Hrithik Roshan Jailer 2: शाहरुख खानने नाकारलेली भूमिका आता हृतिक रोशन साकारणार? ‘जेलर 2’बाबत मोठी चर्चा

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीचे सुपरस्टार रजनीकांत यांच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपट ‘जेलर’चा सिक्वेल असलेल्या ‘जेलर २’ बद्दल सध्या प्रचंड चर्चा सुरू आहे. चित्रपटाबद्दलची प्रत्येक नवीन माहिती चाहत्यांचा उत्साह आणखी वाढवत आहे. आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे, ज्यामुळे देशभरातील चित्रपटप्रेमींना आश्चर्य आणि आनंद झाला आहे. बॉलिवूडचा हँडसम हंक, हृतिक रोशन, या चित्रपटाच्या कलाकारांच्या यादीत सामील झाला आहे. रजनीकांत यांच्या बहुप्रतिक्षित चित्रपटात तो एका अत्यंत विशेष आणि दमदार कॅमिओ भूमिकेत दिसणार आहे, ज्यामुळे प्रेक्षकांचा आनंद आणखी वाढला आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, या चित्रपटाच्या चर्चेत सुरुवातीला बॉलिवूडचा किंग शाहरुख खानचे नाव घेतले जात होते. निर्मात्यांना शाहरुख खानने चित्रपटात एक महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारावी असे वाटत होते आणि रजनीकांत व शाहरुख खान यांना पडद्यावर एकत्र पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक होते. त्याचा आगामी चित्रपट ‘किंग’ आणि इतर प्रकल्पांच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे शाहरुख खानला या भूमिकेसाठी वेळ काढता आला नाही. तारखांच्या कमतरतेमुळे त्याने या प्रकल्पातून माघार घेतली. त्यानंतर निर्मात्यांनी हृतिक रोशनशी चर्चा केली आणि आता हृतिक रोशनने या मोठ्या प्रकल्पासाठी अधिकृतपणे होकार दिला आहे.
वृत्तानुसार, हृतिक रोशन चित्रपटात केवळ काही सेकंदांसाठी नाही, तर एका महत्त्वाच्या वळणावर दिसणार आहे. त्याचे पात्र रजनीकांतच्या टायगर मुथुवेल पांडियन या पात्राला कथा पुढे नेण्यास मदत करेल. हृतिक रोशनच्या भूमिकेच्या या भागाचे चित्रीकरण २२ आणि २३ जून रोजी चेन्नईमध्ये होणार आहे. निर्माते हृतिकचे पात्र भव्य प्रमाणात सादर करण्याची तयारी करत असून, त्यासाठी अनेक लूक टेस्ट घेतल्या जात आहेत. प्रेक्षकांना या चित्रपटात हृतिक रोशनचा एक पूर्णपणे नवीन आणि अनोखा अवतार पाहायला मिळेल, जो त्याने यापूर्वी कधीही साकारलेला नाही.
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हृतिक रोशन आणि रजनीकांत यांचे पडद्यावर एकत्र येणे हा चित्रपटप्रेमींसाठी एक अत्यंत भावनिक आणि ऐतिहासिक क्षण असणार आहे. बरोबर ४० वर्षांपूर्वी, १९८६ साली प्रदर्शित झालेल्या ‘भगवान दादा’ या चित्रपटात या दोन सुपरस्टार्सनी एकत्र काम केले होते. त्या चित्रपटात हृतिक रोशनने बालकलाकार म्हणून काम केले होते आणि रजनीकांत यांच्या पात्राच्या सावत्र मुलाची भूमिका साकारली होती. हृतिक रोशनने मुलाखतींमध्ये अनेकदा सांगितले आहे की तो रजनीकांत यांचा किती आदर करतो आणि लहानपणी चित्रीकरणादरम्यान तो त्यांची किती काळजी घेत असे. आता, ४० वर्षांनंतर, हे दोन्ही कलाकार पुन्हा एकदा एकत्र मोठ्या पडद्यावर आग लावण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.
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नेल्सन दिलीपकुमार दिग्दर्शित ‘जेलर २’ हा २०२६ मधील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक असेल अशी अपेक्षा आहे. सन पिक्चर्सच्या बॅनरखाली निर्मित या चित्रपटात केवळ हृतिक रोशनच नाही, तर भारतीय चित्रपटसृष्टीतील इतर अनेक प्रमुख नावेही दिसणार आहेत. चित्रपटाच्या स्टारकास्टमध्ये मोहनलाल, शिव राजकुमार, विजय सेतुपती आणि मिथुन चक्रवर्ती यांसारख्या ज्येष्ठ कलाकारांच्या पाहुण्या भूमिका (कॅमिओ) असण्याची शक्यता आहे. एस.जे. सूर्या, रम्या कृष्णन, विद्या बालन आणि योगी बाबू हे देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसतील. हा चित्रपट सप्टेंबर २०२६ मध्ये चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे.