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Paneer Corn Sandwich: झटपट आणि हेल्दी नाश्ता हवा? मग ट्राय करा पनीर- कॉर्न सँडविच, वाचा सोपी रेसिपी

Updated On: Aug 02, 2026 | 08:40 PM IST
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सारांश

Aloo Paneer Corn Sandwich Recipe: तुम्हालाही नाश्त्यासाठी काहतरी झटपट हेल्दी आणि टेस्टी डिश बनवायची असले तर ही आलू, पनीर आणि कॉर्न सँडविच रेसिपी नक्की ट्राय करा.

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विस्तार

सकाळच्या धावपळीत प्रत्येकालाच चविष्ट आणि शरीरालाही आवश्यक पोषण देईल असा नाश्ता हवा असतो. अशा वेळी आलू, पनीर आणि स्वीट कॉर्न सँडविच हा एक परफेक्ट पर्याय ठरु शकतो. बटाटे, प्रथिनांनी समृद्ध पनीर आणि कुरकुरीत स्वीट कॉर्न यांचे स्वादिष्ट मिश्रण प्रत्येक घासाला खास बनवते. ही रेसिपी केवळ पोटभर नाही, तर दिवसभरासाठी ऊर्जा देणारीही आहे. मुलांच्या टिफिनपासून ते ऑफिसला जाणाऱ्यांच्या ब्रेकफास्टपर्यंत, हे सँडविच सर्वांसाठी योग्य ठरते. कमी साहित्य, सोपी कृती आणि अवघ्या काही मिनिटांत तयार होणारा हा पौष्टिक नाश्ता एकदा बनवून पाहिलात, तर तो तुमच्या रोजच्या मेनूमधील आवडता पदार्थ बनेल. स्वाद, पोषण आणि सोय यांचा उत्तम मेळ असलेली ही रेसिपी नक्की ट्राय करा.

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साहित्य

  • ४ ब्रेड स्लाइस
  • २ मध्यम आकाराचे उकडलेले बटाटे
  • १०० ग्रॅम किसलेले किंवा चुरलेले पनीर
  • अर्धा कप उकडलेले स्वीट कॉर्न
  • १ बारीक चिरलेला कांदा (ऐच्छिक)
  • १-२ हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या
  • २ टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर
  • अर्धा चमचा काळी मिरी पूड
  • अर्धा चमचा चाट मसाला
  • चवीनुसार मीठ
  • बटर किंवा तूप

स्टफिंग तयार करण्याची पद्धत

एका मोठ्या भांड्यात उकडलेले बटाटे मॅश करून त्यात पनीर, स्वीट कॉर्न, कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, काळी मिरी, चाट मसाला आणि मीठ घालून सर्व साहित्य व्यवस्थित एकजीव करून घ्या. मिश्रण मऊ आणि घट्ट असावे, जेणेकरून ते ब्रेडवर सहज लावता येईल. ब्रेडच्या एका स्लाइसवर बटर लावा. त्यावर तयार केलेले स्टफिंग समान प्रमाणात पसरवा. दुसऱ्या स्लाइसने झाकून सँडविच तयार करा. आता सँडविच टोस्टर किंवा तव्यावर दोन्ही बाजूंनी बटर लावून सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्या. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असे सँडविच तयार होईल.गरमागरम सँडविच टोमॅटो सॉस, हिरवी चटणी किंवा मेयोनीजसोबत सर्व्ह करा. त्यासोबत एक ग्लास दूध, ताक किंवा ताज्या फळांचा ज्यूस दिल्यास नाश्ता अधिक संतुलित आणि पौष्टिक होतो.

उपयुक्त टिप्स

सँडविच अधिक चविष्ट बनवण्यासाठी त्यात किसलेले चीज, ओरिगॅनो किंवा चिली फ्लेक्स घालू शकता. ब्राउन किंवा मल्टीग्रेन ब्रेड वापरल्यास हा नाश्ता अधिक आरोग्यदायी ठरतो आणि दिवसभरासाठी ऊर्जा देतो.

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Web Title: Aloo paneer corn sandwich recipe healthy breakfast

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Published On: Aug 02, 2026 | 08:40 PM

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