वर्ल्ड कपपूर्वी भारतीय संघाच्या भगव्या जर्सीवरून रंगला वाद; माजी कर्णधाराचा संताप, नेमकं प्रकरण काय?

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भारताचे पुरुष आणि महिला हॉकी संघ अनेक दशकांपासून निळ्या जर्सीमध्ये खेळत आहेत. हा रंग भारतीय हॉकीची ओळख बनला आहे. नवीन भगवी जर्सी सादर झाल्यानंतर, माजी कर्णधार विरेन रासकिन्हाने सोशल मीडियावर लिहिले की, ‘हॉकी इंडियाने भारतासाठी अनेक चांगली कामे केली आहेत, पण ही गोष्ट लाजिरवाणी आहे. भारतीय संघाचा वारसा आणि ओळख नेहमीच निळी जर्सी राहिली आहे. मी अनेक वर्षे अभिमानाने निळी जर्सी परिधान केली आहे. चाहत्यांनाही भारतीय संघाला निळ्या जर्सीमध्ये पाहायचे आहे. भगव्या रंगामागे काय तर्क आहे?’ विरेन पुढे म्हणाला की, माझा साधा आणि नम्र प्रश्न फक्त भारतीय हॉकीची ओळख, अभिमान आणि वारशाबद्दल आहे.’
I must say that @TheHockeyIndia has done many good things for 🇮🇳 🏑. But this is embarrassing. The legacy & identity of the Indian team has always been BLUE. I wore the Blue jersey with pride for many years. Fans want to see our Indian team in blue. What is the logic of orange? https://t.co/apDnJkTld4 — Viren Rasquinha (@virenrasquinha) July 29, 2026
संपूर्ण वाद वाढल्यानंतर, हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष दिलीप तिर्की यांनी या निर्णयामागील कारण स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, हा बदल एका व्यक्तीचा निर्णय नव्हता, तर खेळाडू, कर्णधार, प्रशिक्षक आणि सपोर्ट स्टाफ यांच्या सूचनांवर आधारित होता. तिर्की यांनी सांगतले की, ‘असे निदर्शनास आले की, आंतरराष्ट्रीय हॉकीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या निळ्या सिंथेटिक टर्फमध्ये निळ्या जर्सी उठून दिसत नव्हत्या. यामुळे खेळाडूंना मैदानावर एकमेकांना ओळखणे कठीण होत होते आणि व्हिजिबिलिटीमध्ये समस्या निर्माण होत होत्या. या समस्येवर उपाय म्हणून प्रशिक्षक आणि खेळाडूंनी पिवळा आणि भगवा रंग सुचवला. सर्व बाबींचा विचार करून भगव्या रंगाची निवड करण्यात आली. ते पुढे म्हणाले की, भगवा हा आपल्या राष्ट्रध्वजाच्या तीन रंगांपैकी एक आहे, जो शौर्य, त्याग आणि राष्ट्रीय अभिमानाचे प्रतीक आहे आणि तांत्रिक आणि इतर गरजा लक्षात घेऊन भारतीय संघाच्या जर्सीचा रंग वेळोवेळी बदलण्यात आला आहे. हॉकी इंडियाने पूर्वीची उदाहरणे देत स्पष्ट केले की, भारतीय संघाने यापूर्वी विश्वचषकांमध्ये वेगवेगळ्या रंगांच्या जर्सी परिधान केल्या आहेत.
पुरुष हॉकी विश्वचषक १४ ते ३० ऑगस्ट दरम्यान बेल्जियम आणि नेदरलँड्समध्ये खेळला जाईल. भारताला इंग्लंड, वेल्स आणि पाकिस्तानसोबत ‘ड’ गटात स्थान देण्यात आले आहे. महिला हॉकी विश्वचषक १५ ते ३० ऑगस्ट दरम्यान आयोजित केला जाईल. भारतीय महिला संघ १६ ऑगस्ट रोजी चीनविरुद्ध आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल. त्यानंतर त्यांचा सामना दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंडशी होईल.
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