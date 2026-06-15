Kunal Kamra On Pranit More: प्रणित मोरेवर कुणाल कामराचा निशाणा? ‘370 बिर्यानी’ वादावर पोस्ट करत लिहिलं, ‘या गोष्टींच्या मागे..’

प्रणित मोरेचा वाद तेव्हा सुरू झाला, जेव्हा २३ वर्षीय हिमांशू जांगराने त्याच्या शोमध्ये खुलासा केला की, तो एका मुलीसोबत डेटवर गेला होता आणि त्याने तिला ३७० रुपयांची चिकन बिर्याणी खाऊ घातली होती. त्यानंतर त्याने म्हटले की, त्याला त्याच्या पैशांचा ‘परतावा’ मिळाला पाहिजे.
या वक्तव्यानंतर लोकांनी सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला. शो दरम्यान हसल्याबद्दल आणि हिमांशूला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल प्रणित मोरेवरही टीका झाली. वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, प्रणितने एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करून पुन्हा माफी मागितली आणि स्वतःमध्ये सुधारणा करण्यासाठी दुसरी संधी मागितली.
प्रणीतच्या माफीवर प्रतिक्रिया देताना कुणाल कामराने इन्स्टाग्रामवर लिहिले, ‘विनोदी कलाकारांनी कथाकथन, प्रेक्षकांशी संवाद, मेहनत, बँक बॅलन्स आणि पालक या गोष्टींमागे लपणे थांबवले पाहिजे.’ दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये त्याने उपहासाने लिहिले, ‘प्रणीत मोरेमुळे हर्ष गुजराल बराक ओबामांसारखे दिसतात.’
गुरुग्राममधील प्रणीत मोरेच्या स्टँड-अप शोचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला, ज्यामध्ये तो प्रेक्षकांमधील हिमांशू जांगरासोबत त्याच्या डेटच्या अनुभवाबद्दल बोलताना दिसत आहे.
Things comedians should stop hiding behind…
1. Storytelling.
2. Crowd Work.
3. Hard Work
4. Bank Balance.
5. Parents. — Kunal Kamra (@kunalkamra88) June 14, 2026
व्हिडिओमध्ये, हिमांशू म्हणाला की त्याने त्या मुलीवर ३७० रुपये खर्च केले, त्यामुळे तिला काहीतरी “परतावा” मिळायलाच हवा. तो म्हणाला, “जर मी ३७० रुपये खर्च केले असतील, तर मी ते नक्कीच वसूल करेन.” या वक्तव्यात, त्याने बदल्यात शारीरिक जवळीक अपेक्षित असल्याचे सूचित केले, ज्यावर तीव्र आक्षेप घेण्यात आले.
Pranit More makes Harsh Gujral look like Barrack Obama… — Kunal Kamra (@kunalkamra88) June 11, 2026
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नंतर, शोचा एक मोठा व्हिडिओ समोर आला, ज्यामध्ये हिमांशूने आपला अनुभव अधिक तपशीलवार सांगितला आणि शारीरिक जवळीकीबद्दलही बोलला. सादरीकरणादरम्यान, प्रणीत हसला आणि प्रेक्षकांनी टाळ्या वाजवल्या, ज्यामुळे हा वाद आणखी वाढला. या वादानंतर, प्रणीत मोरे आणि हिमांशू जांगरा या दोघांनीही वेगवेगळे व्हिडिओ प्रसिद्ध करून माफी मागितली.