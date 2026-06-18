सामंथा रुथ प्रभूने घेतली मुख्यमंत्री थलपथी विजय यांची भेट; नव्या मुख्यमंत्र्यांना पाहून अभिनेत्री भावुक, फोटो व्हायरल

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभू ने बुधवारी तामिळनाडूचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री आणि त्यांचे माजी सहकलाकार, थलपथी विजय यांची भेट घेतली. विजय यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून सामंथा यांची त्यांच्यासोबतची ही पहिलीच भेट होती आणि त्यामुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. सामंथाने या खास प्रसंगाचे काही सुंदर फोटो तिच्या इंस्टाग्रामवर शेअर केले आहेत.
सामंथा रुथ प्रभूने तिच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, चेन्नईला पोहोचताच तिला एक वेगळाच आनंद आणि उत्साह वाटला, कारण ती राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटणार होती. विजयचे कौतुक करताना सामंथा म्हणाली, “मला नेहमीच आतून वाटत आले आहे की विजय सर केवळ रुपेरी पडद्यावरील नायक म्हणून राहू शकत नाहीत. त्यांची ऊर्जा, त्यांचे अद्भुत व्यक्तिमत्व आणि ज्या प्रकारे लोक त्यांच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करत होते, ते पाहून मला नेहमीच वाटले की ते आयुष्यात काहीतरी मोठे करण्यासाठीच जन्माला आले आहेत.”
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सामंथाने यावर जोर दिला की, विजयने सिनेमा आणि सुपरस्टारडमचे प्रस्थापित जग सोडून राजकारणासारख्या पूर्णपणे वेगळ्या आणि अनिश्चित क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा घेतलेला निर्णय खरोखरच कौतुकास्पद आहे. ती म्हणाली, “त्याच्याबद्दल मला सर्वात जास्त प्रेरणा त्याच्या धैर्याची मिळते. पूर्णपणे नवीन क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी, जिथे जोखीम जास्त असते आणि जिथे तुमचे पूर्वीचे यश अप्रासंगिक ठरते, त्यासाठी खूप धैर्याची गरज असते. विजय सरांनी हा मार्ग सोपा होता म्हणून निवडला नाही, तर त्यांना खात्री होती की ते लोकांच्या जीवनात मोठा बदल घडवू शकतात.”
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संभाषणादरम्यान, सामंथाने जीवनाचे एक मोठे तत्त्वज्ञान सांगितले, की आपल्या आयुष्यात कधी ना कधी आपल्याला काहीतरी मोठे करण्याची प्रेरणा मिळते, परंतु खूप कमी लोक आपल्या कम्फर्ट झोनमधून बाहेर पडून समाजासाठी काहीतरी करण्याचा निर्णय घेतात.
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तिने पुढे लिहिले आहे की, तिला खात्री आहे की विजय भविष्यात त्याच्यावर सर्वाधिक विश्वास ठेवणाऱ्यांनाही आश्चर्यचकित करेल. समंथाच्या मते, ती हे विजयच्या मुख्यमंत्रीपदामुळे नव्हे, तर त्याच्या स्पष्ट हेतूंमुळे आणि जनतेची सेवा करण्याच्या त्याच्या समर्पणामुळे म्हणत आहे.