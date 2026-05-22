लैंगिक अत्याचाराचा आरोपी, माजी हिंदू संघटनेचा अधिकारी तुरुंगातून सुटला... फुलांचा हार घालून केले जंगी स्वागत; Video Viral

Viral : महिला बाईकस्वाराची हत्तीला टक्कर, धडकेनंतर दात तुडले अन् घाबरलेला प्राणी जंगलात फरार
कोण आहे आरोपी ज्याचे करण्यात आले स्वागत?
माहितीनुसार, गाझियाबादमधील एका एलएलबी विद्यार्थीनीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे आरोप हिंदू संघटनेचा माजी अधिकारी सुशील प्रजापति याच्यावर करण्यात आले होते. या प्रकरणात आरोपील तुरुंगातून जामीलावर सोडण्यात आले ज्यानंतर बाहेर त्याचे जंगी स्वागत केले गेले. समर्थकांनी, फुलांचा वर्षाव केला, आरोपीला फुलांचा हार घातला आणि पाठीवर बसवून आरोपीची मिरवणूक काढली. व्हिडिओमध्ये आपल्याला समर्थकांचा मोठा गट आनंदात, नारेबाजी करत आरोपीचे स्वागत करताना दिसून येतो. घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर सध्या चांगलाच व्हायरल होत असून पोलिसांनी तपासणीनंतर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मोदीनगरमधील रहिवासी एलएलबीची विद्यार्थीच्या तक्रारीवर ऑगस्ट २०२५ मध्ये मुरादनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. प्रकरणात सुशील प्रजापतिला अटक करण्यात अपयश आल्याने पोलिसांनी त्याच्यावर २५,००० रुपयांचे बक्षीस ठेवले होते. पुढे ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी पोलिसांनी आरोपीला आपल्या ताब्यात घेतले. साधरण ९ महिने तुरुंगात राहिल्यानंतर १७ मे रोजी जामिनावर त्याची सुटका करण्यात आली.
यूपी : गाजियाबाद में LLB छात्रा से रेप के आरोपी हिंदू युवा वाहिनी नेता सुशील प्रजापति की जेल से रिहाई, समर्थकों ने कंधे पर बैठाया, जुलूस निकाला !! https://t.co/dAW6n949WF pic.twitter.com/YPA6z8q1k4 — Sachin Gupta (@Sachingupta) May 18, 2026
वाढदिवसाआधीच बाॅलफ्रेंडचं गुपित उघडलं… संतापलेल्या गर्लफ्रेंडने 57,000 रुपयांच्या केकला लावली आग; Video Viral
पिडितेने पोलिसांना सांगितले की, २०११ मध्ये तिची भेट सुशील प्रजापतिसोबत झाली. त्याने तिला गाजियाबाद कोर्टात प्रक्टिस सुरु करण्याचा सल्ला दिला. वरिष्ठ वकिलांसोबत भेट घडवून आणत आहे असे सांगत त्याने तिला आपल्या कारमध्ये बसवून एका फ्लॅटमध्ये नेले. तिथे तिला एक कोल्ड ड्रिंक देण्यात आले जे पिल्यानंतर तिला गुंगी आली आणि याचवेळी त्याने तिचे लैंगिक शोषण केले. शुद्धीवर आल्यानंतर त्याने तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली, तसेच हिंदू संघटनेचा अधिकारी आहे असे सांगत गप्प राहण्यासाठी तिच्यावर दबाव आणला. नंतर आरोपी तिला रस्त्यावर सोडून निघून गेला.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.