गुरुवार, 18 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Preity Zinta Ai Deepfake Case Preity Zinta Upset Over Ai Deepfake Videos Court Grants Permission To Sue Google And Meta

Preity Zinta AI Deepfake Case : एआय-डीपफेक व्हिडिओमुळे प्रीती झिंटा संतप्त, गुगल-मेटावर खटला दाखल करण्यास न्यायालयाची परवानगी

Updated On: Jun 18, 2026 | 11:11 AM IST
जाहिरात
सारांश

अभिनेत्री Preity Zinta AI-डीपफेक व्हिडिओंमुळे त्रस्त असून गूगल आणि मेटाविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहेत. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची परवानगी दिली आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

बॉलिवूडची ‘डिंपल गर्ल’ प्रिती झिंटा बनावट फोटो आणि व्हिडिओंच्या सुरू असलेल्या ऑनलाइन मोहिमेमुळे खूप अस्वस्थ झाली आहे. तिचे नाव आणि चेहरा वापरून, एआयच्या साहाय्याने तयार केलेले बनावट व्हिडिओ आणि मीम्स सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर केले जात आहेत. या गंभीर प्रकरणी प्रिती झिंटाने आता थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे. तिने आपली ओळख आणि कॉपीराइट संरक्षित करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे विशेष परवानगी मागितली होती आणि आता तिला हिरवा कंदील मिळाला आहे.

खरं तर, हे केवळ एका वेबसाइटपुरते मर्यादित प्रकरण नाही. प्रीती झिंटाचा आरोप आहे की, गूगल आणि मेटासारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर तिच्या चेहऱ्याचा गैरवापर केला जात आहे. तिचे बनावट चॅटबॉट्स आणि मॉर्फ केलेले फोटो ऑनलाइन प्रसारित केले जात आहेत. यामुळे समाजात तिच्या स्वच्छ प्रतिमेला आणि प्रतिष्ठेला मोठे नुकसान पोहोचत आहे. या फसवणुकीचे सूत्रधार मुंबईबाहेरील असल्याने, प्रीती झिंटाला मुंबईतील न्यायालयात खटला दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडून विशेष परवानगी घ्यावी लागली, जी मंजूर झाली आहे.

Orry Income Reveal : ओरीची कमाई ऐकून व्हाल थक्क, एका रीलसाठी आकारतो लाखोंची फी, कमाईचा खुलासा करत म्हणाला, ‘पैशांनी मैत्री विकत..’

न्यायालयात, प्रीती झिंटाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील रोहन कदम यांनी न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्यासमोर आपली बाजू मांडली. इंटरनेटवर अभिनेत्रीच्या हक्कांचे कसे उघडपणे उल्लंघन होत आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांनी प्रीती झिंटाचा अर्ज मंजूर केला. न्यायालयाने तिला लेटर्स पेटंटच्या कलम १२ अंतर्गत खटला दाखल करण्याचा अधिकार दिला. जेव्हा आरोपी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर राहत असतो, तेव्हा ही कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक असते. याचा अर्थ, आता ही अभिनेत्री गूगल आणि मेटावर खटला दाखल करेल.

60 व्या वर्षी फेसबुकवर सापडलं प्रेम; सुहासिनी मुळे यांनी अवघ्या 75 दिवसांत उरकला लग्नसोहळा, अभिनेत्रीची अनोखी लव्हस्टोरी चर्चेत

प्रीती झिंटाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, सोशल मीडियावर फिरणारे बनावट एआय व्हिडिओ आणि मीम्स तिच्या करिअरला आणि प्रतिमेला हानी पोहोचवत आहेत. हे तिच्या कॉपीराइट आणि नैतिक अधिकारांचे उघड उल्लंघन आहे. आजच्या काळात, तंत्रज्ञानाचा हा गैरवापर संपूर्ण चित्रपटसृष्टीसाठी धोकादायक ठरत आहे. प्रीती झिंटाच्या आधीही अनेक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी अशा डिजिटल फसवणुकीला आणि बनावट फोटो व व्हिडिओंना बळी पडले आहेत आणि त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कलाकारांचा असा विश्वास आहे की, अशा कारवायांमुळे त्यांच्या करिअरला आणि प्रतिमेला दोन्हीलाही हानी पोहोचत आहे.

