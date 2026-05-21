Cockroach Janata Party ला दिग्दर्शक हेमंत ढोमेचा पाठिंबा; म्हणाला, “लोकशाहीसाठी हा सकारात्मक संकेत!”

सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालणाऱ्या 'कॉकरोच जनता पार्टी'ला प्रसिद्ध मराठी दिग्दर्शक हेमंत ढोमे यांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. ही चळवळ लोकशाहीसाठी सकारात्मक संकेत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 06:47 PM
Cockroach Janata Party ला दिग्दर्शक हेमंत ढोमेचा पाठिंबा (Photo Credit- X)

  • ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा सोशल मीडियावर धुमाकूळ
  • प्रसिद्ध दिग्दर्शक हेमंत ढोमे मैदानात
  • विरोधकांना सुनावले खडेबोल!
मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (Cockroach Janata Party – CJP) नावाच्या एका डिजिटल चळवळीने प्रचंड धुमाकूळ घातला आहे. आजच्या ‘जेन-झी’ (Gen-Z) म्हणजेच तरुण पिढीमध्ये या उपरोधात्मक आंदोलनाची प्रचंड क्रेझ पाहायला मिळत आहे. या डिजिटल पार्टीची लोकप्रियता इतकी वाढली आहे की, इन्स्टाग्रामवर या पेजच्या फॉलोअर्सची संख्या तब्बल १.१३ कोटींच्या (11.3 Million) पार गेली आहे. आता या अनोख्या चळवळीला चित्रपटसृष्टीतूनही मोठा पाठिंबा मिळत असून, प्रसिद्ध मराठी चित्रपट दिग्दर्शक हेमंत ढोमेने (Hemant Dhome) याचे स्वागत करत याला ‘लोकशाहीसाठी एक सुदृढ संकेत’ म्हटले आहे.

दिग्दर्शक हेमंत ढोमे यांची सडेतोड भूमिका

दिग्दर्शक हेमंत ढोमेने सोशल मीडियावर कॉकरोच जनता पार्टीचा स्क्रीनशॉट शेअर करत, या चळवळीवर टीका करणाऱ्यांचा चांगलाच समाचार घेतला आहे. त्यांनी लिहिले की, “जे लोक या डिजिटल आंदोलनाचा विरोध करत आहेत, त्यांच्या विचारसरणीची दया येते. अशा व्यवस्थेमध्ये जिथे सामान्य लोक प्रश्न विचारणेच विसरून गेले होते, तिथे जर आशेचा एखादा किरण दिसत असेल, तर ते लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आणि सकारात्मक आहे. आपण सर्वांनी याचे स्वागत केले पाहिजे.”

ढोमे यांनी पुढे नमूद केले की, “भविष्यात जरी आंदोलनांचे स्वरूप बदलले, तरीही सध्याच्या घडीला ही डिजिटल पार्टी ज्या प्रकारे जनतेच्या आणि तरुणांच्या हक्काचे प्रश्न मांडत आहे, ते कौतुकास्पद आहे.” या चळवळीचे संस्थापक अभिजीत दिपके आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमच्या प्रयत्नांची प्रशंसा करत त्यांनी भविष्यातही जबाबदारीने काम करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

नेमकी काय आहे ही ‘कॉकरोच जनता पार्टी’?

मे २०२६ मध्ये सुरू झालेली ही उपरोधात्मक चळवळ देशातील बेरोजगारी, स्पर्धा परीक्षांमधील घोटाळे आणि तरुणांच्या इतर गंभीर मुद्द्यांवर डिजिटल माध्यमातून तीव्र प्रहार करत आहे. या पार्टीच्या स्थापनेची पार्श्वभूमी १५ मे २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका टिप्पणीशी जोडलेली आहे. एका खटल्याची सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी चुकीच्या मार्गाने सिस्टीममध्ये घुसणाऱ्यांसाठी ‘कॉकरोच’ (झुरळ) या शब्दाचा वापर केला होता. याचाच निषेध म्हणून देशातील तरुणांनी एकत्र येत या शब्दाला थेट एका डिजिटल राजकीय पक्षाचे रूप दिले.

दिग्गज सेलिब्रिटींचा पाठिंबा आणि वाढती लोकप्रियता

अत्यंत कमी कालावधीत या डिजिटल पक्षाने देशातील अनेक मोठ्या राजकीय पक्षांना फॉलोअर्सच्या शर्यतीत मागे टाकले आहे. या आंदोलनाला केवळ सामान्य तरुणांचाच नव्हे, तर बॉलिवूड आणि कलाविश्वातील अनेक मोठ्या नामांकित हस्तकांचा पाठिंबा मिळाला आहे. यामध्ये दिया मिर्झा, अनुराग कश्यप आणि कोंकणा सेन शर्मा,ईशा गुप्ता, कुणाल कामरा आणि उर्फी जावेद आहे. महाराष्ट्रातील तरुण अभिजीत दिपके याने सुरू केलेली ही डिजिटल पार्टी स्वतःला ‘सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक आणि लेझी’ घोषित करते. आजचा तरुण आपली नाराजी, संताप आणि मागण्या मांडण्यासाठी डिजिटल व नाविन्यपूर्ण मार्गांचा किती प्रभावीपणे वापर करू शकतो, याचे हे एक उत्तम उदाहरण मानले जात आहे.

1

2

3

4

