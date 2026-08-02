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Kangana Ranaut on Hrithik Roshan: हृतिकच्या एका कमेंटने पुन्हा पेटला जुना वाद; कंगनाचा संताप, सबा आझादवरही साधला अप्रत्यक्ष निशाणा

Updated On: Aug 02, 2026 | 12:30 PM IST
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सारांश

Kangana Ranaut on Hrithik Roshan: हृतिक रोशनच्या सोशल मीडिया पोस्टनंतर कंगना रनौत संतापली. तिने हृतिकला सुनावत सबा आझादचाही अप्रत्यक्ष उल्लेख केला आहे. जाणून घ्या नेमकं काय घडलं.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Kangana Ranaut on Hrithik Roshan: अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना रनौत पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या एका वादादरम्यान अभिनेता हृतिक रोशन याच्या प्रतिक्रियेनंतर कंगनाने त्याच्यावर निशाणा साधला. इतकेच नव्हे, तर या पोस्टमध्ये हृतिकची गर्लफ्रेंड सबा आझाद हिचाही अप्रत्यक्ष उल्लेख केल्याने हा वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून कंगना रनौत सरकारवर टीका करणाऱ्यांविरोधात सोशल मीडियावर सातत्याने भूमिका मांडताना दिसत आहे. याचदरम्यान एका राजकीय पक्षाच्या प्रवक्त्याने हृतिक रोशनचा उल्लेख करत कंगनावर टीका केली. त्यानंतर सोशल मीडियावर ‘Sorry Hrithik’ हा हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागला.

हृतिक रोशनने काय प्रतिक्रिया दिली?

हा ट्रेंड व्हायरल झाल्यानंतर हृतिक रोशनने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली. त्यात त्याने कोणाचेही नाव न घेता, “दुसरी व्यक्ती तशीच असावी असे आवश्यक नाही. गोष्टी योग्य पद्धतीने स्पष्ट होईपर्यंत मी यावर बोलणार नाही,” अशी भूमिका मांडली.

कंगना रनौतची संतप्त पोस्ट

हृतिकच्या या प्रतिक्रियेनंतर कंगना रनौतने सोशल मीडियावर त्याला उद्देशून पोस्ट लिहिली. ती म्हणाली, “प्रिय हृतिक, तुला तुझी योग्य जोडीदार मिळाली याचा मला आनंद आहे. तू आणि सबा एकत्र आनंदी दिसता. अशा परिस्थितीत एखाद्या महिलेवर टिप्पणी करणे तुला शोभत नाही. माझे नाव घेऊन मला लक्ष्य करणाऱ्यांना थांबव. आगीत तेल ओतू नकोस. असे करून तू तुझ्या जोडीदारालाही अवघड परिस्थितीत टाकत आहेस.”

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पुन्हा चर्चेत जुना वाद

कंगनाच्या या पोस्टनंतर हृतिक रोशन आणि कंगना रनौत यांच्यातील जुना वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे. सोशल मीडियावर दोघांच्या पोस्टची चर्चा रंगली असून चाहतेही यावर विविध प्रतिक्रिया देत आहेत. मात्र, हृतिक रोशनने कंगनाच्या या पोस्टनंतर अद्याप कोणतीही नवी प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

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Web Title: Kangana ranaut on hrithik roshan comment controversy

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Published On: Aug 02, 2026 | 12:30 PM

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