Web Title: Preity zinta ai deepfake case preity zinta upset over ai deepfake videos court grants permission to sue google and meta

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 18, 2026 | 11:11 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ची घोषणा, बादशाहचा समय रैनाला टोला, रॅपरच्या कमेंटने वेधलं लक्ष
1

इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ची घोषणा, बादशाहचा समय रैनाला टोला, रॅपरच्या कमेंटने वेधलं लक्ष

60 व्या वर्षी फेसबुकवर सापडलं प्रेम; सुहासिनी मुळे यांनी अवघ्या 75 दिवसांत उरकला लग्नसोहळा, अभिनेत्रीची अनोखी लव्हस्टोरी चर्चेत
2

60 व्या वर्षी फेसबुकवर सापडलं प्रेम; सुहासिनी मुळे यांनी अवघ्या 75 दिवसांत उरकला लग्नसोहळा, अभिनेत्रीची अनोखी लव्हस्टोरी चर्चेत

Orry Income Reveal : ओरीची कमाई ऐकून व्हाल थक्क, एका रीलसाठी आकारतो लाखोंची फी, कमाईचा खुलासा करत म्हणाला, ‘पैशांनी मैत्री विकत..’
3

Orry Income Reveal : ओरीची कमाई ऐकून व्हाल थक्क, एका रीलसाठी आकारतो लाखोंची फी, कमाईचा खुलासा करत म्हणाला, ‘पैशांनी मैत्री विकत..’

Prasad Sawkar : संगीत रंगभूमीचा सुवर्णस्वर हरपला; ज्येष्ठ अभिनेते-गायक प्रसाद सावकार यांचे निधन, मराठी कलाक्षेत्रात मोठी पोकळी
4

Prasad Sawkar : संगीत रंगभूमीचा सुवर्णस्वर हरपला; ज्येष्ठ अभिनेते-गायक प्रसाद सावकार यांचे निधन, मराठी कलाक्षेत्रात मोठी पोकळी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Preity Zinta AI Deepfake Case : एआय-डीपफेक व्हिडिओमुळे प्रीती झिंटा संतप्त, गुगल-मेटावर खटला दाखल करण्यास न्यायालयाची परवानगी

Preity Zinta AI Deepfake Case : एआय-डीपफेक व्हिडिओमुळे प्रीती झिंटा संतप्त, गुगल-मेटावर खटला दाखल करण्यास न्यायालयाची परवानगी

Jun 18, 2026 | 11:11 AM
Solapur News : भाजपच्या प्रतिष्ठेची परीक्षा, पवार गटाच्या अस्तित्वाची लढाई; मतदारांच्या ‘पहिल्या पसंती’वर साऱ्यांच्या नजरा

Solapur News : भाजपच्या प्रतिष्ठेची परीक्षा, पवार गटाच्या अस्तित्वाची लढाई; मतदारांच्या ‘पहिल्या पसंती’वर साऱ्यांच्या नजरा

Jun 18, 2026 | 11:10 AM
अद्भूत! समुद्रात उभारले जाणार ८०,००० लोकांचे शहर, १ मैल लांबीच्या Freedom Shipची जगभर चर्चा; Video Viral

अद्भूत! समुद्रात उभारले जाणार ८०,००० लोकांचे शहर, १ मैल लांबीच्या Freedom Shipची जगभर चर्चा; Video Viral

Jun 18, 2026 | 11:06 AM
Ahilyanagar Crime: प्रेयसीचा खून करून दोन दिवस मृतदेह घरात लपवला, नंतर जंगलात जाळला; थरारक हत्याकांड

Ahilyanagar Crime: प्रेयसीचा खून करून दोन दिवस मृतदेह घरात लपवला, नंतर जंगलात जाळला; थरारक हत्याकांड

Jun 18, 2026 | 11:04 AM
रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यासाठी आहारात करा ‘या’ मसाल्यांचा समावेश, हंगामी आजारांपासून होणार नाही शरीराचे नुकसान

रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यासाठी आहारात करा ‘या’ मसाल्यांचा समावेश, हंगामी आजारांपासून होणार नाही शरीराचे नुकसान

Jun 18, 2026 | 10:40 AM
‘It’s Signed’ : अखेर युद्ध थांबणार! अमेरिका-इराण शांतता करारावर डिजिटल स्वाक्षरी; ६० दिवसांच्या युद्धबंदीची घोषणा

‘It’s Signed’ : अखेर युद्ध थांबणार! अमेरिका-इराण शांतता करारावर डिजिटल स्वाक्षरी; ६० दिवसांच्या युद्धबंदीची घोषणा

Jun 18, 2026 | 10:37 AM
Gold Price: 3 दिवसांची तेजी संपुष्टात… करार झाल्यानंतर सोन्याचा दर धाडकन कोसळला; जाणून घ्या 24 कॅरेटचा दर

Gold Price: 3 दिवसांची तेजी संपुष्टात… करार झाल्यानंतर सोन्याचा दर धाडकन कोसळला; जाणून घ्या 24 कॅरेटचा दर

Jun 18, 2026 | 10:36 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा