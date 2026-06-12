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Dinyar Tirandaz Passes Away: ‘जबान संभाल के’ फेम अभिनेते दिनयार तिरंदाज काळाच्या पडद्याआड, 69 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Updated On: Jun 12, 2026 | 09:15 AM IST
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सारांश

‘जबान संभाल के’ फेम अभिनेते दिनयार तिरंदाज यांचे 69 व्या वर्षी निधन झाले आहे. टीव्ही आणि चित्रपट क्षेत्रात त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या होत्या. मनोरंजन विश्वात शोककळा पसरली आहे.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

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विस्तार

ज्येष्ठ अभिनेते दिनयार तिरंदाज यांचे निधन झाले आहे. गुरुवारी सोशल मीडियावर ही बातमी पसरताच त्यांचे चाहते शोकसागरात बुडाले. या दिग्गज अभिनेत्याच्या निधनाची बातमी एका पारसी झोरोस्ट्रियन फेसबुक पेजवरून शेअर करण्यात आली.

गुरुवारी, पारसी झोरोस्ट्रियन वर्ल्डवाइड फेसबुक पेजवर पोस्ट करण्यात आले की, “कै. रुस्तम तिराद यांचे बंधू श्री. दिनयार तिरंदाज यांचे निधन झाले आहे. त्यांचा अंत्यविधी आज दुपारी ३:४५ वाजता मुंबईतील वाडिया बंगलो येथे होईल.” या पोस्टवर चाहत्यांनीही अभिनेत्याच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.

या लोकप्रिय मालिका आणि चित्रपटांमध्ये केले होते काम

दिनयार तिरंदाज अनेक दशकांपासून मनोरंजन क्षेत्रात सक्रिय होते. त्यांनी १९८४ साली प्रदर्शित झालेल्या ‘दुनिया’ या चित्रपटातून आपल्या अभिनय कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यांनी ‘नुक्कड’ आणि ‘ब्योमकेश बक्षी’ यांसारख्या गाजलेल्या दूरदर्शन मालिकांमध्येही काम केले होते.

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‘जुबान संभल के’ या विनोदी मालिकेमुळे ते घराघरात पोहोचले.

दिनयार तिरंदाज यांची एक चरित्र अभिनेता म्हणून मोठी ख्याती होती. १९९० च्या दशकात, त्यांनी ‘जुबान संभाल के’ या सुपरहिट टीव्ही सिटकॉममध्ये ‘मिस्टर केकी दारूवाला’ यांची भूमिका साकारली होती. या भूमिकेमुळे दिन्यार यांनी अनेक प्रेक्षकांची मने जिंकली.

दूरदर्शन व्यतिरिक्त, या ज्येष्ठ अभिनेत्याने अनेक बॉलिवूड चित्रपटांमध्येही काम केले होते. दिनयार तिरंदाज यांनी ‘हॅलो ब्रदर’, ‘अलबेला’, ‘चलते चलते’, ‘मैने प्यार क्यूँ किया’, ‘क्या कहना’, ‘दिल है के मानता नहीं’ आणि ‘कमाल धमाल मालामाल’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारल्या होत्या.

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बॉलिवूड सेलिब्रिटींनीही दिनयार तिरंदाज यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे. प्रसिद्ध अभिनेते आणि विनोदी कलाकार सुरेश मेनन यांनी पोस्टवर “ओम शांती” असे लिहून प्रतिक्रिया दिली. प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्री चित्रांगदा सिंगने हात जोडलेला इमोजी शेअर केला.

Web Title: Actor dinyar tirandaz has passed away at the age of 69

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Published On: Jun 12, 2026 | 09:15 AM

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