोपीला जामीन मंजूर

    दिल्ली दंगलीच्या कटातील आरोपी उमर खालिदला जामीन मंजूर केला आहे. उमरने आपल्या दिवंगत काकांच्या चेहलुमला (वाढदिवसाला) उपस्थित राहण्यासाठी आणि शस्त्रक्रियेदरम्यान आजारी आईची काळजी घेण्यासाठी अंतरिम जामिनाची मागणी केली होती.

  • 22 May 2026 02:10 PM (IST)

    सीबीआयचे पथक लातूरमध्ये तळ ठोकून

    नीट पेपर फुटी प्रकरणात चौकशीसाठी सीबीआयचे पथक लातूरमध्ये तळ ठोकून आहे, गुरुवारी दोन डॉक्टरांची लातूरमध्ये चौकशी करण्यात आली, आज एका नवीन तिसऱ्या डॉक्टरची सीबीआयच्या पथकाकडून चौकशी सुरू आहे, लातूरच्या जुना औसा रोड भागात डॉक्टरच्या हॉस्पिटलमध्ये सीबीआयच्या पथकाकडून कसून चौकशी सुरू आहे.

  • 22 May 2026 02:00 PM (IST)

    खामेनी म्हटले देशाच्या बाहेर जाणार नाही युरेनियम, ट्रम्प लालबुंद

    जागतिक राजकारणातून आणि विशेषतः मध्य-पूर्वेतून (Middle-East) एक अत्यंत खळबळजनक आणि चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील (US-Israel Iran War) अणु कराराचा आणि युद्धाचा तणाव आता एका अत्यंत धोकादायक वळणावर पोहोचला आहे. पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या तात्पुरत्या युद्धविरामानंतरही पडद्यामागे अविश्वासाची दरी कमालीची वाढली आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला मोजतबा खामेनी यांनी एक अत्यंत कठोर आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यांनी अण्वस्त्रांसाठी आणि लष्करी वापरासाठी उपयुक्त ठरू शकणारे आपले उच्च संवर्धित युरेनियम (Highly Enriched Uranium) देशाबाहेर निर्यात करण्यास साफ नकार दिला आहे. इराणच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू कमालीचे संतप्त झाले आहेत.

  • 22 May 2026 01:50 PM (IST)

    ‘महागाई करणारे सरकार हाय हाय’; काँग्रेसचा मोदी सरकारविरोधात हल्लाबोल

    पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे सर्वसामान्य जनतेवर पडणारा आर्थिक भार, वाढती महागाई आणि केंद्र सरकारच्या जनविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ युवक काँग्रेसच्या वतीने शुक्रवार (२२ मे 2026) सकाळी १० वाजता उंब्रज येथील पेट्रोल पंपावर जोरदार आंदोलन करण्यात आले. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या पत्नी सत्वशिला पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

  • 22 May 2026 01:40 PM (IST)

    एसटीच्या ई-बस पुरवठ्यात मोठा घोळ? 1,288 बसांचे लक्ष्य अपूर्ण

    एसटी महामंडळासाठी भाडेतत्त्वावर इलेक्ट्रिक बस पुरविणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीला शासनाने दिलेली वाढीव मुदत आज संपुष्टात आली. मात्र, ठरवून दिलेले १,२८८ बस पुरवठ्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात कंपनी अपयशी ठरल्याने सरकारने हे कंत्राट तत्काळ रद्द करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.

    भाडेतत्त्वावरील ५,१५० इलेक्ट्रिक बस घेण्याच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. करारानुसार दरमहा २१५ बसेस एसटीला उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात बस पुरवठा अत्यंत संथ गतीने झाल्याचा आरोप बरगे यांनी केला.

  • 22 May 2026 01:30 PM (IST)

    भारताला इंधन पुरवठा करणार अमेरिका?

