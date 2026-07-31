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Lara dutta : ‘रामायण’च्या ट्रेलरमधील लारा दत्ताच्या लूकवरून सोशल मीडियावर वाद; नेटकऱ्यांनी का केलं ट्रोल?

Updated On: Jul 31, 2026 | 02:46 PM IST
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सारांश

'रामायण'च्या ट्रेलरमधील कैकेयीच्या भूमिकेत दिसलेल्या लारा दत्ताच्या लूकवरून सोशल मीडियावर वाद निर्माण झाला आहे. तिच्या वेशभूषेवर नेटकऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित करत ट्रोलिंग सुरू केलं. जाणून घ्या नेमकं प्रकरण काय आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Lara dutta: निर्माते नितेश तिवारी यांच्या बहुप्रतिक्षित ‘रामायण: पार्ट १’ चित्रपटाचा ट्रेलर गुरुवारी प्रदर्शित झाला. ट्रेलरला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत असतानाच त्यातील काही गोष्टींवर सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे. विशेषतः कैकेयीची भूमिका साकारणाऱ्या लारा दत्ता हिच्या पेहरावावर अनेक नेटकऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित करत तिला ट्रोल करण्यास सुरुवात केली आहे.

ट्रेलरमध्ये लारा दत्ता कैकेयीच्या भूमिकेत खड्यांची नक्षी असलेली साडी आणि साधा रेशमी ब्लाउज परिधान केलेली दिसते. मात्र, ही कथा त्रेतायुगातील असल्याने तिचा पोशाख त्या काळाशी सुसंगत नसल्याचं अनेक सोशल मीडिया युजर्सचं मत आहे. काहींनी हा लूक टीव्ही मालिकेतील वेशभूषेसारखा असल्याची टीका केली.

एका युजरने सोशल मीडियावर लिहिलं, “लारा दत्ता ‘रामायण’साठी नव्हे, तर एखाद्या टीव्ही मालिकेचं शूटिंग करत असल्यासारखी दिसते.” तर दुसऱ्या युजरने, “त्रेतायुगाऐवजी तिने आधुनिक साडी नेसल्यासारखं वाटतं,” अशी प्रतिक्रिया दिली. अनेकांनी चित्रपटाच्या कॉस्च्युम डिझाइनवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. मात्र, काही चाहत्यांनी रणबीर कपूरचा प्रभू श्रीरामाच्या भूमिकेतील लूक वाल्मिकी रामायणापासून प्रेरित असल्याचं सांगत त्याचं कौतुकही केलं.

दरम्यान, ‘रामायण: पार्ट १’ यंदाच्या दिवाळीत प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटात रणबीर कपूर (प्रभू श्रीराम), साई पल्लवी (सीता), यश (रावण), सनी देओल (हनुमान), लारा दत्ता (कैकेयी), अरुण गोविल (राजा दशरथ), विवेक ओबेरॉय, इंदिरा कृष्णन, सौरभ सचदेवा, अजिंक्य देव, शीबा चड्ढा आणि कुणाल कपूर यांच्यासह अनेक कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत.

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ट्रेलरमधील आणखी एका पात्रानेही चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. भगवान विष्णूंच्या झलकमुळे ही भूमिका नेमकी कोण साकारत आहे, याबाबत सोशल मीडियावर तर्कवितर्क सुरू आहेत. यापूर्वी रणबीर कपूर प्रभू श्रीरामांसोबत परशुरामाची भूमिकाही साकारणार असल्याच्या चर्चा होत्या. त्यामुळे ट्रेलरमध्ये दिसणारे भगवान विष्णू रणबीर कपूरच असावेत, असा अंदाज काही चाहत्यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, याबाबत अद्याप निर्मात्यांकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.

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Web Title: Lara dutta why is the actress being trolled over her look in the ramayana trailer

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Published On: Jul 31, 2026 | 02:46 PM

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