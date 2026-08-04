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Salman Khan Jail Experience: 50-70 जण, एकच बाथरूम अन्.., तुरुंगातील कठीण काळाबद्दल सलमान खानचा धक्कादायक खुलासा

Updated On: Aug 04, 2026 | 10:51 AM IST
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सारांश

Salman Khan Jail Experience: 'अलायन्स' शोमध्ये सलमान खानने तुरुंगातील कठीण दिवसांची आठवण सांगितली. 50-70 जणांसाठी एकच बाथरूम, अस्वच्छ परिस्थिती आणि संघर्षाचा धक्कादायक खुलासा.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Salman Khan Jail Experience : बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) सध्या प्राईम व्हिडिओवरील रिअॅलिटी शो ‘अलायन्स’मधील उपस्थितीमुळे चर्चेत आहे. आपल्या भाऊ सोहेल खानला भेटण्यासाठी तो शोमध्ये पोहोचला होता. यावेळी त्याने सोहेलसह इतर स्पर्धकांशी संवाद साधत आपल्या आयुष्यातील काही कठीण प्रसंगांची आठवण सांगितली.

शोदरम्यान सलमानने सोहेलच्या वैयक्तिक आयुष्यावरही भाष्य केले. सीमा सजदेहपासून विभक्त झाल्यानंतर सोहेलने नातं टिकवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची त्याने दखल घेतली. त्यानंतर चर्चेदरम्यान सलमानने स्वतःच्या तुरुंगवासातील अनुभव शेअर करत सर्वांनाच थक्क केले.

सलमान खाननं सांगितला तुरूंगातला कठीण काळ

सलमान म्हणाला, “अनेक वर्षांपूर्वी जेव्हा मी तुरुंगात (Jail) होतो, तेव्हा आम्ही 50 ते 70 जण एका छोट्याशा कोठडीत राहत होतो. तिथे फक्त एकच बाथरूम होतं. भारतीय पद्धतीचा कमोड होता आणि त्यात कधी पाली असायच्या, तर अनेकदा घाण आणि पाण्याने तो भरलेला असायचा.” (Salman Khan Jail Experience)

सलमानचा हा अनुभव ऐकून शोमधील सर्व सदस्य थक्क झाले. त्यानंतर त्याने फिटनेसबाबतही एक किस्सा सांगितला. शोदरम्यान सोहेलने त्याचे 12 किलो वजन कमी झाल्याचे सांगितले. त्यावर सलमानने आपल्या खास शैलीत, “माझं तर 16 किलो वजन कमी झालं होतं,” असे म्हणत वातावरण हलके केले.

 

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सलमान खान किती दिवस जेल मध्ये होता?

सलमानने ज्या तुरुंगवासाचा उल्लेख केला, तो काळवीट शिकार प्रकरणाशी संबंधित होता. या प्रकरणात त्याला 1998 मध्ये प्रथम तीन दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर 2006 आणि 2007 मध्ये सहा दिवस, तर 2018 मध्येही दोन दिवस त्याला तुरुंगात राहावे लागले होते.

सलमान खान सध्या दिग्दर्शक वामशी पैडीपल्ली यांच्या ‘SVC63’ या आगामी चित्रपटाच्या चित्रीकरणात व्यस्त आहे. हा चित्रपट पुढील वर्षी ईदच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित होणार असून, ‘मातृभूमी’ हा त्याचा आणखी एक चित्रपटही लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

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Web Title: Salman khan jail experience one bathroom 50 70 people

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Published On: Aug 04, 2026 | 09:53 AM

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