    इराणशी तणावादरम्यान अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो उद्यापासून तीन दिवसीय भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. २३ मे २६ मे च्या कालावधीत ते भारतात असतील. यावेळी ते भारतातली विविध ठिकाणांना भेट देणार आहेत. हा दौरा जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या दौऱ्यात अमेरिका आणि भारतातील धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्यावर लक्ष्य केंद्रित असेल. विशेष करुन उर्जा क्षेत्रातील सहकार्य आणि क्वाड देशांच्या आघाडीवर महत्त्वपूर्ण चर्चा होईल.

  • 22 May 2026 01:20 PM (IST)

    ब्रिटनमध्ये हिंदू धोक्यात? द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांमध्ये 23% वाढ, पहिल्यांदाच सुरू झाले विशेष केंद्र

    आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विशेषतः युरोपीय देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीय आणि हिंदू समुदायाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. युनायटेड किंगडम ( United Kingdom) मध्ये हिंदूंच्या विरोधात होणाऱ्या द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांमध्ये (Hate Crimes) कमालीची वाढ झाली आहे. या वाढत्या घटनांचा अचूक मागोवा घेण्यासाठी, भेदभावाची नोंद करण्यासाठी आणि हिंदू समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी ब्रिटनमध्ये पहिल्यांदाच ‘अँटी-हिंदू हेट मॉनिटरिंग सेंटर’ (Anti-Hindu Hate Monitoring Center) नावाचे एक नवीन व्यासपीठ सुरू करण्यात आले आहे. ब्रिटनमधील हिंदू संघटना आणि नेत्यांनी एकत्र येऊन घेतलेला हा निर्णय तेथील वाढत्या तणावाचे गांभीर्य अधोरेखित करतो.

  • 22 May 2026 01:10 PM (IST)

    निवडणूक आयोगाकडून राज्यसभा निवडणुकांची घोषणा

    निवडणूक आयोगाने जून-जुलैमध्ये रिक्त होणाऱ्या २४ जागांसाठी निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. तसेच, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूमधील दोन राज्यसभा जागांच्या पोटनिवडणुकांच्या तारखाही जाहीर केल्या आहेत. १० राज्यांमधील २४ राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाळ जून-जुलैमध्ये संपत आहे.  निवडणूक आयोगाने सर्व २४ जागांसाठी निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत.

    रिक्त राज्यसभा जागांसाठी निवडणुका कधी होणार?

    ज्या १० राज्यांमध्ये विद्यमान सदस्यांचा कार्यकाळ २१ जून ते १९ जुलै दरम्यान वेगवेगळ्या तारखांना संपत आहे, तेथे राज्यसभा जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, द्विवार्षिक निवडणुकांसाठी १८ जून रोजी मतदान होईल आणि त्याच दिवशी निकाल जाहीर केला जाईल. निवडणूक आयोग १ जून रोजी अधिसूचना जारी करेल. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख ८ जून आहे.

  • 22 May 2026 01:02 PM (IST)

    बिश्नोई गँगच्या तीन जणांना उत्तराखंडमधून पकडले

    पिंपरी-चिंचवड परिसराला हादरवून सोडणाऱ्या रावेत येथील फर्निचर व्यावसायिक गोळीबार प्रकरणात पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या गुन्हे शाखेला मोठे यश आले आहे. तब्बल २ कोटी रुपयांच्या खंडणीसाठी कुख्यात बिश्नोई गँगच्या नावाने हा थरारक गोळीबार करण्यात आला होता. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी थेट उत्तराखंडमध्ये धडक कारवाई करत, बिश्नोई गँगशी संबंधित असलेल्या तीन सराईत गुंडांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. पोलिसांच्या या धडाकेबाज कारवाईमुळे गुन्हेगारी जगतात प्रचंड खळबळ उडाली होती.

  • 22 May 2026 12:48 PM (IST)

    महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी घेतली निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट

    एक मोठी बातमी समोर आली आहे. महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांची भेट घेऊन राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भातील विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. यावेळी राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) मोहिमेबाबत सविस्तर निवेदन देण्यात आले. या शिष्टमंडळात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, विधान परिषदेतील काँग्रेस पक्षाचे गटनेते सतेज पाटील, शिवसेना (उबाठा) नेते तथा युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे, माजी मंत्री अनिल परब, राजेश टोपे, डॉ. विश्वजीत कदम, खासदार धैर्यशील पाटील, माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव सचिन सावंत, युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शिवराज मोरे, प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस ॲड. संदेश कोंडविलकर, सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन तसेच महाविकास आघाडीचे इतर प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.

  • 22 May 2026 12:36 PM (IST)

    दोन वर्षांत 4.39 लाख वाहन परवाने वितरित

    पुणे शहरातील वाढती वाहनसंख्या लक्षात घेता वाहन चालविण्याच्या परवान्यांसाठी नागरिकांचा प्रतिसाद वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) पुणे यांच्या माध्यमातून मागील दोन वर्षांत तब्बल ४ लाख ३९ हजार २५३ वाहन चालकांनी कायमस्वरूपी वाहन चालविण्याचा परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) प्राप्त केला आहे. यामध्ये दुचाकी, चारचाकी तसेच इतर वाहनांचा समावेश आहे.

  • 22 May 2026 12:24 PM (IST)

    अक्षय म्हस्केवर गोळीबार करणार्‍या पाच जणांना ठोकल्या बेड्या

    टोळी युद्धाच्या वर्चस्व तसेच बदल्याच्या भावनेतून आंदेकर टोळीकडून झालेल्या तिसऱ्या खूनाच्या प्रयत्नातील फरार आरोपींना गुन्हे शाखेने जेरबंद केले. तत्पुर्वी हे तरुण आंदेकर टोळीचे नंबरकारी (सदस्य) असल्याचे समोर आले असून, एक आरोपी मोक्कातील आरोपी असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, त्यांना कार्ला येथील एकविरा देवीच्या डोंगरावरून ताब्यात घेण्यात आले आहे. दरम्यान, या गोळीबाराने शहरात मोठी खळबळ उडाली होती. वनराज आंदेकरच्या खूनातील आरोपीचा भाऊ अक्षय उर्फ बाळू बापू म्हस्के (वय २६) याच्यावर गोळीबार झाला. यामध्ये अक्षय हा गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने ही कारवाई केली आहे. आफ्ताफ शरीफ सय्यद (रा. भाग्यदेवनगर, वैशाली नर्सिंग होम, कोंढवा खुर्द), ऋषी प्रसाद मोहन आंबट (वय २१, रा. चुडामण तालीमजवळ, नाना पेठ), आवेज अशपाक शेख (वय २६, रा. गणेश पेठ), वेदांत श्रीनिवास टेमगिरे (वय १९, रा. भवानी पेठ, पालखी विठोबा चौक), अमन फारूक बागवाले (वय २१, रा. गोल्डन ग्रेस, भवानी पेठ) अशी गुन्हेगारांची नावे आहेत. तर एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. अक्षय मस्के याच्यावर हल्ला केल्याप्रकरणी त्याची पत्नी करुणा अक्षय मस्के (वय २२, रा. स्वामी समर्थनगर, आंबेगाव पठार) यांनी सहकारनगर पोलिसांत तक्रार दिली आहे.

  • 22 May 2026 12:12 PM (IST)

    पुणे जिल्ह्यात तीव्र 'पाणीबाणी’, सव्वा लाखांहून अधिक नागरिक टँकरच्या भरवशावर

    पुणे जिल्ह्यात यंदा तीव्र उन्हाळ्याच्या झळांमुळे पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडद झाले असून, जिल्ह्यातील तब्बल १ लाख ३८ हजार ७१५ नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. सध्या जिल्ह्यातील ८१ गावे आणि ३७९ वाड्या-वस्त्यांवरील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी प्रशासनाकडून ८२ टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. विशेष म्हणजे, यंदा जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुका सर्वाधिक पाणीटंचाईग्रस्त ठरला असून, पारंपरिक दुष्काळी समजल्या जाणाऱ्या पुरंदर तालुक्यालाही त्याने टंचाईच्या तीव्रतेत मागे टाकले आहे.

  • 22 May 2026 11:59 AM (IST)

    अभिजीतने राजकारणात जाऊ नये, 'कॉकरोच जनता पार्टी'ची चळवळ थांबवावी - भगवान दीपके

    अभिजीत दीपके या तरुणाने स्थापन केलेल्या 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने देशभरात धुमाकूळ घातला आहे. अवघ्या 7 दिवसांत या पार्टीचे इन्स्टाग्रामवर 18 मिलियनहून जास्त फॉलोअर्स झाले आहेत. सोशल मीडियाद्वारे तयार झालेल्या या चळवळीचे राजकीय पक्षामध्ये रुपांतर होईल का? असा प्रश्न अनेकांकडून उपस्थित केला जात असतानाच "अभिजीतने राजकारणात जाऊ नये, चळवळ आता थांबवावी", अशी प्रतिक्रिया त्यांच्या वडिलांनी दिली आहे. अभिजीतचे वडील भगवान दीपके म्हणाले, "फॉलोअर्स वाढले तरी आम्हाला चिंता आहे. अभिजीतने राजकारणात जाऊ नये, आता चळवळ थांबवावी. प्रसिद्धीमुळं भीती वाटते, दुसरं काही नाही. उचलून नेतात, अटक करतात, आपल्याला याची काय सवय नाही, आपल्या मुलाला अटक करतील का असं वाटते" अशी भीती भगवान दीपके यांनी व्यक्त केली.

  • 22 May 2026 11:43 AM (IST)

    जरांगेंच्या भेटीआधी प्रसाद लाड यांना धमकीचा फोन

    मनोज जरांगे यांची भेट घेण्याआधी प्रसाद लाड छत्रपती संभाजीनगरमधील एका हॉटेलमध्ये थांबले होते. यावेळी प्रसाद लाड थांबलेल्या हॉटेलमध्ये दोघांनी शिरण्याच्या प्रयत्न केला. शिवाय याआधी लाड यांच्या पीएला धमकीचा फोन आला होता. या धमकी प्रकरणी योगेश शितोळे पाटील, गणेश उगले यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

  • 22 May 2026 11:37 AM (IST)

    लातूर काँग्रेस जिल्हाध्यक्षपदी पुन्हा अभय साळुंके

    काँग्रेसने संघटनात्मक बांधणी करताना लातूरच्या जिल्हाध्यक्षपदी पुन्हा अभय साळुंके यांची तर शहराध्यक्षपदी प्रा. शिवाजी जवळगेकर यांची निवड जाहीर केली. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या वतीने देशभरात ‘संघटन सृजन अभियान’ राबविण्यात आले होते. या अभियानांतर्गत देशभरातील विविध सेलच्या अध्यक्षपदांची निवड करण्यात आली आहे.

  • 22 May 2026 11:23 AM (IST)

    जळगाव जिल्ह्यात डिझेल टंचाई

    मागील चार दिवसांपासून जळगाव जिल्ह्यात डिझेल टंचाईमुळे वाहतूक व्यवस्थेवर देखील मोठा परिणाम झाला आहे, डिझेल मिळत नसल्याने जिल्ह्यात एक हजार पेक्षा अधिक ट्रॅक चार ते पाच दिवसापासून अडकून पडले आहेत. परराज्यातील वाहनचालक देखील डिझेल मिळत नसल्याने अडकून पडले आहेत.

  • 22 May 2026 11:16 AM (IST)

    परभणीत डिझेलसाठी सातबारा दाखवण्याची अट

    इंधनटंचाईचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे. शेतीच्या कामासाठी इंधनाची आवश्यकता असणाऱ्या शेतकरी पेट्रोलपंपावरून डिझेल घेऊन जात असतात. मात्र, परभणीत 7/12 दाखवला तरच इंधन मिळणार असल्याचे पेट्रोल पंप चालकांनी सांगितले आहे.

  • 22 May 2026 11:07 AM (IST)

    प्रसाद लाड मनोज जरांगेंच्या भेटीला

    भाजप आमदार प्रसाद लाड हे मनोज जरांगे पाटील यांना भेटले आहेत. दोघांमध्ये चर्चा सुरू आहे. प्रसाद लाड म्हणाले की, दादांच्या सात आठ मागण्या मी समजून घेणार आहे. मागण्या मान्य का होऊ शकल्या नाहीत हे समजून घेणार आहे.

  • 22 May 2026 11:04 AM (IST)

    Pulwama हल्ल्याचा बदला? मास्टरमाइंड हमजा बुर्हान ठर; हत्येमागे भारताच्या ‘या’ कुख्यात

    भारतातील सर्वात भीषण दहशतवादी हल्ल्यांपैकी एक असलेल्या पुलवामा हल्ल्याचा मुख्य सुत्रधार हमजा बुर्हान याची पाकिस्तानात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे. पाकिस्तानच्या काश्मीर खोऱ्यातील मुझफ्परबाद येथे अदांधुंद गोळीबारात त्याला ठार करण्यात आले असून या हल्ल्यांची जबाबदारी लॉरेन्स बिश्नोई गॅँगने स्वीकारलच्या दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे. परंतु अद्याप अधिकृतपण याची पुष्टी करण्यात आलेली नाही.

     

  • 22 May 2026 10:54 AM (IST)

    विधान परिषदेच्या जागांवरून महायुतीत धुसफूस? संजय शिरसाटांच्या विधानाने चर्चांना उधाण

    छत्रपती संभाजीनगर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधानपरिषद जागेवर भाजपने दावा केल्याच्या चर्चावर शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनीही या जागेवर दावा केला आहे. ही जागा पूर्वीपासून शिवसेनेची आहे आणि पुढेही शिवसेनेचीच राहील, भाजपचे संख्याबळ कितीही असले तरी ही जागा आम्ही सोडणार नाही, असे ठामपणे त्यांनी सांगितले. संजय शिरसाट म्हणाले, शिवसेनेच्या संघटनात्मक बांधणीसाठी तालुकानिहाय बैठका घेतल्या जात असून, या मोहिमेचे नेतृत्व खासदार श्रीकांत शिंदे करत असल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाची त्याती सुरू आहे.

  • 22 May 2026 10:44 AM (IST)

    अवघ्या दशकानंतर शुभंकर तावडे पुन्हा झळकणार छोट्या पडद्यावर!

    अभिनेता शुभंकर तावडे जवळपास दशकानंतर पुन्हा एकदा छोट्या पडद्यावर झळकणार आहे. त्याला TV क्षेत्रात काम करताना पुन्हा एकदा पाहण्यासाठी त्याचे चाहतेमंडळी उत्सुक आहेत. अभिनेता स्टार प्रवाहवरील आगामी मालिका ‘पाठराखीण’ मध्ये झळकणार आहे. पाठराखीण मालिकेत प्राजक्ता गायकवाड आणि अभिनेत्री गौरी इंगवले या दोन बहिणी आणि त्यांच्या नात्यावर आधारित कथा दाखवण्यात आली आहे. याच मालिकेत आलोक सूर्यवंशीच्या भूमिकेत शुभंकर तावडे दिसून येणार आहे. तर त्याच्या जोडीला त्याचा सख्खा लहान भाऊ म्हणून आरव सूर्यवंशी हे पात्र अभिनेता आशय कुलकर्णी साकारणार आहे.

  • 22 May 2026 10:34 AM (IST)

    इराण उद्ध्वस्त होणार? युरेनियम संवर्धानाबाबत दिला थेट इशारा

    इराण आणि अमेरिकेतील तणाव प्रचंड वाढत चालला आहे. नुकतेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणला आक्रमक इशारा दिला आहे. इराणकडे असलेला अत्यंत संवेदनशील आणि घातक युरेनियम साठा अमेरिकेच्या ताब्यात घेणार असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. गरज पडल्यास युरेनियमचा साठा नष्टही करण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. इराणला अण्वस्त्र सज्ज होऊ न देणे यामागाचा उद्दिष्ट असल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे.

  • 22 May 2026 10:24 AM (IST)

    अल्पवयीन मुलीवर दोघांकडून जीवघेणा हल्ला; घरात कोणी नसल्याची संधी साधली अन्

    दर्यापूरमधील आनंद नगर भागात अल्पवयीन मुलगी घरात असताना तिच्या घरात शिरून दोन अनोळखी भामट्यांनी हल्ला करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. चार-पाच दिवसांपूर्वी याच भागातील प्रज्वल तायडे या तरूणाचा घरात शिरून खून करण्यात आला होता. हे प्रकरण ताजे असतानाच हा पुन्हा हल्ला करण्याची घटना घडल्याने परिसरातील नागरिकामध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

  • 22 May 2026 10:14 AM (IST)

    गेममध्ये MOCO Store ची धमाकेदार एंट्री! ब्रिस्क गॅल्प आणि लक रॉयल व्हाउचरसह जिंका

    Free Fire Max मध्ये मोको स्टोअर लाईव्ह झाला आहे. हा अरायव्हल ॲनिमेशन मोको स्टोअर आहे. या स्टोअरद्वारे प्लेअर्सना गेममधील एक्सक्लूसिव इन-गेम रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. मोको स्टोअरमध्ये इन गेम रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी तुम्हाला स्पिन करावे लागणार आहे. गेममध्ये स्पिन करण्यासाठी प्लेअर्सना डायमंड्सचा वापर करावा लागतो.

  • 22 May 2026 10:04 AM (IST)

    नवं घर नि नवी गाडी! Anshuman Vichare ने आणखीन एक दिला सुखद धक्का

    अभिनेता अंशुमन विचारे त्याच्या आगामी सिनेमामुळे सध्या चर्चेत आला आहे. अभिनेता 5 जून रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रभरात प्रदर्शित होणाऱ्या तुंबाडची मंजुळा या सिनेमात झळकणार आहे. अशामध्ये अगदी काहीच दिवसांपूर्वी अभिनेत्याने त्याच्या नव्या घराचे गृहप्रवेश तसेच गणेशपूजेचे कार्यक्रम हुरकले होते. आता अभिनेत्याच्या नव्या घरात लक्ष्मीने गृहप्रवेश केला आहे. अभिनेत्याने नवीन गाडी खरेदी केली आहे. काहीच महिन्यांपूर्वी घर खरेदी केले, काही दिवसांपूर्वी त्या घरामध्ये गणेशपूजन झाले तसेच आता नव्या गाडीमुळे, Anshuman Vichare च्या चाहत्यांना नक्कीच सुखद धक्का मिळाला आहे.

  • 22 May 2026 09:35 AM (IST)

    Fuel Crisis: इंधन टंचाई संकट निवारणासाठी  नरेंद्र मोदींनी सुत्रे हातात घेतली

    Fuel Crisis:   इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्ध गेल्या दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून सातत्याने सुरू असून, या जागतिक संघर्षाचा थेट आणि मोठा तणाव आता भारतातही जाणवू लागला आहे. या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी 'होर्मुज खाडी' पूर्णपणे बंद झाली असून, याचा जागतिक पुरवठा साखळीवर (सप्लाय चेन) अत्यंत विपरीत परिणाम झाला आहे. होर्मुज खाडी बंद झाल्याने भारतात येणारा इंधन पुरवठा विस्कळीत झाला असून पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी (LPG) गॅसच्या पुरवठ्यावर प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे.

