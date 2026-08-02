Surabhi Das: साई पल्लवीपेक्षा सुरभी दासचीच चर्चा! ‘रामायण’च्या ट्रेलरमध्ये सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेणारी अभिनेत्री नेमकी कोण?

Surabhi Das: नितेश तिवारी दिग्दर्शित बहुप्रतीक्षित ‘रामायण’ चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर सोशल मीडियावर त्यातील कलाकारांची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, ट्रेलरमध्ये केवळ काही क्षणांसाठी दिसलेल्या एका अभिनेत्रीने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. अनेक नेटिझन्सनी तिच्या स्क्रीन प्रेझेन्सचे कौतुक करत ती साई पल्लवीपेक्षाही अधिक प्रभावी वाटल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
साई पल्लवीच्या लूकवर संमिश्र प्रतिक्रिया
‘रामायण’मध्ये साई पल्लवी माता सीतेची भूमिका साकारत आहे. ट्रेलरमध्ये तिचा लूक, आणि हावभाव पाहिल्यानंतर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींनी तिच्या अभिनयाचे कौतुक केले, तर काहींचे लक्ष तिच्या मागे उभ्या असलेल्या अभिनेत्रीने वेधून घेतले.
ट्रेलरमध्ये साई पल्लवीच्या मागे दिसणारी अभिनेत्री म्हणजे आसामी अभिनेत्री सुरभी दास. कमी वेळ स्क्रीनवर दिसूनही तिच्या नैसर्गिक अभिनयाने आणि व्यक्तिमत्त्वाने अनेकांचे लक्ष वेधले. सोशल मीडियावर अनेक युजर्सनी तिच्या स्क्रीन प्रेझेन्सचे कौतुक केले आहे.
Not everyone is Mukesh Chhabra or Aditya Dhar when it comes to casting. Nitish bro, the actress in the background is stealing the entire frame. She completely overshadows Sai Pallavi in this shot. pic.twitter.com/W9WqZU4End — Swaksh Tripathi (@SwakshTripathi) July 30, 2026
एका युजरने लिहिले, “या फ्रेममध्ये सुरभी दासने साई पल्लवीलाही मागे टाकलं.” तर दुसऱ्याने तिच्या भूमिकेचं विशेष कौतुक करत ती ट्रेलरमधील सरप्राइझ ठरल्याचं म्हटलं.
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सुरभी दास ‘रामायण’मध्ये सीतेची धाकटी बहीण श्रुतकीर्तीची भूमिका साकारत आहे. पौराणिक कथेनुसार श्रुतकीर्ती ही शत्रुघ्नाची पत्नी होती. यापूर्वी सुरभी उर्मिलाची भूमिका साकारणार असल्याच्या चर्चा होत्या. मात्र, अभिनेत्रीने स्वतः त्या अफवा फेटाळून लावत आपण श्रुतकीर्तीची भूमिका साकारत असल्याचे स्पष्ट केले.
ट्रेलरनंतर सुरभी दासची जोरदार चर्चा
‘रामायण’चा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर सुरभी दास सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे. तिची छोटीशी झलकही चाहत्यांच्या पसंतीस उतरली असून चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर तिची भूमिका किती महत्त्वाची ठरणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
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