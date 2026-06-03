लाजिरवाणे! महिलेवरील आक्षेपार्ह वक्तव्यावर हसणं प्रणीत मोरेला पडलं महागात; नेटकऱ्यांनी घेतला समाचार, अखेर कॉमेडियनने जोडले हात

स्टँड-अप कॉमेडियन, यूट्यूबर आणि टीव्ही व्यक्तिमत्व प्रणित मोरे सलमान खानच्या ‘बिग बॉस १९’ या रिॲलिटी शोमुळे घराघरात पोहोचला. मात्र, अलीकडेच तो त्याच्या ‘क्राउड वर्क’ या नवीन शोमुळे एका गंभीर वादात सापडला आहे. नुकतेच, एका प्रेक्षकाने शोमधील महिलांबद्दल अत्यंत अपमानजनक टिप्पणी केली होती आणि या टिप्पणीवर प्रणितने दिलेले उत्तर चाहत्यांना रुचले नाही, ज्यामुळे या कॉमेडियनला फटकारले गेले आणि तीव्र ट्रोलिंगला सामोरे जावे लागले. हा वाढता वाद पाहून, प्रणितने (प्रणित मोरे व्हायरल व्हिडिओ) आता या प्रकरणावर सार्वजनिकरित्या स्पष्टीकरण दिले आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, प्रणित मोरे त्याच्या शोमध्ये नेहमीप्रमाणे प्रेक्षकांशी बोलताना दिसत आहे. दरम्यान, एक प्रेक्षक अत्यंत अश्लील आणि अपमानास्पद भाषेत एक घटना सांगत आहे. तो म्हणताना दिसत आहे, “त्याने एका महिलेला अंदाजे ३७० रुपयांची चिकन बिर्याणी खाऊ घातली आणि जेव्हा तिने त्याला निघून जाण्यास सांगितले, तेव्हा तो म्हणाला की तिच्यावर खर्च केलेले पैसे तो नक्कीच वसूल करेल.” ही टिप्पणी ऐकून, प्रणित मोरे त्याला जाब विचारण्याऐवजी हसला, ज्यामुळे प्रेक्षक संतापले आणि त्यांनी त्या कॉमेडियनला ट्रोल करण्यास सुरुवात केली.
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वाढत्या वादावर प्रणित मोरेची प्रतिक्रिया
वाढता वाद पाहता, प्रणित मोरेने आता त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक लांबलचक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये त्याने आपली चूक मान्य केली आहे आणि माफी मागितली आहे. त्या कॉमेडियनने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे, “मी पूर्णपणे कबूल करतो की त्या लाईव्ह दरम्यानची माझी प्रतिक्रिया ही एक चुकीची निर्णयक्षमता होती.” “त्या प्रेक्षकाच्या टिप्पणीवर हसण्याऐवजी मी थांबायला हवे होते आणि त्याचा निषेध करायला हवा होता. मी ते वेगळ्या आणि अधिक योग्य पद्धतीने हाताळू शकलो असतो.”
तो पुढे म्हणाला, “थेट प्रेक्षकांसमोरच्या कार्यक्रमांमध्ये कलाकारांना अनेकदा त्याच क्षणी प्रतिक्रिया द्यावी लागते,मी ही प्रतिक्रिया गांभीर्याने घेत आहे. मी एक माणूस आहे आणि सतत शिकत असतो. जेव्हा लोक माझ्या चुका दाखवून देतात, तेव्हा त्यामुळे मी कमी ठरत नाही; उलट, त्यामुळे मला एक चांगला विनोदकार आणि माणूस बनण्यास मदत होते.”
From what I know, Pranit More deleted this part after backlash, but the fact is that the natural reaction was of laughter and joy, and it was deleted only after backlash
(Yeh bahiya apni maa bhn se bhi aise hi vasoo? karte honge, it’s not funny, Typical MardJaat, PranitMore, The… pic.twitter.com/LVX1Lncnr2 — 𝚲𝐚𝐬𝐡𝛊 (@Thakurain_01) June 2, 2026
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प्रणित मोरे ने वापरकर्त्यांना सांगितले, “आम्ही आमच्या सर्व प्लॅटफॉर्मवरून तो व्हिडिओ काढून टाकला आहे, कारण मला त्या विचारांना प्रोत्साहन द्यायचे नाही किंवा त्यांना सामान्य करायचे नाही.” व्हायरल क्लिपबद्दल चिंता व्यक्त करणाऱ्यांचे त्यांनी आभार मानले आणि पुढे म्हणाले, “जे घडले त्याबद्दल मी मनापासून माफी मागतो आणि या घटनेतून धडा घेऊन पुढे वाटचाल करेन.”