    इंधनाच्या दरात मोठी वाढ: जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत असल्याने देशात पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या (CNG) किमतीत कमालीची वाढ झाली आहे.

    एलपीजी गॅसचा तुटवडा आणि महागाई: देशात सध्या एलपीजी गॅसचा मोठा तुटवडा जाणवत असून, सर्वसामान्य नागरिकांना वेळेवर गॅस सिलिंडर मिळेनासे झाले आहे. या टंचाईमुळे व्यावसायिक वापराच्या गॅसवरही परिणाम झाला असून, अनेक लहान-मोठे व्यवसाय अडचणीत आले आहेत. परिणामी, देशात महागाईचा आलेख वेगाने वर गेला आहे.

  • 22 May 2026 09:30 AM (IST)

    Energy Crisis: इराण-अमेरिका युद्धादरम्यान भारताला मोठा दिलासा

     Iran- America Energy Crisis:  इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे सध्या भारत एका अत्यंत क्लिष्ट आणि आव्हानात्मक परिस्थितीतून जात आहे. होर्मुज खाडी बंद झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली असून, भारतासमोर कच्च्या तेलासोबतच एलपीजी (LPG) गॅसचेही मोठे संकट उभे राहिले आहे. या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे परदेश दौऱ्यावर असताना त्यांनी द्विपक्षीय बैठकांमध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले.

    या घडामोडींनंतर, आता आपल्या आगामी भारत दौऱ्यापूर्वी अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी भारताबद्दल एक अत्यंत मोठे आणि सकारात्मक विधान केले आहे. "नवी दिल्लीला जितकी ऊर्जा खरेदी करायची असेल, तेवढी आम्ही त्यांना पुरवू," असे आश्वासन रुबियो यांनी दिले आहे. म्हणजेच, भारत आपली ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी अमेरिकेकडून हवे तितके कच्चे तेल आणि एलपीजी गॅस खरेदी करू शकतो, अशी उघड तयारी अमेरिकेने दर्शवली आहे.

  • 22 May 2026 09:25 AM (IST)

    Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्रावर दुहेरी संकट; विदर्भात 'रेड अलर्ट' तर कोकणात वादळी पावसाचा 'यलो अलर्ट'

    Maharashtra Weather Update : मे महिना महाराष्ट्रासाठी अत्यंत त्रासदायक ठरत असून सध्या राज्यावर हवामानाचे दुहेरी संकट घोंघावत आहे. एकीकडे मध्य महाराष्ट्र आणि कोकणात अवकाळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे विदर्भात सूर्य आग ओकत असून उष्णतेचा पारा ४५ अंश सेल्सिअसच्या पार गेला आहे. हवामान विभागाने विदर्भातील ३ जिल्ह्यांसाठी 'रेड अलर्ट' जारी केला असून, नागरिकांनी दुपारी ११ ते ४ या वेळेत अत्यंत आवश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडणे टाळावे, असे आवाहन केले आहे. २२ मे रोजीच्या हवामान अंदाजानुसार राज्यातील विविध भागांतील परिस्थिती खालीलप्रमाणे असेल:

    मुंबई आणि पालघर: मुंबईसह कोकण किनारपट्टीवर वाऱ्याची दिशा बदलली असून, आज मुंबई आणि पालघर परिसरात हवामान अत्यंत उष्ण आणि दमट (ह्युमिड) राहण्याची शक्यता आहे.

    ठाणे आणि दक्षिण कोकण: ठाण्यासह दक्षिण कोकणात वादळी पावसासाठी पोषक वातावरण तयार झाले आहे.

    रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग: सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांत पुढील २४ तासांत विजांच्या कडकडाटासह अवकाळी पाऊस होण्याची शक्यता आहे. या काळात ताशी ३० ते ५० किमी वेगाने वादळी वारे वाहू शकतात. या पार्श्वभूमीवर हवामान विभागाने रत्नागिरी जिल्ह्याला २४ तासांसाठी 'यलो अलर्ट' जारी केला आहे.

  • 22 May 2026 09:20 AM (IST)

    Kolhapur Crime:  कोल्हापुरात तरुणाची चाकूने भोसकून भरदिवसा हत्या

    Kolhapur Crime: कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर येथे सोशल मीडियावरील ग्रुपवर केलेल्या कमेंटच्या रागातून एका २९ वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून भरदिवसा हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. गुरुवारी दुपारी तीनच्या सुमारास ही भयंकर घटना घडली असून, साहिल झाकीर काझी (वय २९) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत राजू लक्ष्मण कांबळे (वय ३०) या आरोपीला अटक केली आहे. या थरारक घटनेमुळे परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

  • 22 May 2026 09:15 AM (IST)

    AI Impact: स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक ७,००० कर्मचाऱ्यांची कपात करणार

    AI Impact:  कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ऑटोमेशनच्या वाढत्या वापरामुळे जागतिक स्तरावर नोकऱ्यांवर मोठा परिणाम होत असून, आता बँकिंग क्षेत्रालाही याचा मोठा फटका बसणार आहे. स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि नफा वाढवण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर वेगाने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत बँक २०३० पर्यंतच्या पुढील चार वर्षांत तब्बल ७,००० हून अधिक नोकऱ्या कमी करण्याची योजना आखत आहे.

    एका अहवालानुसार, लंडनस्थित असलेल्या या बँकेने २०३० पर्यंत आपल्या कॉर्पोरेट विभागांमधील सुमारे १५ टक्के पदे कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या मोठ्या पुनर्रचनेचा थेट परिणाम संबंधित विभागांमध्ये काम करणाऱ्या ५२,००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांपैकी ७,००० पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे. सध्या ही बँक जगभरात अंदाजे ८२,००० लोकांना रोजगार देते. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बिल विंटर्स यांच्या मते, हे पाऊल केवळ खर्च कपातीपुरते मर्यादित नसून, ते बँकेच्या एका मोठ्या तांत्रिक परिवर्तनाचा भाग आहे.

  • 22 May 2026 09:10 AM (IST)

    Monsoon Preparations: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावली महत्त्वाची बैठक 

    Monsoon Preparations:  राज्यात मान्सूनच्या आगमनाची चाहूल लागलेली असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज एका अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीचे आयोजन केले आहे. आज दुपारी मुंबईतील 'सह्याद्री' अतिथीगृह येथे ही बैठक पार पडणार असून, यामध्ये मुख्यमंत्री राज्यातील मान्सूनपूर्व तयारीचा सविस्तर आढावा घेणार आहेत. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील उपस्थित राहणार आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कालच राज्यातील खरीप हंगामाचा आढावा घेतला होता, त्यानंतर आज लगेचच मान्सूनपूर्व कामांची चाचपणी करण्यासाठी ही बैठक बोलावली आहे.

Cockroach Janta Party: सोशल मीडियावर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा धुमाकूळ; अवघ्या ८ दिवसांत १ कोटीहून अधिक फॉलोअर्स

देशभरात सध्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची (Cockroach Janta Party) सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. सुरुवातीला लोकांनी याला निव्वळ एक गंमत समजले होते, पण काही दिवसांतच हा विषय सोशल मीडियावर तुफान ट्रेंड होऊ लागला आहे.

गेल्या १५ मे रोजी स्थापन झालेल्या या कॉकरोच जनता पार्टीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर अक्षरशः धुमाकूळ माजवला आहे. अवघ्या आठ दिवसांच्या अल्प कालावधीत या पार्टीने तब्बल १ कोटी १८ लाख ७० हजार फॉलोअर्सचा टप्पा पार केला आहे. सोशल मीडियाच्या इतिहासात इतक्या कमी वेळात एखाद्या चळवळीने किंवा पेजने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फॉलोअर्स मिळवण्याचा हा आतापर्यंतचा सर्वोच्च आणि ऐतिहासिक आकडा ठरला आहे.

 

 

