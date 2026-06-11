Dawood Ibrahim: दाऊद इब्राहिमची ‘व्हीआयपी ट्रीटमेंट, कपूर घराण्यातील ‘या’ अभिनेत्याला दिली होती ‘खुली ऑफर’! समोर आला जुना किस्सा

अंडरवर्ल्ड आणि बॉलीवूड यांच्यातील संबंध खूप जुने आहेत. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात जुन्या कपूर घराण्यातील एका स्टारला अंडरवर्ल्डचा बिनमुकुट राजा दाऊद इब्राहिमच्या घरी चहासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. आजही ही गोष्ट फार कमी लोकांना माहीत आहे आणि ज्यांना माहीत आहे, तेसुद्धा यावर आश्चर्यचकित होतात. खुद्द त्या अभिनेत्याने आपल्या पुस्तकात कबूल केले आहे की, तो त्या प्रसिद्ध गुंडाला एकदा नव्हे, तर दोनदा भेटला होता.
ही घटना १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांच्या खूप आधी घडली होती. त्यावेळी, या गुंडाला देशाचा शत्रू म्हणून ओळखले गेले नव्हते. म्हणूनच, जेव्हा त्या प्रसिद्ध अभिनेत्याला दुबईतील एका कार्यक्रमादरम्यान त्याला भेटण्याचे आमंत्रण मिळाले, तेव्हा त्यांनी कोणताही वाईट हेतू न ठेवता ती एक सामान्य, अनौपचारिक भेट मानली. त्या अभिनेत्याचा विश्वास होता की एक कलाकार म्हणून, त्याला जगभरातील सर्व प्रकारच्या लोकांशी संवाद साधायला हवा. याच साध्या विचाराने ते तिथे गेले होते.
ऋषी कपूर १९८८ मध्ये, ते त्यांचे मित्र बिट्टू आनंद यांच्यासोबत आशा भोसले आणि आर. डी. बर्मन यांच्या एका कार्यक्रमासाठी दुबईला गेले होते. विमानतळावर उतरल्यावर, एक अनोळखी माणूस त्यांच्याजवळ आला आणि दाऊद साहेब बोलणार असल्याचे सांगून त्यांच्या हातात एक फोन दिला. ऋषी कपूर चहासाठीचे हे आमंत्रण नाकारू शकले नाहीत. त्यांना एका चकचकीत रोल्स-रॉइसमधून एका अज्ञात ठिकाणी नेण्यात आले, जिथे खुद्द दाऊद इब्राहिमने त्यांचे स्वागत केले.
ऋषी कपूर यांनी त्यांच्या पुस्तकात वर्णन केले आहे की, दाऊद इब्राहिमने त्यांना आदराने चहा आणि बिस्किटे दिली. या पहिल्या भेटीतील वातावरण अत्यंत सामान्य आणि मैत्रीपूर्ण होते. दाऊद मोठ्या सौजन्याने बोलला आणि त्याने ऋषी कपूर यांना असेही सांगितले की, जर त्यांना कधी पैशांची किंवा इतर कशाची गरज लागली, तर ते बिनधास्तपणे विचारू शकतात. त्या डॉनची वागणूक भीतीदायक नव्हती; उलट, तो एका आदरातिथ्यशील यजमानासारखा वागत होता. पण त्यांना याची कल्पनाही नव्हती की हाच माणूस भविष्यात भारताचा मोस्ट वॉन्टेड गुन्हेगार बनेल.
Mi Savitribai Jyotirao Phule : मालिका होतेय बंद पण त्याच आठवड्यात करणार सुरु? अमोल कोल्हे उठले पेटून; म्हणाले ‘TRP चे कारण…’
बरोबर एका वर्षानंतर, १९८९ मध्ये, ते दोघे पुन्हा भेटले, पण यावेळी हे अनपेक्षितपणे घडले. ऋषी कपूर त्यांच्या पुस्तकात सांगतात की, ते आणि त्यांची पत्नी नीतू कपूर दुबईतील एका शू शोरूममध्ये खरेदी करत असताना दाऊद इब्राहिम आठ-दहा अंगरक्षकांसह आत आला. ऋषी कपूर यांना पाहताच त्याने त्यांना ओळखले आणि तो त्यांच्याशी आपुलकीने बोलू लागला. त्याने ऋषी कपूर यांना हवी असलेली कोणतीही वस्तू विकत घेण्याची आणि त्याचे पूर्ण पैसे देण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, त्या अभिनेत्याने नम्रपणे तो प्रस्ताव नाकारला.
Apurva Nemlekar : 370 रुपये बिर्याणी प्रकरणावरून तापली अभिनेत्री! प्रणितवर साधला निशाणा? म्हणाली ‘अशा टॉक्सिक लोकांना स्टार…’
जेव्हा दाऊद इब्राहिमने भारतीय राजकारण आणि आपल्यावर झालेल्या अन्यायाबद्दल खंत व्यक्त केली, तेव्हा ऋषी कपूर यांनी तात्काळ स्वतःला या वादापासून दूर केले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले, “भाऊ! मला या राजकीय बाबींमध्ये ओढू नका; मी फक्त एक अभिनेता आहे.” आता दाऊद इब्राहिमला डी-कंपनीचा प्रमुख आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी मानले जात असले तरी, ऋषी कपूर यांनी त्यांच्या ‘खुल्लम खुल्ला’ या पुस्तकात हे प्रामाणिकपणे कबूल केले आहे. मुंबई बॉम्बस्फोटांपूर्वी ते दाऊद इब्राहिमला भेटले होते, ही गोष्ट त्यांनी कधीही लपवली नाही. ते या सत्याबद्दल नेहमीच उघडपणे बोलले.