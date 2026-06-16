Sunita Ahuja On Govinda Hair : ‘नकली केस लावतो’, कॅमेऱ्यासमोर सुनीताने उडवली गोविंदाची खिल्ली? ट्रोलिंगनंतर म्हणाली…

९० च्या दशकातील सुपरस्टार गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजा सध्या यशाच्या शिखरावर आहे. ती एकापाठोपाठ एक टीव्ही शोमध्ये आपले कौशल्य दाखवत आहे. सध्या ती शिल्पा शेट्टीच्या ‘माँ है ना’ या शोमध्ये दिसत आहे. तिची मुलगी टीनाने शिल्पाच्या शोमधूनच पदार्पण केले. सुनीता आपल्या स्वयंपाकात विनोदाची जोड देते. विनोदाच्या नावाखाली सुनीता अनेकदा तिचा नवरा गोविंदाची खिल्ली उडवताना दिसली आहे. पुन्हा एकदा, ती गोविंदाच्या बनावट केसांवर टीका करताना दिसली होती.
सुनीता दिवसेंदिवस प्रगती करत आहे यात शंका नाही. पण हेही नाकारता येत नाही की ती पुढे जाण्यासाठी आपल्या पतीच्या नावाचा वापर करत आहे. मॅशेबलला दिलेल्या एका मुलाखतीत, ती तिच्या सुपरस्टार पतीच्या हेअर पॅचवरून थट्टा करताना दिसली. सुनीता म्हणाली की, जेव्हा ती गोविंदाला पहिल्यांदा भेटली, तेव्हा तो खूप देखणा होता. हसत हसत सुनीता पुढे म्हणाली की, गोविंदा आजही देखणा आहे. पण तेव्हा त्याचे केस नैसर्गिक होते आणि आता तो हेअर पॅच लावतो.
ती हसून म्हणाली की, हेअर पॅचबद्दल उघडपणे बोलण्यात काहीच गैर नाही. ती म्हणाली की, लोकांनी हेअर पॅचबद्दल बोलण्यास संकोच करू नये, कारण मनोरंजन उद्योगात ही एक खूप सामान्य गोष्ट आहे. त्यात लपवण्यासारखं काय आहे? अनेक नायक हेअर पॅच लावतात. फक्त नायकच नाही, तर नायिकासुद्धा.
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याआधी, सुनीताने एका शोच्या कार्यक्रमात गोविंदाला ‘GOAT’ म्हटले होते, ज्यासाठी तिला प्रचंड ट्रोल करण्यात आले होते. सुनीता म्हणाली, “मी त्याला सिंह म्हणणार होते, पण चुकून माझ्या तोंडून बकरी असा शब्द निघाला. नंतर मला कळले की GOAT चा खरा अर्थ ‘ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम’ (सर्वकालीन महान) असा होतो. जर मला त्यावेळी त्याचा अर्थ माहित असता, तर मी त्याला GOAT म्हटले असते. कारण त्याच्यासारखा दुसरा अभिनेता नाही.”
सुनीताने आपली भूमिका बदलली आणि म्हणाली, “माझा नवरा एक अद्वितीय व्यक्ती आहे. इंडस्ट्रीमध्ये त्याच्यासारखा कोणीही कधीच नव्हता आणि कधी होणारही नाही.”
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