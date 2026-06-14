Anushka Pimputkar : चर्चा तर होणारच! ‘रंग माझा वेगळा’ फेम सुप्रसिद्ध अभिनेत्री झळकणार एका नव्या मालिकेत

अभिनेत्री अनुष्का पिंपुटकर ‘कृष्णाईच्या लेकी’ या मालिकेत झळकणार आहे. अनुष्का या मालिकेत ‘जिगीषा’ नावाचे पात्र साकारत आहे. मालिकेतील ही भूमिका फार महत्वाची असून कथानकातील महत्वाच्या वळणांनी कारणीभूत ठरणारी ठरेल. अनुष्काला मोठ्या काळानंतर लहान पडद्यावर झळकताना पाहण्यासाठी तिचे चाहतेमंडळी आतुर आहेत. या आधी अनुष्काने विविध मालिकांमध्ये कामे केली आहेत : लग्नानंतर होईलच प्रेम, रंग माझा वेगळा, आई मायेचा कवच, इ.
गेल्या वर्षीच अडकली लग्नबंधनात!
अभिनेत्री अनुष्का पिंपुटकरने नोव्हेंबर 16, 2025 रोजी मालिका क्षेत्रातील सुप्रसिद्ध नाव म्हणजेच अभिनेता मेघन जाधवसह लग्नगाठ बांधली. अभिनेता मेघन जाधव Zee Marathi वरील ‘लक्ष्मीनिवास’ या मालिकेत जयंत हे मुख्य पात्र साकारत आहे. अनुष्काला ‘कृष्णाईच्या लेकी’ मालिकेत ‘जिगीषा’ या भूमिकेत पाहण्यासाठी चाहतेमंडळी आतुरले आहेत. अभिनेत्री पाणीपुरी या मराठी सिनेमातही झळकली होती.
सुरु केला होता Jwellery Brand!
मराठी टेलिव्हिजन अभिनेत्री अनुष्का पिंपुटकरने ‘AdoreU by Anushka’ नावाचा स्वतःचा एक्सक्लुझिव्ह ज्वेलरी ब्रँड लॉन्च केला आहे. या ब्रँड अंतर्गत रोजच्या वापरासाठी लागणाऱ्या मिनिमलिस्ट आणि मॉडर्न डिझाईन्सचे दागिने सादर करण्यात आले असून, या माध्यमातून अनुष्काने व्यावसायिक जगतात अधिकृतपणे पाऊल ठेवले आहे.