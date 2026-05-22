Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Moco Store Is Now Live In Free Fire Max Players Will Get Chance To Win Brisk Gallop Animation

Free Fire Max: गेममध्ये MOCO Store ची धमाकेदार एंट्री! ब्रिस्क गॅल्प आणि लक रॉयल व्हाउचरसह जिंका हे रिवॉर्ड्स

Free Fire Max MOCO Store : फ्री फायर मॅक्स प्लेअर्ससाठी आनंदाची बातमी आहे. गेममध्ये मोको स्टोअर लाईव्ह झाला आहे. यामध्ये प्लेअर्सना अनेक धमाकेदार रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. हा ईव्हेंट पुढील काही दिवसांसाठी गेममध्ये लाईव्ह असणार आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 09:08 AM
Free Fire Max: गेममध्ये MOCO Store ची धमाकेदार एंट्री! ब्रिस्क गॅल्प आणि लक रॉयल व्हाउचरसह जिंका हे रिवॉर्ड्स

Free Fire Max: गेममध्ये MOCO Store ची धमाकेदार एंट्री! ब्रिस्क गॅल्प आणि लक रॉयल व्हाउचरसह जिंका हे रिवॉर्ड्स

Follow Us:
Follow Us:
  • Free Fire Max मध्ये नवीन Moco Store लाईव्ह झाला असून प्लेअर्सना एक्सक्लूसिव इन-गेम रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी मिळत आहे.
  • ईव्हेंटमध्ये स्पिन करण्यासाठी प्लेअर्सना डायमंड्स खर्च करावे लागणार असून सहा स्पिनची किंमत वेगवेगळी आहे.
  • या ईव्हेंटमध्ये ब्रिस्क गॅलप, लक रॉयल व्हाउचर, गोल्ड रॉयल व्हाउचर आणि बंबलबी लूट क्रेटसारखे रिवॉर्ड्स मिळणार आहेत.
Free Fire Max मध्ये मोको स्टोअर लाईव्ह झाला आहे. हा अरायव्हल ॲनिमेशन मोको स्टोअर आहे. या स्टोअरद्वारे प्लेअर्सना गेममधील एक्सक्लूसिव इन-गेम रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. मोको स्टोअरमध्ये इन गेम रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी तुम्हाला स्पिन करावे लागणार आहे. गेममध्ये स्पिन करण्यासाठी प्लेअर्सना डायमंड्सचा वापर करावा लागतो.

Google I/O 2026: आता AI एजेंट संभाळणार तुमचं डेली रूटीन? Google ने सादर नवं ‘Gemini Spark’… कसं करणार काम? जाणून घ्या

फ्री फायर मॅक्समधील मोको स्टोअर पुढील 2 आठवड्यांसाठी लाईव्ह असणार आहे. म्हणजेच प्लेअर्सना पुढील 2 आठवड्यांपर्यंत विविध गेमिंग वस्तू जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. मोको स्टोअरमध्ये दोन सेक्शन आहेत, ज्यामध्ये ग्रँड प्राईज आणि बोनस प्राईज यांचा समावेश आहे. दोन्ही सेक्शनमधून, तुम्हाला अशा दोन वस्तू निवडाव्या लागतील ज्यांच्यासाठी तुम्ही तुमचे नशीब आजमावू इच्छिता. एकदा तुम्ही दोन वस्तू निवडल्यावर आणि नेक्स्ट पेजवर गेल्यावर, तुम्हाला सहा वस्तूंची यादी दिसेल. तुम्ही या यादीतील वस्तू मिळवण्यासाठी स्पिन कराल. (फोटो सौजन्य – YouTube) 

स्पिन करण्यासाठी खर्च करावे लागणार इतके डायमंड्स

मोटो स्टोअरमध्ये एकूण सहावेळा स्पिन करू शकता. पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 9 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. तर दुसऱ्यांदा स्पिन करण्यासाठी 19 डायमंड्सचा वापर करावा लागणार आहे. तिसऱ्या स्पिनची किंमत 59 डायमंड्स आहेत. तर 99 डायमंड्स खर्च करून चौथ्यांदा स्पिन करू शकता. तर पाचव्यांदा स्पिन करण्यासाठी 199 डायमंड्स आणि सहाव्यांदा स्पिन करण्यासाठी प्लेअर्सना 599 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.

ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • युनिव्हर्सल रिंग व्हाउचर
  • बंबलबी लूट क्रेट
  • पिकअप ट्रक फॅन्सी राइड
  • ब्रिस्क गॅलप
  • लक रॉयल व्हाउचर
  • गोल्ड रॉयल व्हाउचर

ईव्हेंटमध्ये सहभागी होण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • यानंतर स्टोअर सेक्शनवर क्लिक करा.
  • आता मोको स्टोअर ऑप्शन दिसेल, त्यावर क्लिक करा.
  • आता तुमच्यासमोर ईव्हेंटसंबंधित माहिती ओपन होईल.
  • आता डायमंड्स खर्च करून तुम्ही स्पिन करू शकता आणि रिवॉर्ड्स क्लेम करू शकता.
मुलंही करू शकतील ऑनलाईन पेमेंट! Paytm घेऊन आलं भन्नाट फीचर, बँक अकाऊंटशिवाय होणार व्यवहार

हे आहेत फ्री फायर मॅक्सचे 22 मे रोजीचे रिडीम कोड्स

  • FFSGT7KNFQ2X
  • FPSTQ7MXNPY5
  • 4N8M2XL9R1G3
  • H8YC4TN6VKQ9
  • FF6YH3BFD7VT
  • B1RK7C5ZL8YT
  • 4ST1ZTBZBRP9
  • BR43FMAPYEZZ
  • UPQ7X5NMJ64V
  • S9QK2L6VP3MR

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Web Title: Moco store is now live in free fire max players will get chance to win brisk gallop animation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 09:08 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Cockroach Janta Party: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर ‘Withheld’ आणि ‘Suspend’ मध्ये फरक काय? जाणून घ्या सविस्तर
1

Cockroach Janta Party: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर ‘Withheld’ आणि ‘Suspend’ मध्ये फरक काय? जाणून घ्या सविस्तर

Gmail मधील बगमुळे युजर्स हैराण! अनेकांना ईमेल उघडताच येईना, नेमकं काय घडलं?
2

Gmail मधील बगमुळे युजर्स हैराण! अनेकांना ईमेल उघडताच येईना, नेमकं काय घडलं?

Airtel चा मोठा निर्णय! भारतात प्रथमच प्रगत 5G स्लाइसिंग तंत्रज्ञानाची होणार एंट्री; गर्दीच्या ठिकाणीही मिळणार सुपरफास्ट नेटवर्क
3

Airtel चा मोठा निर्णय! भारतात प्रथमच प्रगत 5G स्लाइसिंग तंत्रज्ञानाची होणार एंट्री; गर्दीच्या ठिकाणीही मिळणार सुपरफास्ट नेटवर्क

EPFO Balance Check : फक्त एका Hello ने चेक करता येईल तुमचा पीएफ बॅलन्स, स्टेप बाय स्टेप जाणून घ्या हे फिचर
4

EPFO Balance Check : फक्त एका Hello ने चेक करता येईल तुमचा पीएफ बॅलन्स, स्टेप बाय स्टेप जाणून घ्या हे फिचर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India-Cyprus: भारताच्या युवा शक्तीला मिळणार जागतिक ओळख! मोदी-निकोस यांच्यातील ‘या’ कराराने तरुणांसाठी नोकऱ्यांची सुवर्णसंधी

India-Cyprus: भारताच्या युवा शक्तीला मिळणार जागतिक ओळख! मोदी-निकोस यांच्यातील ‘या’ कराराने तरुणांसाठी नोकऱ्यांची सुवर्णसंधी

May 22, 2026 | 03:23 PM
बालविवाहाविरोधात बुलढाणा प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये! महिनाभरात तब्बल २४ विवाह रोखण्यात यश

बालविवाहाविरोधात बुलढाणा प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये! महिनाभरात तब्बल २४ विवाह रोखण्यात यश

May 22, 2026 | 03:19 PM
निसर्गाचा चमत्कार जणू! खाली समुद्र आणि वरती तलाव, दृष्ये पाहून यूजर्सना विश्वास बसेना; Video Viral

निसर्गाचा चमत्कार जणू! खाली समुद्र आणि वरती तलाव, दृष्ये पाहून यूजर्सना विश्वास बसेना; Video Viral

May 22, 2026 | 03:18 PM
सातारा-पंढरपूर महामार्गावर रंबलर उभारा; विजय धट यांची प्रशासनाकडे मागणी

सातारा-पंढरपूर महामार्गावर रंबलर उभारा; विजय धट यांची प्रशासनाकडे मागणी

May 22, 2026 | 03:14 PM
अशोक खरात प्रकरणानंतर कारवाईला वेग; राज्यात दोन महिन्यांत तब्बल 35 भोंदू महाराजांविरोधात गुन्हे दाखल

अशोक खरात प्रकरणानंतर कारवाईला वेग; राज्यात दोन महिन्यांत तब्बल 35 भोंदू महाराजांविरोधात गुन्हे दाखल

May 22, 2026 | 03:12 PM
Dr. Nikhil Rajeshirke : लक्ष्मीनिवास मालिकेतील अभिनेता झाला बाबा! राजेशिर्के कुटुंबियांच्या घरी हलला पाळणा

Dr. Nikhil Rajeshirke : लक्ष्मीनिवास मालिकेतील अभिनेता झाला बाबा! राजेशिर्के कुटुंबियांच्या घरी हलला पाळणा

May 22, 2026 | 03:07 PM
Cannes 2026: कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा; सीमा सिंह यांचा ‘शिव-शक्ती’ प्रेरित लूक चर्चेत

Cannes 2026: कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा; सीमा सिंह यांचा ‘शिव-शक्ती’ प्रेरित लूक चर्चेत

May 22, 2026 | 03:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM