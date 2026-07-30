गुरुवार, 30 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Bangladesh Cricket Board Tamin Iqubal Statement India Tour Septmber 2027

आधी पंगा घेतला अन् आता हात जोडायची…! Team India बांग्लादेश दौऱ्यावर जाणार? तमीम इक्बाल म्हणाले…

Updated On: Jul 30, 2026 | 02:10 PM IST
जाहिरात
सारांश

दरम्यान बांग्लादेशचा संघ लवकरच ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता आहे. तिथे तो दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळण्याची शक्यता आहे. बांग्लादेश क्रिकेट संघाने 2027 च्या वर्ल्डकपसाठी आतापासूनच तयारी सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.

आधी पंगा घेतला अन् आता हात जोडायची…! Team India बांग्लादेश दौऱ्यावर जाणार? तमीम इक्बाल म्हणाले…

भारत अन् बांग्लादेश दौरा होणार? (फोटो - सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डाच्या अध्यक्षांची प्रतिक्रिया 
  • सप्टेंबरमध्ये भारत बांग्लादेश सिरिज होण्याची शक्यता 
  • बीसीसीआयच्या निर्णयावर सर्वांचे लक्ष
India Vs Bangladesh Tour Updates: सध्या भारतीय क्रिकेट संघ लवकरच श्रीलंकेविरुद्ध दोन सामन्यांची टेस्ट सिरिज खेळणार आहे. पुढील काही महिने भारतीय संघाचे वेळापत्रक अत्यंत व्यस्त आणि गडबडीचे असणार आहे. लागोपाठ अनेक सिरिज भारतीय संघ खेळणार आहे. तसेच सप्टेंबर महिन्यात बांग्लादेश आणि भारत यांच्यात सिरिज खेळवली जाण्याची शक्यता आहे. भारत बांग्लादेश दौऱ्यावर जाणार की नाही याबाबत अद्याप माहिती प्राप्त झाली नसली तरी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष तमीम इकबाल यांनी याबाबत भाष्य केले आहे. ऑगस्टमध्ये भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप अंतर्गत दोन कसोटी सामने खेळवले जाणार आहेत.

सप्टेंबर महिन्यात भारताचा बांग्लादेश दौऱ्य होण्याची शक्यता आहे. या दौऱ्यात तीन वनडे सामने आणि तीन टी 20 सामन्यांची सिरिज खेळवली जाणार आहे. मात्र अद्याप या दौऱ्याची अधिकृत घोषणा बीसीसीआय आणि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डाने केलेली नाही. भारतीय संघ बांग्लादेश दौऱ्यावर येईल अशी अपेक्षा बांग्लादेश बोर्डाच्या अध्यक्षांनी व्यक्त केली आहे.

भाकरी फिरवावी लागणार! Vaibhav Suryavanshi खेळणार 2027 चा वर्ल्डकप? मकरंद वायंगणकरांचा सल्ला चर्चेत

टी 20 वर्ल्डकप 2026 मध्ये बांग्लादेशच्या संघाने सहभाग घेतला नव्हता. तेव्हापासून भारत अन् बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डाचे संबंध ताणले गेले होते. त्यामुळे भारत बांग्लादेशमध्ये भारतीय संघ क्रिकेट दौऱ्यावर जाणार का अशी चर्चा सुरू झाली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये घडलेल्या राजकीय घडामोडी पाहता ही सिरिज होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र भारतीय क्रिकेट बोर्ड यावर काय निर्णय घेणार हे पहावे लागणार आहे.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष काय म्हणाले?
बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष तमीम इक्बाल म्हणाले. ‘सुदैवाने माझ्याकडे भारताच्या सिरिजबाबत सध्या अधिकृत माहिती नाहीये. मात्र मी बीसीसीआयच्या संपर्कात आहे. दोघांमध्ये ईमेल द्वारे चर्चा सुरू आहे. बांग्लादेश हा एक सुरक्षित देश असून भारतीय संघ बांग्लादेश दौऱ्यावर येईल असा मला पूर्ण विश्वास आहे.

क्रिकेट वर्तुळात खळबळ! आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचा ‘झिरो’ ठप्पा? तरीही ‘हा’ खेळाडू Team India च्या कोचपदी

दरम्यान बांग्लादेशचा संघ लवकरच ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता आहे. तिथे तो दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळण्याची शक्यता आहे. बांग्लादेश क्रिकेट संघाने 2027 च्या वर्ल्डकपसाठी आतापासूनच तयारी सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.

Web Title: Bangladesh cricket board tamin iqubal statement india tour septmber 2027

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 30, 2026 | 02:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भाकरी फिरवावी लागणार! Vaibhav Suryavanshi खेळणार 2027 चा वर्ल्डकप? मकरंद वायंगणकरांचा सल्ला चर्चेत
1

भाकरी फिरवावी लागणार! Vaibhav Suryavanshi खेळणार 2027 चा वर्ल्डकप? मकरंद वायंगणकरांचा सल्ला चर्चेत

क्रिकेट वर्तुळात खळबळ! आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचा ‘झिरो’ ठप्पा? तरीही ‘हा’ खेळाडू Team India च्या कोचपदी
2

क्रिकेट वर्तुळात खळबळ! आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचा ‘झिरो’ ठप्पा? तरीही ‘हा’ खेळाडू Team India च्या कोचपदी

No IPL, No Glamour! अखेर ३३ व्या वर्षी उघडले Team India चे दरवाजे; वाचा Saransh Jain ची भावूक कहाणी
3

No IPL, No Glamour! अखेर ३३ व्या वर्षी उघडले Team India चे दरवाजे; वाचा Saransh Jain ची भावूक कहाणी

IND Vs SL: श्रीलंकेचा धूर निघणार! टेस्ट सिरिजसाठी Team India ची घोषणा; Bumrah लावणार आग तर…
4

IND Vs SL: श्रीलंकेचा धूर निघणार! टेस्ट सिरिजसाठी Team India ची घोषणा; Bumrah लावणार आग तर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आधी पंगा घेतला अन् आता हात जोडायची…! Team India बांग्लादेश दौऱ्यावर जाणार? तमीम इक्बाल म्हणाले…

आधी पंगा घेतला अन् आता हात जोडायची…! Team India बांग्लादेश दौऱ्यावर जाणार? तमीम इक्बाल म्हणाले…

Jul 30, 2026 | 02:10 PM
पोलीस कोठडीतील मृत्यूंना आळा बसणार; गृह विभागाकडून नवी नियमावली जाहीर

पोलीस कोठडीतील मृत्यूंना आळा बसणार; गृह विभागाकडून नवी नियमावली जाहीर

Jul 30, 2026 | 02:03 PM
Share Market News: नफा वाढला, तरी अदानींच्या शेअर्सना मोठा फटका! कारण काय?

Share Market News: नफा वाढला, तरी अदानींच्या शेअर्सना मोठा फटका! कारण काय?

Jul 30, 2026 | 02:02 PM
Navbharat Healthcare Conclave 2026: ‘नवभारत हेल्थकेअर कॉन्क्लेव्ह २०२६’ मध्ये डॉ. पूजा शिंदे-कदम यांना ‘नवभारत आरोग्य पुरस्कार’

Navbharat Healthcare Conclave 2026: ‘नवभारत हेल्थकेअर कॉन्क्लेव्ह २०२६’ मध्ये डॉ. पूजा शिंदे-कदम यांना ‘नवभारत आरोग्य पुरस्कार’

Jul 30, 2026 | 01:54 PM
Mamachya Govyala Jauya : गोव्यात साऊथ इंडियन तडका! ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’मधील ‘वणक्कम’ गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला

Mamachya Govyala Jauya : गोव्यात साऊथ इंडियन तडका! ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’मधील ‘वणक्कम’ गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला

Jul 30, 2026 | 01:39 PM
Kurma Purana: कूर्म पुराणाला ‘कूर्म’ हे नाव का पडले? जाणून घ्या इतिहास, कथा आणि धार्मिक महत्त्व

Kurma Purana: कूर्म पुराणाला ‘कूर्म’ हे नाव का पडले? जाणून घ्या इतिहास, कथा आणि धार्मिक महत्त्व

Jul 30, 2026 | 01:30 PM
हात गमावला, जिद्द नाही! महाराष्ट्राच्या दिलीप गावितने रचला इतिहास! CWG 2026 मध्ये जिंकले सुवर्णपदक

हात गमावला, जिद्द नाही! महाराष्ट्राच्या दिलीप गावितने रचला इतिहास! CWG 2026 मध्ये जिंकले सुवर्णपदक

Jul 30, 2026 | 01:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा