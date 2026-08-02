Mahindra New Cars Lineup: १५ ऑगस्टला महिंद्रा सादर करणार नवीन गाड्यांची रेंज! पाहा काय असेल खास

महिंद्रा कंपनी दरवर्षी १५ ऑगस्टच्या स्वातंत्र्यदिन मुहूर्तावर आपल्या आगामी नवनवीन गाड्यांची झलक दाखवण्यासाठी प्रसिद्ध आहे आणि १५ ऑगस्ट २०२६ चा दिवसही यापेक्षा वेगळा नसेल. महिंद्रा या वर्षी ३ दिवसांच्या भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याची शक्यता असून, त्यात अनेक नवीन गाड्या आणि भविष्यातील ‘मोबिलिटी सोल्यूशन्स’चे अनावरण केले जाऊ शकते. या प्रदर्शनात ‘स्कोर्पिओ-एन फेसलिफ्ट’, ‘व्हिजन एस’ आणि ‘BE 07’ या गाड्या मुख्य आकर्षण ठरू शकतात.
१. स्कोर्पिओ-एन फेसलिफ्ट
या सर्व गाड्यांमध्ये स्कोर्पिओ-एन फेसलिफ्ट ही उत्पादनासाठी सर्वात तयार असलेली गाडी मानली जात आहे. ही एसयूव्ही कंपनीच्या स्टॉक यार्ड्समध्ये आधीच स्पॉट झाली आहे.
२. महिंद्रा व्हिजन एस
लहान एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये गाडी खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ‘व्हिजन एस’ हे सर्वात रंजक अनावरण ठरू शकते.
३. महिंद्रा BE 07
याशिवाय इलेक्ट्रिक सेगमेंटमधील ‘BE 07’ ही गाडी प्रॉडक्शन-रेड अवतारात समोर येऊ शकते.