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Mahindra New Cars Lineup: १५ ऑगस्टला महिंद्रा सादर करणार नवीन गाड्यांची रेंज! पाहा काय असेल खास

Updated On: Aug 02, 2026 | 08:50 PM IST
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सारांश

महिंद्रा १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी ३ दिवसीय कार्यक्रमात स्कोर्पिओ-एन फेसलिफ्ट, व्हिजन एस आणि BE 07 या प्रमुख गाड्यांचे अनावरण करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये नवीन फीचर्स, हायब्रिड व इलेक्ट्रिक पर्याय असणाऱ्या अत्याधुनिक गाड्यांचा समावेश असेल.

Mahindra New Cars Lineup: १५ ऑगस्टला महिंद्रा सादर करणार नवीन गाड्यांची रेंज! पाहा काय असेल खास

(फोटो सौजन्य-AI एआय)

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विस्तार
  • महिंद्रा १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्कोर्पिओ-एन फेसलिफ्टसह नवीन वैशिष्ट्यांनी सज्ज असलेल्या विविध गाड्यांचे भव्य अनावरण करणार आहे.
  • नवीन प्लॅटफॉर्मवर आधारित व्हिजन एस ही सब-फोर-मीटर एसयूव्ही विविध इंधन पर्यायांसह पुढील वर्षी बाजारात लाँच केली जाईल.
  • महिंद्राची बीई ०७ ही अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक एसयूव्ही तब्बल ६७९ किमीपर्यंतच्या रेंजसह बाजारात सादर होण्याची दाट शक्यता आहे.

महिंद्रा कंपनी दरवर्षी १५ ऑगस्टच्या स्वातंत्र्यदिन मुहूर्तावर आपल्या आगामी नवनवीन गाड्यांची झलक दाखवण्यासाठी प्रसिद्ध आहे आणि १५ ऑगस्ट २०२६ चा दिवसही यापेक्षा वेगळा नसेल. महिंद्रा या वर्षी ३ दिवसांच्या भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याची शक्यता असून, त्यात अनेक नवीन गाड्या आणि भविष्यातील ‘मोबिलिटी सोल्यूशन्स’चे अनावरण केले जाऊ शकते. या प्रदर्शनात ‘स्कोर्पिओ-एन फेसलिफ्ट’, ‘व्हिजन एस’ आणि ‘BE 07’ या गाड्या मुख्य आकर्षण ठरू शकतात.

१. स्कोर्पिओ-एन फेसलिफ्ट

या सर्व गाड्यांमध्ये स्कोर्पिओ-एन फेसलिफ्ट ही उत्पादनासाठी सर्वात तयार असलेली गाडी मानली जात आहे. ही एसयूव्ही कंपनीच्या स्टॉक यार्ड्समध्ये आधीच स्पॉट झाली आहे.

  • बदल आणि फीचर्स: यामध्ये डिझाइनच्या बाबतीत खूप मोठे बदल नसले तरी नवीन अलॉय व्हील्स, मोठा १०.२५-इंचाचा टचस्क्रीन, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, व्हेंटिलेटेड सीट्स आणि पॅनोरॅमिक सनरूफ मिळण्याची शक्यता आहे.
  • इंजिन: विद्यमान २.०-लीटर टर्बो-पेट्रोल आणि २.२-लीटर टर्बो-डिझेल इंजिन पर्याय यात कायम ठेवले जातील.
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२. महिंद्रा व्हिजन एस

लहान एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये गाडी खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ‘व्हिजन एस’ हे सर्वात रंजक अनावरण ठरू शकते.

  • डिझाईन व प्लॅटफॉर्म: ही चार मीटरपेक्षा कमी लांबीची एसयूव्ही असेल. संकल्पनेनुसार हिचे डिझाइन उंच, सरळ आणि दणकट ठेवली जाण्याची शक्यता आहे.
  • NU_IQ आर्किटेक्चर: महिंद्राच्या नवीन ‘NU_IQ’ आर्किटेक्चरवर आधारित ही पहिलीच गाडी असेल. हे प्लॅटफॉर्म पेट्रोल, डिझेल, हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक अशा विविध पॉवरट्रेनला सपोर्ट करू शकते.
  • लाँच: या गाडीचे फक्त १५ ऑगस्टला अनावरण केले जाईल आणि तिची विक्री पुढील वर्षी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
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३. महिंद्रा BE 07

याशिवाय इलेक्ट्रिक सेगमेंटमधील ‘BE 07’ ही गाडी प्रॉडक्शन-रेड अवतारात समोर येऊ शकते.

  • प्लॅटफॉर्म: व्हिजन एस च्या उलट, ही गाडी महिंद्राच्या समर्पित INGLO इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चरवर आधारित आहे आणि ती BE 6 च्या वरच्या सेगमेंटमध्ये स्थित असेल.
  • आकारमान: BE 07 ची लांबी सुमारे ४.५६ मीटर आणि व्हीलबेस २,७७५ मिमी आहे.
  • बॅटरी आणि रेंज: महिंद्राची ही गाडी त्यांच्या मोठ्या इलेक्ट्रिक एसयूव्ही मधील बॅटरी तंत्रज्ञान वापरू शकते. सध्याच्या XUV 9S मध्ये ५९ kWh आणि ७९ kWh चे बॅटरी पॅक मिळतात, ज्यातील मोठे बॅटरी पॅक ६७९ किमीपर्यंतची रेंज देते. BE 07 मध्ये हेच पर्याय मिळतील की नाही हे पाहावे लागेल, परंतु यात लाँग-रेंज आणि AWD (ऑल-व्हील ड्राइव्ह) व्हेरियंट मिळण्याची शक्यता आहे.
महिंद्राने अद्याप १५ ऑगस्टच्या या कार्यक्रमासाठी गाड्यांची अधिकृत यादी जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे वरील माहिती उपलब्ध रिपोर्ट्स आणि अपेक्षांवर आधारित आहे. तरीही, महिंद्राचा स्वातंत्र्यदिनाचा इतिहास पाहता या वर्षीही काही मोठ्या सरप्राईजेसची अपेक्षा नक्कीच केली जाऊ शकते!

Web Title: Mahindra independence day 2026 unveil scorpio n facelift vision s be 07 auto news marathi

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Published On: Aug 02, 2026 | 08:50 PM

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