Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Sunita Ahuja On Govindas Hair He Wears Artificial Hair Did Sunita Mock Govinda On Camera After Facing Trolls She Responded

Sunita Ahuja On Govinda Hair : ‘नकली केस लावतो’, कॅमेऱ्यासमोर सुनीताने उडवली गोविंदाची खिल्ली? ट्रोलिंगनंतर म्हणाली…

Updated On: Jun 16, 2026 | 12:20 PM IST
जाहिरात
सारांश

गोविंदाबाबत पत्नी सुनीता आहुजा यांनी केलेल्या वक्तव्याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. ट्रोलिंगनंतर सुनीताने ‘कसली लाज?’ म्हणत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

९० च्या दशकातील सुपरस्टार गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजा सध्या यशाच्या शिखरावर आहे. ती एकापाठोपाठ एक टीव्ही शोमध्ये आपले कौशल्य दाखवत आहे. सध्या ती शिल्पा शेट्टीच्या ‘माँ है ना’ या शोमध्ये दिसत आहे. तिची मुलगी टीनाने शिल्पाच्या शोमधूनच पदार्पण केले. सुनीता आपल्या स्वयंपाकात विनोदाची जोड देते. विनोदाच्या नावाखाली सुनीता अनेकदा तिचा नवरा गोविंदाची खिल्ली उडवताना दिसली आहे. पुन्हा एकदा, ती गोविंदाच्या बनावट केसांवर टीका करताना दिसली होती.

सुनीता दिवसेंदिवस प्रगती करत आहे यात शंका नाही. पण हेही नाकारता येत नाही की ती पुढे जाण्यासाठी आपल्या पतीच्या नावाचा वापर करत आहे. मॅशेबलला दिलेल्या एका मुलाखतीत, ती तिच्या सुपरस्टार पतीच्या हेअर पॅचवरून थट्टा करताना दिसली. सुनीता म्हणाली की, जेव्हा ती गोविंदाला पहिल्यांदा भेटली, तेव्हा तो खूप देखणा होता. हसत हसत सुनीता पुढे म्हणाली की, गोविंदा आजही देखणा आहे. पण तेव्हा त्याचे केस नैसर्गिक होते आणि आता तो हेअर पॅच लावतो.

ती हसून म्हणाली की, हेअर पॅचबद्दल उघडपणे बोलण्यात काहीच गैर नाही. ती म्हणाली की, लोकांनी हेअर पॅचबद्दल बोलण्यास संकोच करू नये, कारण मनोरंजन उद्योगात ही एक खूप सामान्य गोष्ट आहे. त्यात लपवण्यासारखं काय आहे? अनेक नायक हेअर पॅच लावतात. फक्त नायकच नाही, तर नायिकासुद्धा.

Farah Khan On Akshay Kumar : ‘याने माझे पैसे खाल्ले…’; फराह खानच्या विधानामुळे अक्षय कुमार पुन्हा चर्चेत, व्हिडिओ व्हायरल

याआधी, सुनीताने एका शोच्या कार्यक्रमात गोविंदाला ‘GOAT’ म्हटले होते, ज्यासाठी तिला प्रचंड ट्रोल करण्यात आले होते. सुनीता म्हणाली, “मी त्याला सिंह म्हणणार होते, पण चुकून माझ्या तोंडून बकरी असा शब्द निघाला. नंतर मला कळले की GOAT चा खरा अर्थ ‘ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम’ (सर्वकालीन महान) असा होतो. जर मला त्यावेळी त्याचा अर्थ माहित असता, तर मी त्याला GOAT म्हटले असते. कारण त्याच्यासारखा दुसरा अभिनेता नाही.”

सुनीताने आपली भूमिका बदलली आणि म्हणाली, “माझा नवरा एक अद्वितीय व्यक्ती आहे. इंडस्ट्रीमध्ये त्याच्यासारखा कोणीही कधीच नव्हता आणि कधी होणारही नाही.”

Munawar Faruqui On Pranit More: ‘कोणाचा तरी मृतदेह सापडल्यावरच..’, प्रणितच्या समर्थनार्थ मुन्नवर मैदानात; व्हिडिओने वेधलं लक्ष

Web Title: Sunita ahuja on govindas hair he wears artificial hair did sunita mock govinda on camera after facing trolls she responded

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 16, 2026 | 12:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hrithik Roshan Jailer 2: शाहरुख खानने नाकारलेली भूमिका आता हृतिक रोशन साकारणार? ‘जेलर 2’बाबत मोठी चर्चा
1

Hrithik Roshan Jailer 2: शाहरुख खानने नाकारलेली भूमिका आता हृतिक रोशन साकारणार? ‘जेलर 2’बाबत मोठी चर्चा

Dawood Ibrahim: दाऊद इब्राहिमची ‘व्हीआयपी ट्रीटमेंट, कपूर घराण्यातील ‘या’ अभिनेत्याला दिली होती ‘खुली ऑफर’! समोर आला जुना किस्सा
2

Dawood Ibrahim: दाऊद इब्राहिमची ‘व्हीआयपी ट्रीटमेंट, कपूर घराण्यातील ‘या’ अभिनेत्याला दिली होती ‘खुली ऑफर’! समोर आला जुना किस्सा

सलमान खान भावुक! कुमुद राणेच्या निधनानंतर सोहेल खानची इमोशनल पोस्ट चर्चेत, नेमकं काय होतं खान कुटुंबाशी नातं?
3

सलमान खान भावुक! कुमुद राणेच्या निधनानंतर सोहेल खानची इमोशनल पोस्ट चर्चेत, नेमकं काय होतं खान कुटुंबाशी नातं?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sunita Ahuja On Govinda Hair : ‘नकली केस लावतो’, कॅमेऱ्यासमोर सुनीताने उडवली गोविंदाची खिल्ली? ट्रोलिंगनंतर म्हणाली…

Sunita Ahuja On Govinda Hair : ‘नकली केस लावतो’, कॅमेऱ्यासमोर सुनीताने उडवली गोविंदाची खिल्ली? ट्रोलिंगनंतर म्हणाली…

Jun 16, 2026 | 12:20 PM
Raigad News: हॉस्पिटलमध्ये शूटिंगमुळे रुग्ण हैराण? रेवदंडा आरोग्य केंद्राबाबत नागरिकांचा संताप, OPD सेवा विस्कळीत झाल्याची तक्रार

Raigad News: हॉस्पिटलमध्ये शूटिंगमुळे रुग्ण हैराण? रेवदंडा आरोग्य केंद्राबाबत नागरिकांचा संताप, OPD सेवा विस्कळीत झाल्याची तक्रार

Jun 16, 2026 | 12:19 PM
NDA चे राज्यसभेत वाढतंय संख्याबळ; 163 पर्यंत आकडा पोहोचण्याची शक्यता, आता घटनादुरुस्तीसाठी…

NDA चे राज्यसभेत वाढतंय संख्याबळ; 163 पर्यंत आकडा पोहोचण्याची शक्यता, आता घटनादुरुस्तीसाठी…

Jun 16, 2026 | 12:19 PM
मोक्कासह गंभीर गुन्हयातील फरार आरोपीला ठोकल्या बेड्या; शेतातून पळून जाताना सापळा रचून पकडले

मोक्कासह गंभीर गुन्हयातील फरार आरोपीला ठोकल्या बेड्या; शेतातून पळून जाताना सापळा रचून पकडले

Jun 16, 2026 | 12:14 PM
प्रतिबंधानंतरही खुलेआम विक्री; चायनीज मांजाने गळ्याभोवती घातला विखळा, मंत्र्यांच्या पुतण्याला गंभीर दुखापत

प्रतिबंधानंतरही खुलेआम विक्री; चायनीज मांजाने गळ्याभोवती घातला विखळा, मंत्र्यांच्या पुतण्याला गंभीर दुखापत

Jun 16, 2026 | 12:12 PM
Pratap Sarnaik : महाराष्ट्रात नवीन RTO कार्यालयांसाठी मोठा निर्णय; परिवहन विभागाचे नवे निकष निश्चित

Pratap Sarnaik : महाराष्ट्रात नवीन RTO कार्यालयांसाठी मोठा निर्णय; परिवहन विभागाचे नवे निकष निश्चित

Jun 16, 2026 | 12:03 PM
Karad News: भूमिअभिलेख विभागाची पुनर्रचना; कराडच्या प्रशासकीय इमारतीत आजपासूनच नवे कार्यालय कार्यरत

Karad News: भूमिअभिलेख विभागाची पुनर्रचना; कराडच्या प्रशासकीय इमारतीत आजपासूनच नवे कार्यालय कार्यरत

Jun 16, 2026 | 11:59 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा