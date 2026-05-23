Zee Marathi : शॉर्ट वनपीस आणि हातात दारुची बाटली; गाडेपाटलांच्या मोठ्या सुनेचा खरा चेहरा समोर; लक्ष्मी निवास मालिकेत ट्विस्ट

निलांबरी ही घरातील मोठी सून जी आतापर्यंत साधी सोज्वळ अशी साडी नेसणारी, खांद्यावर पदर घेणारी, वेणी बांधणारी असा एकंदरितच निलांबरीचा लुक होता. मात्र आता तिच्या या खऱ्या चेहऱ्याची ओळख पटल्यावर गाडेपाटीलांना चांगलाच धक्का बसतो. याबाबतचा प्रोमो झी मराठीच्या सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे. भावनाच्या डोहाळजेवणाच्या वेळी निलांबरी दारु पिऊन घरात येते. त्यावेळी तिचा लुक नेहमीचा पेक्षा वेगळाच दिसतो. शॉर्ट वनपिस, अस्ताव्यस्त केस आणि हातात दारुची बॉटल यामुळे मालिकेत आता वेगळाच ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे.
View this post on Instagram
Zee Marathi Serial : ‘कृष्णाईच्या लेकी’ मालिकेचा मुहुर्त ठरला; प्रोमोमध्ये झळकल्या चार अभिनेत्री, ‘या’ तारखेपासून येणार ऑन एअर
भावनाच्या डोहाळ जेवणाला सिद्धूची आई भावनाची ओटी भरत असते त्यावेळी निलांबरी तिथे येचे. निलांबरी अवतार पाहून सगळ्यांनाच धक्का बसतो. भावनाच्या पदरातील ओटी त्यावेळी पडणार तितक्यात सिद्धू भावनाला सावरतो. मालिकेतच्या या प्रोमोवर नेटकऱ्यांनी देखील कमेंट्सचा पाऊस पाडला आहे. भावना सिद्धूच्या सुखावर निलांबरी घाव घालणार का ? असं कॅप्शन लिहिण्यात आलं आहे. मालिकेचा हा भाग 24 आणि 25 मे रोजी प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. निलांबरीच्या आता पुन्हा एकदा भावना आणि सिद्धूच्या आयुष्यात पुन्हा एकदा वादळ निर्माण करणार की तिचाच डाव पुन्हा तिच्यावर उधळणार हे पाहणं आता महत्वाचं ठरणार आहे.