Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • New Challenge Ahead For Deep And Jyoti Due To Preetis Condition Mansi Subhash Opens Up About The Wedding Sequence

प्रीतीच्या अटीमुळे दीप-ज्योतीसमोर नवं आव्हान; लग्नाच्या दृश्यांबाबत मानसी सुभाषचा खुलासा

Updated On: Jun 16, 2026 | 02:41 PM IST
जाहिरात
सारांश

‘दीपज्योती’ मालिकेत प्रीती आणि स्वराजचे लग्न पार पडताच कथानकाला नवे वळण मिळाले आहे. गृहप्रवेशावेळी प्रीतीने ठेवलेल्या अटीमुळे दीप-ज्योतीसमोर नवे आव्हान उभे राहणार आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेली ‘दीपज्योती’ मालिका सध्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. अनेक अडथळे, गैरसमज आणि संघर्षांचा सामना करत अखेर प्रीती आणि स्वराज यांचा विवाहसोहळा पार पडला. दीप आणि ज्योती यांनी सर्व संकटांवर मात करत हे लग्न यशस्वीरीत्या घडवून आणलं. त्यामुळे आता सर्व काही सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, लग्नानंतर लगेचच प्रीतीच्या एका अटीमुळे घरात नव्या वादळाची चाहूल लागली आहे.

गृहप्रवेशाच्या वेळी प्रीती सर्वांसमोर एक अनपेक्षित अट ठेवते. ती स्पष्टपणे सांगते की, “सुभद्रा आई माझ्यासोबत असेल तरच मी या घरात प्रवेश करेन, अन्यथा नाही.” तिच्या या भूमिकेमुळे घरातील सर्वजण अवाक होतात. लग्नाचा आनंद साजरा होत असतानाच नव्या वादाची ठिणगी पडते आणि दीप-ज्योतीसमोर आणखी एक मोठं आव्हान उभं राहतं.

प्रीतीच्या या निर्णयामुळे घरातील वातावरण पुन्हा एकदा तणावपूर्ण होणार आहे. तिची अट मान्य केली जाईल का? सुभद्रा तिच्यासोबत गृहप्रवेश करणार का? आणि या नव्या पेचातून दीप व ज्योती कसा मार्ग काढणार? या प्रश्नांची उत्तरं आगामी भागांमध्ये मिळणार आहेत.

दरम्यान, मालिकेत प्रीतीची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री मानसी सुभाष हिने लग्नसोहळ्याच्या शूटिंगचा अनुभव शेअर केला. ती म्हणाली, “प्रीती आणि स्वराजचं लग्न खूप सुंदर आणि भव्य पद्धतीने चित्रित करण्यात आलं आहे. शूटिंग करतानाही तो सोहळा अगदी खऱ्या लग्नासारखा वाटत होता. फेरे घेताना मला माझ्या स्वतःच्या लग्नाचा विचार येत होता. खरं सांगायचं तर त्या क्षणी माझे हातही थोडे थरथरत होते.”

Alliance OTT Show: 240 देशांमध्ये रंगणार ‘अलायन्स’; कुणाल खेमू होस्ट करणार प्राइम व्हिडिओचा पहिला डेली रिअॅलिटी शो!

ती पुढे म्हणाली, “लग्नानंतर गृहप्रवेशाच्या वेळी प्रेक्षकांना मोठा ड्रामा पाहायला मिळणार आहे. प्रीतीची अट आणि त्यानंतर घडणाऱ्या घटना कथानकाला वेगळं वळण देणार आहेत. त्यामुळे पुढे काय होणार याची उत्सुकता नक्कीच वाढेल.”

लग्नसोहळा संपला असला तरी प्रीतीच्या या एका निर्णयामुळे ‘दीपज्योती’ मालिकेत आता नव्या संघर्षाची सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे आगामी भागांमध्ये प्रेक्षकांना भरपूर नाट्य आणि अनपेक्षित घडामोडी पाहायला मिळणार आहेत.

Sunita Ahuja On Govinda Hair : ‘नकली केस लावतो’, कॅमेऱ्यासमोर सुनीताने उडवली गोविंदाची खिल्ली? ट्रोलिंगनंतर म्हणाली…

Web Title: New challenge ahead for deep and jyoti due to preetis condition mansi subhash opens up about the wedding sequence

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 16, 2026 | 02:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘पत्नीने बेड शेअर करणे केले बंद… ’; खलनायकाची भूमिका पडली महागात, अभिनेत्याने सांगितली नात्यातील दुराव्याची कहाणी
1

‘पत्नीने बेड शेअर करणे केले बंद… ’; खलनायकाची भूमिका पडली महागात, अभिनेत्याने सांगितली नात्यातील दुराव्याची कहाणी

Alliance OTT Show: 240 देशांमध्ये रंगणार ‘अलायन्स’; कुणाल खेमू होस्ट करणार प्राइम व्हिडिओचा पहिला डेली रिअॅलिटी शो!
2

Alliance OTT Show: 240 देशांमध्ये रंगणार ‘अलायन्स’; कुणाल खेमू होस्ट करणार प्राइम व्हिडिओचा पहिला डेली रिअॅलिटी शो!

Farah Khan On Akshay Kumar : ‘याने माझे पैसे खाल्ले…’; फराह खानच्या विधानामुळे अक्षय कुमार पुन्हा चर्चेत, व्हिडिओ व्हायरल
3

Farah Khan On Akshay Kumar : ‘याने माझे पैसे खाल्ले…’; फराह खानच्या विधानामुळे अक्षय कुमार पुन्हा चर्चेत, व्हिडिओ व्हायरल

Sanchita Ugale Death: संचिता उगले एक्स बॉयफ्रेंडमुळे होती त्रस्त? ज्या सहकलाकाराशी नाव जोडले गेले, त्यानेच केला खुलासा!
4

Sanchita Ugale Death: संचिता उगले एक्स बॉयफ्रेंडमुळे होती त्रस्त? ज्या सहकलाकाराशी नाव जोडले गेले, त्यानेच केला खुलासा!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
प्रीतीच्या अटीमुळे दीप-ज्योतीसमोर नवं आव्हान; लग्नाच्या दृश्यांबाबत मानसी सुभाषचा खुलासा

प्रीतीच्या अटीमुळे दीप-ज्योतीसमोर नवं आव्हान; लग्नाच्या दृश्यांबाबत मानसी सुभाषचा खुलासा

Jun 16, 2026 | 02:41 PM
100 हून अधिक मुलांचा बाप आहेत Telegram चा मालक! जाणून घ्या Pavel Durov ची किती आहे एकूण Net Worth?

100 हून अधिक मुलांचा बाप आहेत Telegram चा मालक! जाणून घ्या Pavel Durov ची किती आहे एकूण Net Worth?

Jun 16, 2026 | 02:37 PM
भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या यशात सिंहाचा वाटा असणारे हे ‘दिग्गज अभियंते’ तुम्हाला माहित आहेत का?

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या यशात सिंहाचा वाटा असणारे हे ‘दिग्गज अभियंते’ तुम्हाला माहित आहेत का?

Jun 16, 2026 | 02:25 PM
चिमुकल्या विद्यार्थीनी पत्रकारासमोर गोंधळले CM फडणवीस; म्हणाले सोपे प्रश्न विचारा बरं का.., मुलाखतीचा VIDEO व्हायरल

चिमुकल्या विद्यार्थीनी पत्रकारासमोर गोंधळले CM फडणवीस; म्हणाले सोपे प्रश्न विचारा बरं का.., मुलाखतीचा VIDEO व्हायरल

Jun 16, 2026 | 02:23 PM
फॉर्म गेला आता कारवाईची भीती! ‘त्या’ कृतीमुळे Vaibhav Sooryavanshi अडचणीत? आयसीसीचा नियम काय?

फॉर्म गेला आता कारवाईची भीती! ‘त्या’ कृतीमुळे Vaibhav Sooryavanshi अडचणीत? आयसीसीचा नियम काय?

Jun 16, 2026 | 02:22 PM
Mira Bhayandar Water Crisis : पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी देवच अवतरले!  मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेसमोर मनसेचे आगळेवेगळे आंदोलन

Mira Bhayandar Water Crisis : पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी देवच अवतरले!  मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेसमोर मनसेचे आगळेवेगळे आंदोलन

Jun 16, 2026 | 02:22 PM
Kolhapur News: कोल्हापुरकरांनो लागा तयारीला; अखेर ‘ती’ पुन्हा येणार!

Kolhapur News: कोल्हापुरकरांनो लागा तयारीला; अखेर ‘ती’ पुन्हा येणार!

Jun 16, 2026 | 02:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा