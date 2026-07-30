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Ramayana Star Cast : ‘रामायण’मध्ये भगवान विष्णूंच्या भूमिकेत कोण? महेश बाबू-राजामौलींच्या ‘वाराणसी’शी काय आहे खास कनेक्शन?

Updated On: Jul 30, 2026 | 02:30 PM IST
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सारांश

Ramayana Star Cast: 'रामायण'च्या ट्रेलरमध्ये भगवान विष्णूंची झलक पाहून चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. ही भूमिका नेमकी कोण साकारत आहे? महेश बाबू, सौरभ राज जैन आणि एस.एस. राजामौली यांच्या 'वाराणसी'शी जोडला जाणारा खास कनेक्शन जाणून घ्या.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Ramayana Star Cast: नितेश तिवारी दिग्दर्शित ‘रामायण: पार्ट १’चा ट्रेलर प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर त्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. रणबीर कपूर प्रभू श्रीराम, यश रावण, साई पल्लवी सीता, लारा दत्ता कैकेयी, अरुण गोविल राजा दशरथ आणि रकुल प्रीत सिंग शूर्पणखा यांच्या भूमिकेत झळकत असताना ट्रेलरमधील आणखी एका पात्राने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ट्रेलरमध्ये भगवान विष्णूंची एक झलक पाहायला मिळते. त्यामुळे ही भूमिका नेमकी कोण साकारत आहे, याबाबत सोशल मीडियावर तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.

यापूर्वी रणबीर कपूर चित्रपटात प्रभू श्रीरामांसह परशुरामाची भूमिकाही साकारणार असल्याच्या चर्चा होत्या. राम आणि परशुराम हे दोघेही भगवान विष्णूचे अवतार असल्याने ट्रेलरमधील विष्णूंची भूमिकाही रणबीरनेच साकारली असावी, असा अंदाज काही चाहते व्यक्त करत आहेत. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

दरम्यान, सोशल मीडियावर टीव्ही अभिनेता सौरभ राज जैन याच्याही नावाची चर्चा सुरू आहे. ‘महाभारत’ मालिकेत भगवान श्रीकृष्णाची भूमिका साकारून लोकप्रिय झालेल्या सौरभने यापूर्वी भगवान विष्णू आणि भगवान शिव यांच्या भूमिकाही साकारल्या आहेत. त्यामुळे ट्रेलरमधील भगवान विष्णूंची झलक त्याचीच असल्याचा अंदाज काही चाहत्यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, निर्मात्यांनी यालाही अद्याप दुजोरा दिलेला नाही.

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महेश बाबू यांच्या नावाची ही चर्चा 

दुसरीकडे, काही सोशल मीडिया युजर्स महेश बाबू यांचे नावही जोडत आहेत. त्यामागील कारण म्हणजे ते सध्या एस. एस. राजामौली यांच्या आगामी ‘वाराणसी’ चित्रपटावर काम करत आहेत. भारतीय पौराणिक कथेवर आधारित या चित्रपटातील रामाच्या भूमिकेतील महेश बाबूचा एक फोटो काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यामुळे ट्रेलरमधील भगवान विष्णूंची झलक महेश बाबूंची असू शकते, असा अंदाजही वर्तवला जात आहे.

मात्र या सर्व चर्चा केवळ चाहत्यांच्या अंदाजांवर आधारित असून, भगवान विष्णूंची भूमिका नेमकी कोण साकारत आहे याबाबत निर्मात्यांकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या प्रश्नाचं उत्तर दुसरा ट्रेलर किंवा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतरच स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

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चित्रपटात कलाकरांची फौज

‘रामायण: पार्ट १’ हा चित्रपट यंदाच्या दिवाळीत प्रदर्शित होणार असून, यात रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल, लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय, अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन, सौरभ सचदेवा, अजिंक्य देव, शीबा चड्ढा आणि कुणाल कपूर यांसारखे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत.

Web Title: Ramayana star cast who is playing lord vishnu

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Published On: Jul 30, 2026 | 02:30 PM

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