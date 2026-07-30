गुरुवार, 30 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Satara News Satara Dccb Bank Election Akhade Society Resolution Shashikant Shinde Raje Group

Satara DCCB Election: शशिकांत शिंदेंच्या होमपीचवरच धक्का! आखाडे सोसायटीचा बँक ठराव अखेर राजे गटाच्या उषा शिंदेंच्या बाजूने

Updated On: Jul 30, 2026 | 02:21 PM IST
जाहिरात
सारांश

आखाडे हे माजी आमदार शशिकांत शिंदे यांचे होमपीच मानले जाते. त्यामुळे येथील ठराव हा शिंदे यांच्या बाजूनेच होणार अशी राजकीय चर्चा गेले काही दिवसांपासून रंगत होती. दोन्ही बाजूंनी संचालकांना सहलीवर देखील पाठवण्यात आले होते.

Shashikant Shinde, Satara DCCB, Jawali Satara, Satara News

Satara DCCB Election: शशिकांत शिंदेंच्या होमपीचवरच धक्का! आखाडे सोसायटीचा बँक ठराव अखेर राजे गटाच्या उषा शिंदेंच्या बाजूने

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Satara DCCB Election: जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जावळी तालुक्यातील विविध विकास सोसायट्यांच्या ठरावांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले असून,राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांचे होमपीच समजल्या जाणाऱ्या आखाडे गावातील विकास सोसायटीच्या ठरावाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.

नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत शिंदे गटाला आखाडे गावातून मोठे मताधिक्य मिळाले होते. त्यामुळेच शिल्पा शिंदे यांच्या विजयात आखाडे गावाची निर्णायक भूमिका राहिली होती.मात्र, सोसायटीच्या ठरावावेळी राजकीय समीकरणांना अनपेक्षित कलाटणी मिळाली. व येथील ठराव अखेर राजेगटाच्या बाजूनेच झाला.

Sanjay Raut on Amit Shah: राहुल गांधींच्या आरोपांनंतर गृहमंत्री गायब का? संजय राऊतांनी तोफ डागली

आखाडे हे माजी आमदार शशिकांत शिंदे यांचे होमपीच मानले जाते. त्यामुळे येथील ठराव हा शिंदे यांच्या बाजूनेच होणार अशी राजकीय चर्चा गेले काही दिवसांपासून रंगत होती. दोन्ही बाजूंनी संचालकांना सहलीवर देखील पाठवण्यात आले होते.आज गुरुवारी बँक ठरावासाठी सोसायटी संचालकांची बैठक बोलावण्यात आली होती. त्या दृष्टीने दोन्ही बाजूंचे सहलीवर गेलेले संचालक बैठकीस हजर राहिले.

या बैठकीला दस्तुरखुद्द बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जिल्हा बँक संचालक ज्ञानदेव रांजणे, जावळी पंचायत समिती सभापती सौरभ शिंदे, बाजार समिती सभापती जयदीप शिंदे हे देखील आखाडे गावात दाखल झाले होते. तर माजी आमदार शशिकांत शिंदे यांच्या बाजूने त्यांचे सुपुत्र तेजस शिंदे,माजी सभापती मोहनराव शिंदे, बाजार समिती संचालक बुवासाहेब पिसाळ यांच्यासह समर्थक आखाडे गावात दाखल झाले होते. दोन्ही बाजूंनी राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते.

CJPला परदेशातून फंडिंग मिळत असेल तर अमित शाहांचे अपयश…; अभिजीत दिपकेंचा घणाघात

दोन्ही गटांनी आपल्या संचालकांची जुळवाजुळव करण्यासाठी मोठी रणनीती आखली होती.अशा परिस्थितीत संचालकांच्या झालेल्या बैठकीत राजेगटाच्या महिला संचालिका उषा सुरेशराव शिंदे यांना सहा मते, शिंदे गटाचे उमेदवार व सोसायटी चेअरमन राजेंद्र शिंदे यांना पाच मते मिळाली व हा ठराव राजे गटाच्या बाजूने झाला.

यावेळी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर होऊ नये म्हणून मेढा पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुधीर पाटील, सहाय्यक फौजदार गंगावणे यांनी मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात केला होता.

 

 

Web Title: Satara news satara dccb bank election akhade society resolution shashikant shinde raje group

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 30, 2026 | 02:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सातारा अन् पंढरपुरात माजी सैनिकांसाठी साकारणार अद्ययावत संकुल! महायुती सरकारचा मोठा निर्णय; शंभूराज देसाईंची घोषणा
1

सातारा अन् पंढरपुरात माजी सैनिकांसाठी साकारणार अद्ययावत संकुल! महायुती सरकारचा मोठा निर्णय; शंभूराज देसाईंची घोषणा

बेंदूर सणाच्या दिवशीच काळाचा घाला ! ‘सोन्या’ बैलाचा हृदयविकाराने मृत्यू
2

बेंदूर सणाच्या दिवशीच काळाचा घाला ! ‘सोन्या’ बैलाचा हृदयविकाराने मृत्यू

थोरल्या डोंगरावर श्रमदानाचा जागर! गावकऱ्यांनी मृत तळ्याला दिली नवसंजीवनी; भर उन्हाळ्यातील कष्टाला पावसाळ्यात आले यश
3

थोरल्या डोंगरावर श्रमदानाचा जागर! गावकऱ्यांनी मृत तळ्याला दिली नवसंजीवनी; भर उन्हाळ्यातील कष्टाला पावसाळ्यात आले यश

शामगावला दूध भेसळीवरील अन्न सुरक्षा विभागाची कारवाई, भेसळयुक्त दूध तयार करणारे दाम्पत्य अटकेत
4

शामगावला दूध भेसळीवरील अन्न सुरक्षा विभागाची कारवाई, भेसळयुक्त दूध तयार करणारे दाम्पत्य अटकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Commercial Pilots in India: भारतात दर चौथा कमर्शियल पायलट महिला! पायलट बनण्यासाठी नेमकी काय पात्रता लागते? जाणून घ्या

Commercial Pilots in India: भारतात दर चौथा कमर्शियल पायलट महिला! पायलट बनण्यासाठी नेमकी काय पात्रता लागते? जाणून घ्या

Jul 30, 2026 | 03:15 PM
Rapido RTO Action: रॅपिडो कंपनीच्या संचालकांवर संभाजीनगरात थेट गुन्हा दाखल! अनधिकृत प्रवासी वाहतूक प्रकरणी आरटीओचा मोठा दणका

Rapido RTO Action: रॅपिडो कंपनीच्या संचालकांवर संभाजीनगरात थेट गुन्हा दाखल! अनधिकृत प्रवासी वाहतूक प्रकरणी आरटीओचा मोठा दणका

Jul 30, 2026 | 03:14 PM
PoK Violence: पाकव्याप्त काश्मीर पेटले! अंदाधुंद गोळीबार करत पाकिस्तानी सैन्याचे भीषण तांडव; निष्पापांच्या मृतदेह देण्यास नकार

PoK Violence: पाकव्याप्त काश्मीर पेटले! अंदाधुंद गोळीबार करत पाकिस्तानी सैन्याचे भीषण तांडव; निष्पापांच्या मृतदेह देण्यास नकार

Jul 30, 2026 | 03:09 PM
Diamond Flower: आयुष्यात फक्त एकदाच फुलतं हे दुर्मिळ फूल; हिमालयात दडलंय निसर्गाचं अद्भुत रहस्य

Diamond Flower: आयुष्यात फक्त एकदाच फुलतं हे दुर्मिळ फूल; हिमालयात दडलंय निसर्गाचं अद्भुत रहस्य

Jul 30, 2026 | 03:05 PM
ओला-उबरसह सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी नोंदणी अनिवार्य; नोंदणी न केल्यास…; बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीवर सरकारचा कडक इशारा

ओला-उबरसह सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी नोंदणी अनिवार्य; नोंदणी न केल्यास…; बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीवर सरकारचा कडक इशारा

Jul 30, 2026 | 03:00 PM
E-Pik Pahani National Level: महाराष्ट्राच्या ‘ई-पीक पाहणी’ मॉडेलची देशात अंमलबजावणी! १ ऑगस्टपासून ‘ॲग्री स्टॅग’शी जोडणी

E-Pik Pahani National Level: महाराष्ट्राच्या ‘ई-पीक पाहणी’ मॉडेलची देशात अंमलबजावणी! १ ऑगस्टपासून ‘ॲग्री स्टॅग’शी जोडणी

Jul 30, 2026 | 02:59 PM
Reservation Controversy: ‘हे’ करा, आरक्षणाची गरज भासणार नाही…’; टीव्ही अभिनेत्रीचा Video व्हायरल, नेटकऱ्यांकडून संतप्त व्यक्त

Reservation Controversy: ‘हे’ करा, आरक्षणाची गरज भासणार नाही…’; टीव्ही अभिनेत्रीचा Video व्हायरल, नेटकऱ्यांकडून संतप्त व्यक्त

Jul 30, 2026 | 02:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा