Preity Zinta AI Deepfake Case : एआय-डीपफेक व्हिडिओमुळे प्रीती झिंटा संतप्त, गुगल-मेटावर खटला दाखल करण्यास न्यायालयाची परवानगी

बॉलिवूडची ‘डिंपल गर्ल’ प्रिती झिंटा बनावट फोटो आणि व्हिडिओंच्या सुरू असलेल्या ऑनलाइन मोहिमेमुळे खूप अस्वस्थ झाली आहे. तिचे नाव आणि चेहरा वापरून, एआयच्या साहाय्याने तयार केलेले बनावट व्हिडिओ आणि मीम्स सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर केले जात आहेत. या गंभीर प्रकरणी प्रिती झिंटाने आता थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे. तिने आपली ओळख आणि कॉपीराइट संरक्षित करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे विशेष परवानगी मागितली होती आणि आता तिला हिरवा कंदील मिळाला आहे.
खरं तर, हे केवळ एका वेबसाइटपुरते मर्यादित प्रकरण नाही. प्रीती झिंटाचा आरोप आहे की, गूगल आणि मेटासारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर तिच्या चेहऱ्याचा गैरवापर केला जात आहे. तिचे बनावट चॅटबॉट्स आणि मॉर्फ केलेले फोटो ऑनलाइन प्रसारित केले जात आहेत. यामुळे समाजात तिच्या स्वच्छ प्रतिमेला आणि प्रतिष्ठेला मोठे नुकसान पोहोचत आहे. या फसवणुकीचे सूत्रधार मुंबईबाहेरील असल्याने, प्रीती झिंटाला मुंबईतील न्यायालयात खटला दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडून विशेष परवानगी घ्यावी लागली, जी मंजूर झाली आहे.
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न्यायालयात, प्रीती झिंटाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील रोहन कदम यांनी न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्यासमोर आपली बाजू मांडली. इंटरनेटवर अभिनेत्रीच्या हक्कांचे कसे उघडपणे उल्लंघन होत आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांनी प्रीती झिंटाचा अर्ज मंजूर केला. न्यायालयाने तिला लेटर्स पेटंटच्या कलम १२ अंतर्गत खटला दाखल करण्याचा अधिकार दिला. जेव्हा आरोपी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर राहत असतो, तेव्हा ही कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक असते. याचा अर्थ, आता ही अभिनेत्री गूगल आणि मेटावर खटला दाखल करेल.
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प्रीती झिंटाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, सोशल मीडियावर फिरणारे बनावट एआय व्हिडिओ आणि मीम्स तिच्या करिअरला आणि प्रतिमेला हानी पोहोचवत आहेत. हे तिच्या कॉपीराइट आणि नैतिक अधिकारांचे उघड उल्लंघन आहे. आजच्या काळात, तंत्रज्ञानाचा हा गैरवापर संपूर्ण चित्रपटसृष्टीसाठी धोकादायक ठरत आहे. प्रीती झिंटाच्या आधीही अनेक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी अशा डिजिटल फसवणुकीला आणि बनावट फोटो व व्हिडिओंना बळी पडले आहेत आणि त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कलाकारांचा असा विश्वास आहे की, अशा कारवायांमुळे त्यांच्या करिअरला आणि प्रतिमेला दोन्हीलाही हानी पोहोचत आहे.